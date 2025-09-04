¿Quién es Carlos Alba, ex 'MasterChef' y operado a corazón abierto antes de 'Supervivientes All Stars'?

Carlos Alba tiene 41 años, nació en Alemania, pero tiene la doble nacionalidad italiana y española. Exconcursante de 'Supervivientes 2021', vuelve al reality con la versión 'All Stars' después de haber tenido que abandonar su edición por una lesión en el brazo. Tras su forzosa vuelta a España se alejó de los medios de comunicación y siguió muy centrado en su carrera como cocinero. Cabe recordar que saltó a la fama por haber participado previamente en 'MasterChef 7', donde llegó a las puertas de la final a pesar de su polémico paso por los fogones.

"Fuerza, resistencia y coraje, esos son los ingredientes para ir a los Cayos Cochinos", recalcaba el cocinero en su vídeo de presentación, asegurando que él los posee todos. "Dios me ha dado una segunda oportunidad. Estuve en el barco encallado y ahora saltaré directo a la isla", celebraba Carlos con entusiasmo.

Con esta experiencia, Carlos Alba buscará resarcirse de su abandono en 2021 así como superar los dos golpes que ha recibido en los últimos años: la pérdida de su padre y el problema de salud que ha padecido y que le llevó a tener que ser operado del corazón.

El robinsón tuvo que someterse a una operación a corazón abierto hace más de dos años, que salió bien y que él recibió como una segunda oportunidad en la vida. Desde entonces su visión de la vida ha cambiado, pues intenta disfrutar al máximo de todo lo que le gusta.

La cocina sigue siendo una de sus prioridades y sus perfiles en redes sociales están cargados de recetas en las que aparece con sus peculiares camisas, una seña de identidad. Su popularidad Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, le ha convertido en influencer y trabaja con algunas marcas.

En lo personal, Carlos Alba se define como una persona muy familiar, su mujer y su hermano gemelo, sus sobrinos y sus hijos son sus mayores apoyos desde que tuvo que decir adiós a su padre el pasado mes de junio. Una dura pérdida de la que aún se está reponiendo. Sus amigos la mayoría de ellos famosos, también son una parte muy importante de su vida, precisamente a ellos debe su apodo de "chef de celebridades".