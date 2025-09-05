'Sueños de libertad', avance del capítulo del lunes 8 de septiembre: Andrés descubre la maldad de María

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz le aclaraba a Joaquín y Luis que el cáncer de don Pedro es irreversible y que antes o después va a tener que delegar sus responsabilidades en la fábrica. Paralelamente, Joaquín decidía ocultarle a Luis todo lo que Digna le contó sobre don Pedro pues bastantes problemas tiene con su crisis matrimonial con Luz. A quién sí le contaba todo es a Gema.

Julia le confesaba a Begoña los planes de María para convertirse en madre y de adoptar a un hijo. Mientras, Andrés parecía tener claro cada vez más que sería un grave error adoptar a un niño pues la falta de amor en su matrimonio sería un obstáculo para criar a un hijo hundiendo a su mujer. Después, Begoña compartía la noticia con Luz y ella le dejaba claro que sería un error pero la enfermera dejaba claro que quiere mantenerse al margen.

Irene empezaba a sospechar que su hermano don Pedro no está bien y Luz le recomendaba que debe hablar con él lo antes posible, haciendo que sus sospechas sobre su verdadero estado aumenten aún más. Por su lado, don Pedro se negaba a dejar su puesto de director y no dudaba en volver a humillar a Joaquín.

Gabriel conseguía cerrar un acuerdo clave con los trabajadores ofreciéndole una gran indemnización a cambio de no ir a juicio y dejaba entrever a Damián y Andrés que quizás podrían deberían vender alguna propiedad para poder pagarles. Pese a todo, Damián le agradecía su trabajo a su sobrino. Por su parte, Gaspar le dejaba claro a Gema que lo mejor es que no deje la tienda por la cantina porque es una ruina.

Marta se volvía a refugiar en su diario volviendo a escribir sin parar de pensar en Fina. Por último, Damián recibía en su casa a Carmen, Ángela y Tasio pero de nuevo lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires cuando Tasio trata de defender a don Pedro generando un momento de tensión e incomodidad.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 388 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 8 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 388 de 'Sueños de Libertad'

Irene y Digna en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', en casa de los Merino hay mucha preocupación por la enfermedad de don Pedro mientras Joaquín no se ve capaz de contarle a su hermano Luis todo lo que le desveló su madre sobre la verdadera cara de Carpena. Paralelamente, Digna y don Pedro siguen con un tenso enfrentamiento en casa después de que ella le contara toda la verdad a Joaquín. A su vez, Gema le deja claro que tienen que sacar a su madre de esa casa cuanto antes.

Por si la crisis en la fábrica no fuera suficiente reciben un nuevo mazazo con una inspección sanitaria que podría destapar todo el escándalo de la saponificación. Ante este grave problema, Damián se ve obligado a unirse a Don Pedro para tratar de sacar adelante Perfumerías De La Reina. Con toda esta mala situación, Damián sigue acercando posturas con Manuela y busca su apoyo después de su último enfrentamiento con Tasio.

Digna le confiesa a Irene que su hermano padece un cáncer terminal y que le queda poco tiempo de vida. La secretaria se hunde al saber toda la verdad y no saber si va a ser capaz de perdonar a su hermano por todo el daño que le ha hecho. Tras ello, no duda en apoyarse en Cristina, que no duda en tratar de indagar sobre la enfermedad de su tío.

Por otro lado, Cristina decide confesarse con Claudia y le cuenta lo de su beso con Luis. Tras su conversación, la dependienta cree que su compañera se ha enamorado de su jefe con lo que eso puede suponer. Por su parte, la relación entre Luis y Luz sigue muy tensa pues ambos actúan con frialdad.

Gabriel trata de animar a María para que no tire la toalla con su decisión de adoptar a un niño pues es la única opción para retener a Andrés a su lado. Precisamente, Julia no duda en tratar de convencer a su tío de que le gustaría tener un primo con el que jugar. Tras ello, Andrés descubre que María sigue siendo la misma manipulando a la niña para conseguir sus objetivos.