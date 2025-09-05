'Supervivientes All Stars' firma el peor estreno en audiencia de su historia tras una gala boicoteada y con Telecinco en crisis

'Supervivientes All Stars 2' se estreno este jueves en Telecinco de una forma inédita e inmerecida: sin los tradicionales saltos del helicóptero y sin poder celebrar el juego más ambicioso de la historia por el que se había hecho un despliegue sin precedentes en la playa destinada a los juegos.

Un conflicto entre la comunidad autóctona de Honduras y las autoridades locales del país destruyó la escaleta que había preparada para ofrecer una gala inaugural como las de siempre. Sin embargo, no pudo ser por más que lo intentó el equipo del programa, y esto fue muy perjudicial para el formato.

Las imágenes distribuidas daban cuenta de la delicada situación que se estaba produciendo en el lugar donde se iba a desarrollar la mayor parte de la emisión. La comunidad garífuna aparecía ocupando y protestando en la playa por el maltrato al ecosistema. Por su lado, había una fuerte presencia policial para evitar incidentes. La zona quedó tomada e inhabilitada hasta nuevo aviso, obligando a improvisar una gala destrozada por este asunto.

#HCHNoticias | Comunidad garífuna que realiza una manifestación pacífica en Cayos Cochinos, donde se realiza el filme de un reality, denuncian que agentes policiales quieren desalojarlos.



MN pic.twitter.com/hK5cvVutaQ — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 4, 2025

Y esta disyuntiva tan desconocida, sobre la que no existe precedentes, provocó unos resultados de audiencia para el arranque de 'Supervivientes All Stars' que tampoco tienen precedentes en la historia del formato. Sin pasar por alto, por supuesto, la grave crisis que está atravesando la cadena de Mediaset.

El estreno lideró holgadamente en su tramo principal con un 16,8% de cuota de pantalla. No obstante, y aquí reside lo destacable, no llegó al millón de telespectadores; concretamente reunió a 970.000. Es la primera vez en la historia del reality aventurero que se baja de la barrera del millón de seguidores, lo que viene a ser un debut extraordinariamente frío.

El estreno de la T2 de #SVAllStarsGala1 en la noche de @telecincoes LÍDER ABSOLUTO de su franja de emisión con un 16.8% de cuota, 970.000 y 2.678.000 espectadores únicos



🏝 Supera el 23% en su parte final



🏝 +6 puntos que la 2ª opción#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/VoNnVPeOzg — Dos30' (@Dos30TV) September 5, 2025

Insistimos en que jamás un arranque de 'Supervivientes' había congregado una audiencia inferior al millón de espectadores. Por comparar con referencias cercanas, la primera edición de 'Supervivientes All Stars' promedió casi 1,4 millones (17,6% y 1.381.000) y las dos últimas ediciones de la versión ordinaria registraron un 21,7% y 1,6 millones y un 22,7% y 1,5 millones. Sin olvidar que la última temporada se despidió en su final con un desorbitado 25,9%.

Esto da idea de lo impropios que han sido los registros del estreno para un formato tan afianzado y competitivo como 'Supervivientes'. Ya no solo en cuanto a número de espectadores, que es lo que venimos reseñando especialmente, sino también en índice de share. No es una mala cuota, lógico, pero sí es particularmente atípica.

Además, la primera gala de 'SV All Stars 2025' empeora los datos de audiencia que anotó el estreno de 'Gran Hermano 19' el año pasado (17,4% y 1.053.000 de fieles) e incluso los de 'GH DÚO 3' a comienzos de año en miles (14,2% y 976.000).

Otro obstáculo con el que se encontró el regreso de 'Supervivientes All Stars' fue el partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Bulgaria y España, que anotó un 24,5% y 2.643.000 televidentes en La 1 de TVE y que, sin duda, afectó al primer tramo del concurso. Un tramo que tampoco despuntó con un aceptable 10,2% y 1,1 millones.

Y como apuntábamos antes, tampoco se puede ignorar el crítico estado de Telecinco, que, tras firmar en agosto el peor mes de su historia, continúa alargando su agonía. De hecho, este jueves, pese a contar con un 16,8% en la noche gracias a 'SV', la cadena medió tan solo un 9,1% en el total del día debido a su maltrecho daytime.

Por la mañana, 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' sufrieron un notable descenso y se movieron entre el 8% y 9%. Y la tarde fue realmente desastrosa con el 7,9% de 'Tardear', el 7,4% de 'El diario de verano' y el 6,4% del concurso 'Agárrate al Sillón'.