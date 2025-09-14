'Sueños de libertad', avance semanal del 15 al 19 de septiembre: La farsa de María y el secreto de Digna destapado

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María seguía moviendo sus hilos para conseguir que Damián ponga el dinero que se necesita para la ampliación del capital de la empresa de la parte de las acciones de Julia. Para lograrlo no dudaba en dejarle ver que o lo pone él o se lo pediría a don Pedro. Paralelamente, María sentía que cada vez es más difícil ocultar que ha recuperado movilidad en sus piernas y que su enfermera Olga terminará descubriéndolo y Gabriel no dudaba en despedirla.

Luis se presentaba en el dispensario tratando de salvar su crisis matrimonial pero Luz seguía mostrándose esquiva con él. Mientras, Begoña trataba de hacer ver a su amiga que Luis no siente nada por la perfumista y que solo fue un simple beso. Tras ello, Luis le avisaba a Cristina que ha decidido trabajar con Daniel en el nuevo perfume y le encargara a ella que trabaje mano a mano con Paco.

Claudia se mostraba muy preocupada al ver que don Pedro está más solo que nunca precisamente cuando más necesita tener a la gente a su lado. Y para ello no dudaba en tratar de ayudar al que fue su suegro para recuperar la relación con sus seres queridos. Algo que no le será fácil. Precisamente, Irene y Cristina seguían muy preocupadas por el destino de José y lo que pudo hacer don Pedro con él.

Por su lado, Tasio descubría los peores presagios pues su madre falleció en el accidente del autobús. El adjunto a la dirección se negaba a marcharse a casa y prefiere seguir trabajando. Aunque la culpa y el dolor se apoderaban de él pues la última vez que vio a su madre discutió con ella y fue quien le pidió que se marchara al pueblo. Después, Carmen no dudaba en acudir a avisar a Damián de la muerte de Ángela y tras ello tanto Damián como don Pedro trataban de pedirle a Tasio que se marche a casa y le mostraban todo su apoyo.

Un nuevo movimiento urbanístico podría alterar el equilibrio entre las familias, pero necesitaba apoyo político. Mientras, Marta sigue hundida por los recuerdos de Fina y la De La Reina se encerraba cada vez más en sí misma provocando la preocupación de toda su familia y Begoña no dudaba en tratar de ayudarla para evitar que entre en un círculo vicioso. Por último, preocupada por la desaparición de Digna, Gema decidía visitarla en su casa. Tras ello, don Pedro se proponía ayudar a los Merino a pagar el dinero que necesitan para la ampliación de capitales pero Digna se negaba a recibir su ayuda y él vuelve a sufrir un ataque.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 15 al viernes 19 de septiembre:

Capítulo 393 de 'Sueños de libertad' - Lunes 15 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina quiere descubrir toda la verdad sobre el paradero de su padre biológico y le pide ayuda a Damián para conseguirlo. Y el De La Reina no duda en proporcionarle el contacto de Ángel Ruiz, el detective, para poder encontrar a Pepe y saber qué ha pasado con él.

Por su parte, Begoña decide hablar con Andrés para informarle que María ha despedido a su enfermera Olga y asegura que es muy importante encontrar a una sustituta lo antes posible. Después, María no duda en utilizar el despido de Olga como arma arrojadiza contra Andrés volviéndose a mostrarse como una víctima. Mientras, Begoña vuelve a buscar refugio en Gabriel ante la tristeza de su alrededor.

Todos los amigos y compañeros de Tasio le muestran su apoyo en estos duros momentos que está atravesando por la muerte de su madre. También Marta y Andrés tratan de mostrarse cómplices con su hermanastro pero él les rechaza y pese al mal momento que atraviesa sigue demostrando su gran malestar con sus hermanos.

Después de que Joaquín le haya pedido ayuda a Damián con los terrenos de los Merino, el De La Reina se reúne con Miguel Ángel Vaca para pedirle que por favor recalifique los terrenos que pertenecen a sus sobrinos pues es algo clave para el futuro de la empresa. Por otro lado, Gema informa a Joaquín y Luis de que Digna tiene un moratón en la cara. Tras ello, ambos deciden visitarla y su madre termina contándoles todo lo sucedido y le confiesa a Luis que don Pedro la tiene amenazada por ser cómplice del asesinato de Jesús.

