'La Promesa', avance del próximo capítulo: Máxima alerta con Petra y un plan de huida en secreto

Tras pillar a su hija besándose con Curro, Leocadia ha precipitado los acontecimientos y, en mitad de una cena, ha anunciado públicamente el compromiso de Ángela con Lorenzo, dejando a toda La Promesa en un auténtico shock.

El anuncio del compromiso desconcierta a toda la familia y a la zona de servicio, y deja a la propia Ángela y a Curro abatidos. La única salida es darse a la fuga y desaparecer para siempre de La Promesa. Pero esta sísmica noticia se ve relegada por la inquietante desaparición de Catalina con sus hijos. Cunde el pánico.

No obstante, y afortunadamente, las criaturas han aparecido en el cobertizo, pero sin rastro de su madre. En palacio, Adriano encuentra una carta en una de las cunas. La misiva es de Catalina. En ella, la hija del marqués justifica su marcha en la que antepone la seguridad de sus hijos a ella misma. Sin embargo, la joven se encuentra secuestrada realmente. Ha sido una marcha en contra de su voluntad.

Cristóbal y Petra han impuesto de nuevo su autoridad para gestionar la nueva situación de la familia. Y María Fernández y el resto de sus compañeros se han puesto en pie de guerra ante la ausencia de Pía, que ha sido obligada a marcharse a Aranjuez, separándola de su hijo Dieguito.

La situación de palacio no se lo pone fácil a Petra, que sigue sufriendo molestias en el cuello. Samuel lo atribuye a su mal humor y le aconseja que se tranquilice y no se lo tome todo tan a pecho. Sin embargo, esto no va evitar que a Petra se le agraven los síntomas y, tras un enfrentamiento con María, cae desplomada al suelo.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 24 de septiembre

Petra yace inconsciente en el suelo. María Fernández, en pánico, da la voz de alarma. El ama de llaves ha sufrido un fuerte colapso físico, y la presión moral del castigo a Pía no ha ayudado nada.

Finalmente, el ama de llaves decide confiar en María, que se ha comprometido a guardar su secreto respecto a su estado de salud y tomar ciertas responsabilidades para que no empeore. ¿Qué le ocurre a Petra verdaderamente? Su enfermedad es grave y pronto empezará a causar serios estragos en ella.

Lope y Vera llevan su enfrentamiento al límite y discuten delante de Cristóbal, con terribles consecuencias. Por su parte, las cocineras le hacen ver a Enora que Manuel está celoso de su eventual boda con Toño.

Catalina ha desaparecido dejando tras de sí dos cartas de despedida. Adriano, Martina y los Luján intentan entender su partida, pero no es fácil asumir lo ocurrido. El anuncio del compromiso de Ángela con Lorenzo sigue desatando una ola de rechazo y dolor. La joven, traicionada, se niega a obedecer a su madre y comienza a trazar su huida en secreto.