'La Promesa', avance semanal del 29 de septiembre al 3 octubre: Petra ¿muerta? y la dura decisión de Curro

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 29 de septiembre, la aguas parecen volver a su cauce tras la marcha de Catalina, pero una comunicación del barón de Valladares despeja todas las incógnitas sobre su repentina y desconcertante desaparición.

Manuel sigue sin saber de qué pie cojea Enora; el heredero del marquesado sigue insistiendo en su necesidad de cerciorarse de que la chica es de fiar. De momento, todo son sospechas y desconfianza.

De quien no se fía nadie es de Petra y su creciente malestar. Los síntomas se están acentuando. ¿Y si en lugar de tortícolis tiene el tétanos tras la herida que se hizo en el accidente de los jardines? Es una hipótesis muy probable. Entretanto, ya son varios compañeros los que descubren que el ama de llaves ni siquiera prueba bocado. Y algunos creen que es "la antesala de la muerte". ¿Estarán en lo cierto?

Quien se ha equivocado es Cristóbal y el marqués se reúne con el mayordomo para exigirle que rectifique en una de sus decisiones más dolorosas: la despedida obligada de Pía. Dolor es lo que siente Curro por el futuro de Ángela; el muchacho se ve forzado a arrastrarse ante Lorenzo como nunca antes y propone marcharse de La Promesa a cambio de que no contraiga matrimonio con la joven. Su proposición es atendida por el militar y Curro tiene que hacer las maletas.

Ángela, por su parte, se queda totalmente abrumada tras la reveladora conversación con su madre Leocadia, que ha descubierto su plan de fuga de La Promesa. ¿Qué opciones tiene ahora?

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 30 de septiembre

Ángela teme que Lorenzo tome represalias contra Curro al descubrir sus intenciones de fuga. ¿Conseguirán llevar a cabo, finalmente, su plan de huida? Leocadia explica a Alonso sus razones para hacerse cargo de la gestión de las tierras, pero no convence al marqués.

A pesar de que ni Toño ni Manuel se han dado cuenta de que Enora ha vuelto a robar otro plano de sus diseños, el heredero no se fía de ella. La desconfianza aumenta tras comprobar que nadie en los alrededores la conoce.

El estado de ánimo de Adriano va de mal en peor tras la marcha de Catalina. Martina lo anima, al tiempo que pide a Jacobo que la ayude en una gestión con el Patronato. Lope no ha conseguido impedir el encuentro entre Vera y Federico, pero sí le ha dejado claro al hijo del duque cómo es su padre en realidad. Federico le dice a Vera que no cree que sea buena idea que regrese con la familia. ¿Cómo reaccionará la doncella?

Ricardo, por su parte, sigue con los remordimientos por la marcha de Pía y todos le consuelan confiando en que Alonso logre traerla de vuelta. Cristóbal, que se siente desautorizado por el marqués con el asunto de Pía, pide ayuda a Leocadia.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 1 de octubre

La vuelta de Pía se antoja complicada; Leocadia interviene para evitar que Alonso se meta en el asunto. Inesperada fue la marcha de Catalina, pero también lo es la decisión dramática que Adriano anuncia al marqués. La salud de Petra sigue siendo un drama, y ni siquiera los masajes de María Fernández consiguen ayudarla.

Ayuda necesitan Curro y Ángela si quieren un futuro juntos, pero la pareja no pierde la esperanza. Más decepcionada que nunca se muestra Leocadia con su hija cuando esta intenta acercar posturas. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta conversación?

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 2 de octubre

Adriano contempla marcharse de La Promesa con sus hijos tras la partida de Catalina, generando alarma en toda la familia. Manuel intenta recomponer su amistad con Toño y le promete que no seguirá investigando a Enora.

Petra, por su parte, sufre un grave deterioro de salud que preocupa cada vez más a sus compañeros. Federico enfrenta la verdad sobre su padre y se alía con Lope para proteger a Vera. Mientras, el servicio se rebela contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal, al que Ricardo le ruega, sin éxito, que permita a Pía volver.

Los planes de fuga de Curro y Ángela peligran tras el chantaje emocional de Leocadia. Por ello, el muchacho propone marcharse él lejos a cambio de que la señora de Figueroa acceda a que Ángela no se case con el capitán. Una decisión muy dura.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 3 de octubre

La marcha de Adriano sería terrible para todos después de lo de Catalina, por lo que Martina hará un último intento de convencerlo para que se quede. Petra sigue empeorando y ninguno de los tratamientos parece hacer efecto... La medicación no es la adecuada porque no la han diagnosticado la enfermedad que realmente padece.

Sin efecto quedó la orden del marqués para que Pía volviese; Ricardo se da cuenta de que se queda sin opciones. Sin opciones de volver a casa se queda Vera, después de que Lope y Federico trabajen juntos para impedirlo.

Finalmente, Petra no aparece a trabajar y todos se temen lo peor: nadie se atreve a comprobar si el ama de llaves sigue con vida. Curro, totalmente desesperado, ya no sabe qué más hacer para evitar la boda de Ángela y Lorenzo: solo le queda una opción.