Prime Video lanza una de las series más novedosas del año con actriz de Goya y otra de la aclamada 'Patria'

Entre los principales estrenos de Amazon Prime Video esta semana, destaca 'Romi', una serie procedimental que la plataforma lanza este viernes, 26 de septiembre, y que aborda las investigaciones de una detective privada de 30 años con sordera postlocutiva tras un accidente en el que perdió a su padre. Sin embargo, ha desarrollado una capacidad excepcional para conectar información y resolver misterios.

Esta producción, que promete marcar un antes y un después en la representación de la discapacidad en la pantalla, combina drama familiar, intriga policial y reivindicación social en sus ocho capítulos. El proyecto está impulsado por Mediaset a través de Mediterráneo, su factoría de ficción, y la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). Su ventana, Amazon. De momento, no hay planes de estreno en Telecinco.

'Romi' está dirigida por Inés París ('El grito de las mariposas'), producida por Producciones Mandarina ('De Viernes'), desarrollada a partir de una idea original de Iker Azkoitia (guionista de 'Élite') y rodada íntegramente en localizaciones naturales de Bilbao.

María Cerezuela (Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2022 por Maixabel) interpreta el papel de Romi, la protagonista. El elenco artístico lo completan Natalia Millán ('Secretos de Estado'), Elena Irureta ('Patria'), Edurne Azkarate ('Irati'), Unax Ugalde ('Vivir sin permiso' y 'Entre tierras'), Asier Etxeandia ('Sky Rojo'), Iñaki Font ('Besos para todos'), Alvar Gordejuela ('La matanza'), Mikele Urroz ('Fuera de foco') y Verónika Moral ('Los hombres de Paco').

Sinopsis de 'Romi'

Romi es una joven detective privada con discapacidad auditiva post locutiva con implante coclear que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Además, posee amplios conocimientos en microgestos. Aunque en ocasiones su talento puede resultar abrumador, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad.

Trabaja en la agencia Kodea, mano a mano con su nueva compañera en prácticas, Nere, y su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines quita el sueño a su madre, Alaia, inspectora de la Ertzaintza.

Los choques y discrepancias entre madre e hija son constantes, hasta que un caso une sus intereses profesionales y les hace volver a investigar el incidente en el que Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, murió hace veinte años en una explosión en la que la joven perdió la audición.

Durante las averiguaciones, Romi y Alaia descubrirán aspectos desconocidos de Bixente que les llevarán a plantearse quién era él realmente y si su muerte fue o no accidental, como siempre habían creído.