¿Quién es Jessica Bueno ('Supervivientes All Stars'), a cuya fama saltó por una polémica poco conocida?

Catorce años después de su primer periplo en 'Supervivientes', Jessica Bueno regresa a Honduras siendo otra persona distinta a la que concursó en 2011. "Estoy muy contenta y con muchas ganas. Lo afronto mucho más madura, ahora soy una gran mujer, madre de tres hijos, y antes era una niña que no tenía ni idea de la vida", destacó cuando Telecinco hizo oficial su participación.

¿Pero quién es realmente Jessica Bueno y por qué saltó a la fama? Pues bien, la concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' nació Sevilla en 1990. Estudió Comercio y Marketing y se hizo con el título de estilista. Y cuando tenía tan solo 19 años de edad se convirtió en Miss Sevilla; su trampolín a la fama pero con mucha polémica de por medio.

Jessica habría sido una candidata más si no fuese porque se publicaron unas fotos suyas con el tenista Feliciano López. Esto generó controversia, ya que según las bases del certamen no se podía presentar ninguna persona famosa. Sin embargo, la organización miró para otro lado y dio por buena su candidatura. Quedó en cuarta posición.

Toda esta polémica le convirtió en un personaje conocido mediáticamente, y eso le empujó a 'Supervivientes 2011' con tan solo veinte años de edad. En esa edición coincidió con Kiko Rivera, con quien inició una relación posteriormente, alcanzando grandes cuotas de popularidad. Eso sí, tampoco estuvo exenta de polémica con acusaciones de montaje. Entre altibajos, fueron padres en 2012 del único hijo que tienen en común y, poco después, se separaron cordialmente tras supuestas infidelidades de Kiko.

Jessica Bueno no tardó en rehacer su vida con el futbolista Jota Peleteiro. En 2015 se casaron, trasladándose a vivir al País Vasco en una primera etapa y a Birmingham (Inglaterra) después. Fruto de este matrimonio, tuvieron dos hijos. Sin embargo, tras diez años juntos, las cosas se torcieron y la pareja anunció su divorcio a finales de 2022.

Aunque la intención de la pareja fue divorciarse de un modo amistoso, Jessica Bueno reveló tiempo después que fue uno de los momentos más oscuros y difíciles de su vida. Esa ruptura fue muy tormentosa y estuvo en tratamiento psicológico durante el proceso de divorcio, rodeada de personas que le ayudaron a seguir adelante con su vida, pues se publicó un supuesto intento autolítico. Hay que destacar que la guerra judicial entre Jessica y Peleteiro no ha cesado por sus hijos en común.

Más tarde, inició una relación con Pablo Marqués. Fue una gran ayuda después del mal momento personal de Jessica, pero esa relación duró solo hasta noviembre de 2023, fecha en la que Jessica Bueno concursó en 'GH VIP 8'. En la casa de Guadalix conoció al cantante Luitingo, con el que empezó un romance que llegaría a su fin el 23 de febrero 2025. Una separación que también ha sido traumática.