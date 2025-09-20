'La Promesa', avance semanal del 22 al 26 de septiembre: Una desaparición, Petra enferma y un plan macabro

En el capítulo de 'La Promesa' de este próximo lunes, 22 de septiembre, Catalina huye con sus hijos campo a través con uno de los automóviles de palacio. Sin embargo, el barón de Valladares le sorprende en mitad del camino y le exige que tiene que marcharse sola, sin sus pequeños. Además, la amenaza no puede ser más maquiavélica: si no se separa de ellos y regresa, los matará.

Catalina, completamente destrozada, es forzada a subir a otro vehículo rumbo a un destino desconocido. Es decir, un secuestro encubierto. Mientras, el barón de Valladares envía a sus hombres a que lleven a los dos bebés a un cobertizo de La Promesa. Mientras, Adriano se inquieta por la ausencia de su esposa y sus hijos.

A solas, el barón de Valladares se reúne con la persona que está detrás de este malvado plan de separar a Catalina de sus hijos y de su familia. ¿De quién se trata? ¿Es Leocadia? ¿Tiene que algo ver en todo esto el duque de Carvajal y Cifuentes?

En paralelo, crecen las sospechas sobre Enora y su misterioso comportamiento, y Manuel decide investigar su pasado. Petra, cada vez más irascible y con claros síntomas de debilidad, pierde los nervios con Pía y muestra un comportamiento cada vez más errático. El ama de llaves tiene una enfermedad que se irá agravando cada vez más.

Vera sigue debatiéndose entre regresar a casa de sus padres, los duques de Carril, o mantenerse firme. Su hermano Federico la visita para tratar el posible reencuentro con su padre, mientras la tensión con Lope sigue sin resolverse. Es más, irá en aumento.

Pía, abatida por tener que marcharse de La Promesa y, sobre todo, por alejarse de su hijo Dieguito, se prepara para partir a Aranjuez de forma inminente. ¿Alguien frenará las intenciones de Ballesteros? Por último, y tras pillar a su hija besándose con Curro, Leocadia se precipita y anuncia públicamente el compromiso de Ángela con Lorenzo, dejando a toda la familia en un shock tremendo.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 23 de septiembre

El anuncio del compromiso entre Ángela y el capitán de la Mata por parte de Leocadia desconcierta a toda la familia, pero la noticia se ve apartada por la desaparición de Catalina con sus hijos. Afortunadamente, las criaturas aparecen en el cobertizo, pero sin rastro de su madre. En palacio, Adriano recibe una carta, ¡es de Catalina! En ella, la hija del marqués justifica su marcha en la que antepone la seguridad de sus hijos a ella misma.

Cristóbal y Petra imponen de nuevo su autoridad para gestionar la nueva situación de la familia. María Fernández y el resto de sus compañeros les reprochan la ausencia de Pía. La situación de palacio no se lo pone fácil a Petra, que sigue sufriendo molestias en el cuello. Samuel lo atribuye a su mal humor y le aconseja que se tranquilice y no se lo tome todo tan a pecho. Sin embargo, esto no va evitar que a Petra se le agraven los síntomas.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 24 de septiembre

Catalina ha desaparecido dejando tras de sí dos cartas de despedida. Adriano, Martina y los Luján intentan entender su partida. El anuncio del compromiso de Ángela con Lorenzo sigue desatando una ola de rechazo y dolor. La joven, traicionada, se niega a obedecer a su madre.

En la zona de servicio, Petra continúa debilitada por su colapso físico y la presión moral del castigo a Pía. Finalmente, decide confiar en María Fernández, que se ha comprometido a guardar su secreto y tomar ciertas responsabilidades. Lope y Vera llevan su enfrentamiento al límite y discuten delante de los señores, con terribles consecuencias. Por su parte, las cocineras le hacen ver a Enora que Manuel está celoso de su boda con Toño.

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 25 de septiembre

La marcha de Catalina sigue dando que hablar; Martina sospecha que tiene que ver con el último encuentro que tuvo con el barón de Valladares, pero Jacobo la anima a olvidarse. Lope y Vera no se olvidan del desastre de desayuno que sirvieron. Sus pesadillas se hacen realidad cuando Cristóbal se entera.

El marqués trata de convencer a Leocadia de anular el compromiso entre Ángela y Lorenzo, hasta el punto de hastiarla. Ricardo está extenuado. El ahora mozo siente que la culpa de que Pía esté lejos es solamente suya... El malestar que siente el ama de llaves se agrava cada vez más y comienza a causar serios estragos en ella.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 26 de septiembre

Catalina sigue ausente y su sombra se cierne sobre La Promesa. Mientras Martina revela que el barón de Valladares pudo haber influido directamente en su marcha, Alonso y Adriano se desesperan sin noticias. Manuel se esfuerza por mantener la calma, pero, incluso en el taller, su mente divaga, atrapada entre dudas sobre Enora y el peso familiar.

Ángela, por su parte, busca apoyo en Samuel, y aunque él le pide fe y diálogo, ella solo encuentra rabia. En un encuentro tenso con Lorenzo, le lanza una dura verdad que revela viejos fantasmas. Leocadia, cada vez más acorralada, intenta hacerla entrar en razón, sin saber que su hija ya ha empezado a trazar su huida. Cristóbal impone mano dura: sistema de faltas y amenazas de despido. Ricardo y Candela son las primeras víctimas de esta tiranía. Petra, debilitada por el dolor, es finalmente examinada por el doctor Salazar, quien le sube la medicación y le recomienda descanso.