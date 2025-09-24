Si te gustó 'El juego del calamar', llega a Netflix una trepidante película con dos de sus protagonistas

Netflix continúa apostando por el cine surcoreano que tantas alegrías le ha dado en los últimos tiempos. Por eso, entre los estrenos de esta semana del 22 al 28 de septiembre, se encuentra 'Mantis'; una película de suspense, con gran dosis de acción, asesinos a sueldo y mucha rivalidad y violencia en medio de una lucha de poder sin límites ni códigos morales. Desde luego, los fans de este género están de enhorabuena.

Su lanzamiento es inminente. Se estrena en todo el mundo este próximo viernes, 26 de septiembre, y promete ser un de los largometrajes más sorprendentes y vistos de las próximas semanas en la plataforma. A buen seguro va a ocupar las primeras posiciones en tendencias porque, como gancho, hay que resaltar que en su reparto principal tenemos a dos destacados actores de 'El juego del calamar'.

Se trata de Yim Si-wan y Park Gyu-young, dos intérpretes que todos recordamos de la segunda y tercera temporada de la que ha sido una de las series más vistas de la historia de Netflix. Él interpretaba al padre del bebé que acabó siendo el único participante -involuntario- en sobrevivir a los juegos. Ella, a la soldado infiltrada que dejó varios cadáveres por el camino antes de salir de ese tétrico y psicodélico mundo.

Park Gyu-young y Yim Si-wan

Además de Yim y Park, el elenco protagonista de 'Mantis' se completa con Jo Woo-jin, un veterano del género que nos ocupa. Su trayectoria le acredita con títulos como 'Narcosantos', 'Harbin' o 'Gangnam, bajos fondos'.

Sinopsis de 'Mantis'

La historia de esta cinta aborda un mundo donde no hay reglas; lleno de violencia, de intriga, conspiración y ambición. Una sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y, en consecuencia, surge una nueva generación de criminales.

Sin esas viejas normas, el vacío de poder desata una guerra sin cuartel. En este escenario, esa nueva generación de asesinos que acaba de eclosionar está dispuesta a reclamar su sitio desafiando la moralidad y todo tipo de código de honor. La única ley en 'Mantis' es la supervivencia.

El tráiler oficial de la película que ha ofrecido Netflix como adelanto nos muestra una acción extremadamente brutal y por momentos agobiante; propia de la ficción coreana y de su director, Byun Sung-hyun, cuyo particular estilo imprime una vez más en 'Mantis'. Recuerden: próximo viernes, 26 de septiembre, estreno.