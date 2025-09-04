¿Quién es Iván González, concursante de 'Supervivientes All Stars' con una impactante historia personal?

Iván González retorna a Honduras tras su paso por 'Supervivientes 2017', la edición que ganó el fallecido José Luis Losa, al que recientemente le dedicaba unas emotivas palabras. "Soy uno más de los que dijeron 'nunca más volveré' y allí me voy", comentaba el gaditano en su vídeo de presentación promocional.

Iván pondrá un pie en los Cayos Cochinos con una cuenta pendiente: Gloria Camila, también concursante de 'SV All Stars 2025'. Se reencontrará con ella después de dar a entender hace años que pasó una noche con ella. Esto es algo que la hija de Ortega Cano negó tajantemente.

Para quienes no conozcan a Iván González, hay que recordar que saltó a la fama por su sonada participación en 'Mujeres, hombres y viceversa' en 2013 y 2015, año en el que pretendió a Ruth Basauri, uno de los tronos más importantes del dating show.

Con su regreso a 'Supervivientes All Stars', el joven suma una nueva aventura a su carrera en televisión tras su paso por otros realitys como 'La casa fuerte' en 2020 o el mencionado 'Mujeres, hombres y viceversa' y programas como 'Ya es mediodía', 'Ya son las ocho' o 'Tardear', en los que ha sido colaborador.

En lo personal, Iván González es protagonista de una impactante historia debido a las complicaciones de sus relaciones familiares. En una entrevista, el influencer contó que tenía 14 años cuando se enteró de quién era realmente su madre. "Mi madre me tuvo con 16 años, hasta que yo cumplí 14 pensaba que ella era mi hermana. A esa edad descubrí que la que creía que era mi hermana era mi madre, y que la que creía que era mi madre era, en realidad, mi abuela. Me dejó muy tocado", declaró. Por eso, considera que tiene dos madres.

Además, el día que cumplió la mayoría de edad, su padre, al que no conocía, se presentó en su casa y le contó quien era. "Fue un momento muy duro, ni siquiera lloraba, me quedé en shock. Nos fuimos a comer y le pedí explicaciones", relató. Al parecer, su padre había estado en tratamiento psicológico y le habían recomendado no aparecer hasta que el joven no cumpliera los 18 años. "Me dijo que siempre se escondía en una esquina, al lado de mi casa, para mirarme cuando salía del colegio", desveló Iván González.

Ahora, vive su mejor momento en el plano sentimental: muy unido a su familia y completamente enamorado de su pareja, la influencer y modelo Teresa Bass. En 2022 formalizaron la relación y viven juntos en Madrid.