Irene trata de tenderle la mano a don Pedro tras saber que le queda poco tiempo de vida y le deja claro que está dispuesta a permanecer a su lado con una condición: que deje a Digna ser libre y que revele el paradero de José. Finalmente, Damián visita a Tasio para arreglar las rencillas con su hijo pero él no duda en rechazarlo pues además le culpa de la muerte de su madre por entrometerse en su vida y le deja claro que tras el fallecimiento de Ángela se ha dado cuenta de que su relación es imposible.

Capítulo 394 de 'Sueños de libertad' - Martes 16 de septiembre

La delicada situación de Digna ante las amenazas de don Pedro desborda a sus hijos. Tanto Luis como Joaquín se sienten impotentes por no poder hacer nada para ayudar a su madre a liberarse de las garras del empresario sin que tenga consecuencias. Aunque todo podría cambiar tras la llamada de Luz de que a don Pedro le han tenido que ingresar de urgencia. Mientras Luis opta por guardar silencio con su mujer, Joaquín le cuenta toda la verdad a Gema.

Después del duro enfrentamiento que tuvo con Tasio, Damián se siente muy tocado al creer que no ha sido un buen padre y que no ha hecho las cosas como debería aunque Andrés trata de animarlo. Para que la situación se complique aún más, tasio decide prohibir a Damián que acuda al entierro de su madre. Aunque el patriarca se niega a obedecer la orden de su hijo.

Por su parte, María no duda en seguir mostrándose como una víctima y le deja claro a Begoña que no está dispuesta a seguir teniendo que depender de enfermeras ni acudir a más revisiones. Tras ello, Luz insiste en decirle a María lo necesario que es que siga haciendo rehabilitación. Mientras, Gabriel le deja claro a María que está de su parte pero tiene que asumir su derrota con el asunto de la adopción.

Marta termina derrumbándose con Begoña pues no puede más y le confiesa que sabe que Fina no va a volver jamás y le pesa pensar que ha perdido al amor de su vida. También Andrés trata de apoyar a su hermana pero ninguno de los dos consigue que la De La Reina levante su ánimo.

Carmen visita a Damián para solicitarle que por favor no acuda al funeral de Ángela pues cree que su presencia en la despedida de su madre podría terminar por dinamitar su relación con Tasio para siempre. Y le deja claro que lo único que necesita su hijo es tiempo.

Capítulo 395 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 17 de septiembre

Tras su conversación con Carmen, Damián decide cumplir el deseo de Tasio y no acude al funeral por doña Ángela. Una decisión que sorprende a todos y genera un gran desconcierto entre los asistentes. El funeral se desarrolla con cierta normalidad y con un Tasio muy nervioso por la posible aparición de su padre.

Luz le entrega a Cristina una carta escrita por don Pedro y le aconseja que debería aprovechar los últimos días que tiene de vida con su tío pues está completamente solo. En la misiva, Carpena trata de disculparse con ella y Cristina parece apiadarse de él pero cuando Irene lo descubre le pide a su hija que no caiga en sus garras y no ceda ante las presiones porque es capaz de cualquier cosa.

Cristina decide ocultarle a Luis el contenido de la carta que ha recibido por parte de don Pedro para mantener el muro que ha puesto entre ambos para evitar volver a caer en la tentación después de haber intentado arreglar las cosas con Luz. Por su parte, la doctora ha optado por refugiarse en el trabajo en el dispensario para evitar tener que verse las caras con su marido.

Por su parte, Digna descubre que Gema estaba al tanto del chantaje al que la tiene sometida su marido. Además también se entera de que Damián ha intercedido para conseguir que recalifiquen los terrenos que pertenecían a los Merino que es clave para conseguir dinero para poder hacer frente a la ampliación de capitales. Tras ello, Digna decide acudir a casa de los De La Reina para darle las gracias por su gesto con sus hijos y le confiesa que tenía razón con don Pedro.

Marta está cada vez más hundida y Pelayo empieza a preocuparse porque su mujer se esté refugiando en el alcohol. Tras ello, Andrés decide actuar y llama a la guardia civil para saber sobre el paradero de Santiago. Un movimiento que pone en alerta a Pelayo. Por su parte, Tasio termina derrumbándose con Gaspar pues se siente tremendamente culpable de que su madre se haya muerto sin poder arreglar sus problemas.

