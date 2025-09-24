'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 25 de septiembre: Muere don Pedro tras su asesinato

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', completamente desbordado por la confesión de Digna, Damián se planteaba si denunciar a la que fue su cuñada a la guardia civil por haber sido la culpable de la muerte de Jesús aunque terminaba quitándoselo de la cabeza. Manuela no dudaba en consolar a su jefe sin saber que es lo que le pasa realmente.

Gabriel recibía una carta de Isabel en la que le anuncia que viajará a Madrid y que le gustaría verle. Asimismo, don Pedro le llamaba para citarle de urgencia. Carpena no dudaba en hablar de las cartas que Bernardo escribió a Damián para tratar de separar aún más a los De La Reina. Algo que hacía que se preocupe pues cree que hay un topo y no dudaba en acusar a María aunque ella se lo negaba. Tras ello conseguía leer las cartas de su padre que tiene Damián escondidas.

Tasio asumía las tareas al frente de la dirección de Perfumerías De La Reina muy nervioso y preocupado. Pero tanto Carmen como Gaspar le mostraban todo su apoyo. El primer gran problema que tiene que afrontar Tasio es el fiasco con Pasión Oculta. Marta y Carmen no dudaban en ayudarle y planteaban llevar a cabo una venta privada para atraer clientas selectas. Paralelamente, Marta terminaba hundida tras una conversación con Pelayo y vuelve a refugiarse en el alcohol.

Digna les contaba a sus hijos que le ha confesado toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián. Ahora, Joaquín y Luis temen que su tío pueda denunciarla o que sea don Pedro quién lo haga poniéndola contra las cuerdas. Pero ella se siente completamente liberada al quitarse el peso que tenía encima desde hace meses.

Por otro lado, don Pedro citaba a su notario en su casa y decidía hacer un cambio en su testamento. Mientras Digna le contaba que ya le ha revelado a Damián toda la verdad y recogía todas las pertenencias antes de abandonar definitivamente a su marido moribundo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 401 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 25 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 401 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel y don Pedro en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras quedarse completamente solo y sin aguantar el dolor, don Pedro le pide a Luz que le ayude a morir pues ya no aguanta más. La doctora Borrell le deja claro que su juramento hipocrático le impide hacerlo aunque se da cuenta de que al empresario le queda poco tiempo de vida y no duda en contárselo a Cristina e Irene y la perfumista trata de convencer a su madre para que perdone a su hermano.

En la fábrica, Tasio sigue bastante superado en su labor como director y no duda en reprocharle a Andrés el retraso en la producción del jabón y tiene algún que otro problema para comunicarse con los americanos de la base de Rota por su deficiente nivel de inglés. Además termina pagando su frustración con Gaspar y después termina derrumbándose con Carmen reconociendo que echa mucho de menos a su madre.

En la tienda, pese a que Carmen le pidió que se pusiera al frente de la venta privada, Claudia no duda en delegar en Gema, que gracias a sus contactos consigue que varias clientas accedan a participar en dicha venta. Algo que lleva a Carmen a tener que reconocer el buen trabajo de su compañera. Por su parte, Marta la lía al presentarse borracha en la tienda poco antes del evento.

Gabriel no duda en acudir a don Pedro para conseguir información y sonsacarle quién fue quien le habló de las cartas y de todo lo que sabe pero Carpena decide llevarse el secreto a la tumba. Además, Gabriel habla con Isabel para quedar en la habitación del hotel. Por su parte, María trata de manipular a Andrés para que se muestre más ambicioso en el terreno profesional.

Finalmente, Irene accede a visitar a su hermano para decirle que le perdona y mostrarle todo su apoyo en sus últimos instantes de vida. Carpena se apiada y termina confesando a su hermana que sabe donde está José y cuando está a punto de contarle todo, Damián les interrumpe al encararse con él por haber formado parte de la muerte de su hijo y de haber chantajeado a Digna. Pero además don Pedro decide revelarle que su hijo estaba vivo y que él le dejó morir y sobrepasado por el dolor, Damián termina cogiendo una almohada para ahogar a su enemigo y acabar de una vez con él.