¿Quién es Sonia Monroy, de protagonizar el momento más icónico de 'Supervivientes' a denunciar a la productora?

Sonia Monroy regresa a Honduras 14 años después de su paso por 'Supervivientes' en la edición 2011 que acabó ganando Rosa Benito contra todo pronóstico. En esta segunda oportunidad que le da el concurso aventurero promete dar mucho más, hacer todo lo que se dejó en el tintero y dejar de ser la ganadora moral para ser la ganadora real.

Para quien no lo sepa, Monroy comenzó su carrera en programas míticos de la televisión como 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'Crónicas Marcianas'. Entretanto, se consagró como celebrity al fundar el grupo musical Sex Bomb con su amiga Yola Berrocal, y alcanzó gran éxito con su sencillo "Ven, ven, ven" en el año 2003.

Más tarde, sin desvincularse de la tele y del mundo de la farándula, en 2011 reforzó su popularidad participando en 'Supervivientes', donde se ganó el favor del público. Durante los 84 días que estuvo en la isla, fue nominada en múltiples ocasiones y salvada por la audiencia en ocho de ellas. Sin embargo, se quedó a las puertas de la gran final.

Con su eliminación, protagonizó uno de los momentos más icónicos de la historia de 'Supervivientes' cuando se tiró al suelo tras saber que se quedaba fuera de la gran final. Ese episodio tuvo una gran repercusión en las redes sociales, manteniéndose en las tendencias de Twitter en España durante varios días.

Su paso por Honduras entonces le costó la salud. A su regreso a España, Sonia Monroy tuvo que ser hospitalizada por problemas en la vesícula y por pancreatitis. Se trataron de secuelas derivadas de las duras condiciones en la isla. Finalmente, la concursante se vio obligada a someterse a varias intervenciones quirúrgicas y a afrontar largas estancias en centros médicos para su recuperación.

En paralelo, mantuvo un conflicto legal con la productora de 'Supervivientes' en aquel momento: Magnolia TV. En 2013, decidió demandarla por un supuesto incumplimiento de pago del caché acordado contractualmente, pero finalmente acabó perdiendo el juicio.

Además, probó suerte de nuevo en la música para reeditar el pelotazo de 2003 con Sex Bomb, pero pinchó. Así, Sonia Monroy decidió abrirse nuevos horizontes profesionales y se trasladó a Los Ángeles en un intento de hacer carrera en el cine y la televisión estadounidense. Llegó a fundar su propia productora, Monroy's Films, y accedió a diversos eventos y alfombras rojas, incluidos los Oscars.

No obstante, hay que decir que no ha logrado consolidar su carrera en Hollywood. Sonia Monroy se ha conformado con aparecer como actriz de figuración y secundaria en distintas producciones, como 'El Simpatizante' de la plataforma Max, o con papeles en creaciones muy locales.

En 2020 volvió a la pantalla de Telecinco de la mano del reality veraniego 'La casa fuerte', donde participó con su pareja: un colombiano llamado Juan Diego con el que se casó en 2016. Sin embargo, en 2023, su vida sentimental dio un giro radical y se produjo la separación; entre rumores de un apasionado beso de Monroy con Kim Seok-woo, un famoso artista coreano de K-pop conocido mayormente como Rowoon.