Capítulo 396 de 'Sueños de libertad' - Jueves 18 de septiembre

Después de su charla con Luz, María le informa a Andrés que ha decidido retomar su rehabilitación aunque en una clínica de Madrid para que así le dejen tranquila con lo de no buscar a una nueva enfermera tras despedir a la anterior. Más adelante, Julia se percata de que los zapatos de María tienen barro y aunque ella trata de disimular, lo que no sabe es que Begoña está escuchándolo todo.

En la tienda, las chicas preparan todo para la llegada del gobernador civil y de la prensa,. Mientras, Carmen les cuenta a Claudia y Gema que Tasio por fin se ha roto con Gaspar y tras ello está empezando a exteriorizar sus problemas. Paralelamente, el piloto de carreras "El Cuerdas" llega a la colonia para hacerle un encargo a Raúl, algo que deja intranquila a Claudia.

Damián les informa a sus hijos y Gabriel del plan que ha pensado para derrocar a don Pedro y recuperar el control de la empresa. Todos llegan a la conclusión de que la mejor para ponerse al frente de la fábrica es Marta. El problema es que necesitan que haya unanimidad y Andrés consigue el voto de María mientras Damián trata de intentarlo con los Merino.

Por su parte, don Pedro pide volver a casa pues desea morir allí rodeado de los suyos. Luz no duda en ayudar a Carpena a instalarse en casa y es cuando descubre la tensión entre él y Digna. Preocupada por la situación no duda en tratar de sonsacarle a Gema y su cuñada termina contándole toda la verdad. Mientras, Digna vuelve a estar atrapada en su casa con don Pedro sin poder alejarse de él.

Miguel Ángel Vaca llega a la fábrica junto a la prensa para mostrar su apoyo a Perfumerías de La Reina. Una visita que resulta ser un éxito pues consigue que se disipen todas las dudas sobre las negligencias de la empresa. Además, Vaca aprovecha el momento para anunciar que Pelayo será el próximo gobernador civil de Toledo mientras Marta hace un ejemplar papel de mujer perfecta a pesar de su hundimiento por la marcha de Fina.

Capítulo 397 de 'Sueños de libertad' - Viernes 19 de septiembre

Julia le cuenta a Begoña lo de que vio los zapatos de María llenos de barro y que pensaba que su tía podría haber recuperado la movilidad. Mientras Gabriel trata de hacerle ver a la niña que no debe confiar tanto en los milagros y si en la medicina. Pese a todo, el abogado se muestra tenso por la conversación. Posteriormente, María camina eufórica por la habitación al comprobar que ha conseguido recuperar la movilidad mientras Begoña lo escucha.

Raúl deja plantada a Claudia para poder cumplir con el encargo de "El Cuerdas" y Chema, el hermano de Carmen, no duda en utilizar este plantón para tratar de acercarse a la dependienta.

Luis le comunica a Gabriel que los terrenos que pertenecían a los Merino ya tienen comprador y que muy pronto podrán disponer del dinero necesario para la ampliación de capitales. Por otro lado, Luz no duda en confrontar a Luis por no haberle contado lo del chantaje de don Pedro a Digna y él le dice que lo ha hecho para proteger tanto a ella como a su madre y que lo único que ha hecho bien en su vida es casarse con ella.

Tras su discusión con Luz, Luis decide acudir a casa de don Pedro para conseguir que su madre se marche para siempre de allí. Pero Carpena no está dispuesto a permitirlo y pese a que se encuentra en las últimas amenaza con denunciar a su mujer ante la guardia civil por la muerte de Jesús. Tras ello, Digna le pide a sus hijos que no le cuenten a nadie más el motivo del chantaje. Paralelamente, Luis y Joaquín le cuentan a Digna la petición de Damián de poner a Marta como directora de la fábrica y ella les anima a votar a favor.

Por último, Cristina decide visitar a don Pedro a pesar de las advertencias de su madre. Su tío se muestra débil y muy arrepentido por cómo ha actuado durante todos estos años pero deja claro que él no sabe nada del paradero de su padre biológico y le dice que la necesita tanto a ella como a Irene ahora que se va a morir.