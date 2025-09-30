Telecinco echa el cierre a 'El precio de' de Santi Acosta tras solo cuatro programas y anuncia su nueva oferta

Telecinco ha decidido poner fin a 'El precio de', el formato de investigación dirigido y presentado por Santi Acosta en la noche de los lunes. Era una de las principales apuestas de la cadena de Mediaset para la presente temporada televisiva, pero la realidad es que sus registros de audiencia se han situado lejos de lo esperado.

Ello podría explicar que no tenga más continuidad que la prevista inicialmente y, por ende, su desaparición de la programación a partir de la semana que viene, con tan solo cuatro semanas en antena en su haber. En otras palabras: la entrega emitida este 29 de septiembre, titulada 'El precio de la codicia', fue la última emisión. Cabe destacarse que desde el canal no se promocionó tal cosa en sus spots.

En su lugar, Telecinco recurrirá al 'Cine 5 estrellas', una marca que utiliza como comodín cuando se le presenta la necesidad de rellenar su prime time. Ahora, para suplir el vacío que deja 'El precio de' de Santi Acosta. Así, el próximo lunes, 6 de octubre, ofrecerá la archirrepetida cinta 'Pretty Woman'.

El largometraje protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere cumple su 35 aniversario y, por ello, la cadena volverá a emitirlo. Antes era un valor seguro porque garantizaba buenas audiencias. Sin embargo, en los últimos pases sus datos se habían resentido notablemente.

Además, la cadena también promociona 'Sound of freedom', la película basada en hechos reales con Alejandro Monteverde (2023), lo que permite deducir que la apuesta por el cine en el primer prime time de la semana se prolongará más allá de la próxima semana.

Con estos títulos de ficción, Telecinco pretenderá mejorar los resultados de 'El precio de' de Santi Acosta que, como hemos apuntado, no han sido boyantes. El estreno, eso sí, logró un destacado 13,1% de share el lunes 8 de septiembre. Sin embargo, a partir de ahí la tendencia fue decreciente. Los dos siguientes programas cayeron a un 10,2% y un 8,7%. No obstante, la entrega de ayer se recuperó con un 11,1%.

Está por ver si esta despedida es definitiva o si Telecinco retomará más adelante el programa producido en colaboración con Mandarina ('De Viernes'). Frente a esta incertidumbre, lo que ha quedado a las claras es que con su primer testeado se ha comprobado que el rendimiento no es el de una oferta competitiva y, sin duda, que precisa de cambios y temas más elaborados y atractivos para el público.