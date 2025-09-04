¿Quién es Tony Spina, concursante de 'Supervivientes All Stars' con una tragedia reciente en su vida?

Tony Spina es otra de esas 'estrellas' que regresa a Honduras tras su participación en 'Supervivientes' en el año 2014. Una edición que ganó Abraham García y que él tuvo que abandonar forzosamente a los 33 días por una lesión a consecuencia de una prueba. Algo que provocó que se quedara con la espinita de superarse a sí mismo y de poder volver en el futuro. Y ese momento ha llegado ahora.

El robinsón tratará de emular además a su actual pareja Marta Peñate, que, como recordarán, fue la ganadora de la primera edición de esta variante del formato aventurero que se celebró el año pasado. La joven se alzó con la victoria tras superar en la gran final a Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Jorge Pérez.

Nacido en Italia en 1989 y criado en España, Tony Spina se dio a conocer en nuestro país en 2012 gracias al programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde comenzó una carrera televisiva fulgurante. En el programa conducido por Emma García ejerció tanto de pretendiente como de tronista.

Fue en este espacio donde conoció a Oriana Marzoli, comenzando así una relación de idas y venidas que les llevó también a dilatar su trayectoria televisiva participando en otros realities como 'Amor a prueba' o 'Doble tentación'. En este caso, en Chile. Finalmente, esa relación se rompió y de forma nada amistosa.

Posteriormente, Tony Spina ha participado también en otros formatos de telerrealidad en nuestro país como en 'GH VIP 6' (2018), donde conoció a Makoke y con la que inició una relación sentimental que dejó a todos de piedra y que duró aproximadamente un año.

Siguiendo con el plano personal, después de su paso por ‘La Casa Fuerte’ (otro reality en su haber en Telecinco) empezó una relación con Marta Peñate y, junto a ella, concursó en el reality veraniego '¡Vaya vacaciones!' en el año 2023.

Y ese noviazgo se mantiene en la actualidad. Eso sí, Tony Spina y Marta han tenido que atravesar duros baches al intentar ser padres sin éxito después de varios tratamientos de fertilidad y de un trágico aborto hace pocos meses. El pasado 5 de junio, ambos informaron de la devastadora noticia vía comunicado.

Con todo, ahora, Tony vuelve a 'Supervivientes' con fuerza y con la clara intención de seguir los pasos de su chica y ganar el concurso: "El año pasado ganó mi pareja Marta y este año me toca a mí, vamos a ser la primera pareja en ganar el mismo reality".