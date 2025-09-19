'La Promesa', avance del lunes 22 de septiembre: Un plan malvado, un rapto y un anuncio que lo vira todo

En 'La Promesa' Manuel sigue sospechando de las acciones de Enora y la enfrenta por ello. Lo que descubre lo deja atónito. Catalina sigue sin hacer nada por frenar las revueltas, pero la llegada de una carta importante del duque de Carvajal y Cifuentes a palacio cambia la situación.

En un alarde de valentía, Ángela se atreve a salir de su habitación. La reacción de su madre no es la que ella espera. Mientras, la relación entre Lope y Vera no mejora. Ella le pide disculpas, pero no de la forma en que a él le gustaría. Simona y Candela siguen más que ilusionadas con la futura boda de Toño y Enora, y le revelan a Samuel los planes de la parejita.

Por su parte, Curro y Ángela continúan viviendo su relación en secreto, pero temen ser descubiertos. ¿Lograrán seguir ocultando el secreto? ¿Por cuánto tiempo? Lo cierto es que por muy poco, pues Leocadia les ha pillado in fraganti besándose apasionadamente. La ira de la señora de Figueroa es máxima.

Avance del capítulo 680 de 'La Promesa' - Lunes 22 de septiembre

Sin advertirlo a nadie, Catalina huye de La Promesa con sus hijos campo a través con uno de los automóviles de palacio. Sin embargo, el barón de Valladares le sorprende en mitad del camino y le exige que tiene que marcharse sola, sin sus pequeños. Además, la amenaza no puede ser más maquiavélica: si no se separa de ellos y regresa, los matará.

Catalina, completamente destrozada, es forzada a subir a otro vehículo rumbo a un destino desconocido. Es decir, un secuestro encubierto. Mientras, el barón de Valladares envía a sus hombres a que lleven a los dos bebés a un cobertizo de La Promesa. Mientras, Adriano se inquieta por la ausencia de su esposa y sus hijos.

A solas, el barón de Valladares se reúne con la persona que está detrás de este malvado plan de separar a Catalina de sus hijos y de su familia. ¿De quién se trata? ¿Es Leocadia? ¿Tiene que algo ver en todo esto el duque de Carvajal y Cifuentes?

En paralelo, crecen las sospechas sobre Enora y su misterioso comportamiento, y Manuel decide investigar su pasado. Petra, cada vez más irascible y con claros síntomas de debilidad, pierde los nervios con Pía y muestra un comportamiento cada vez más errático. El ama de llaves tiene una enfermedad que se irá agravando cada vez más.

Vera sigue debatiéndose entre regresar a casa de sus padres, los duques de Carril, o mantenerse firme. Su hermano Federico la visita para tratar el posible reencuentro con su padre, mientras la tensión con Lope sigue sin resolverse. Es más, irá en aumento.

Pía, abatida por tener que marcharse de La Promesa y, sobre todo, por alejarse de su hijo Dieguito, se prepara para partir a Aranjuez de forma inminente. ¿Alguien frenará las intenciones de Ballesteros? Por último, y tras pillar a su hija besándose con Curro, Leocadia se precipita y anuncia públicamente el compromiso de Ángela con Lorenzo, dejando a toda la familia en un shock tremendo.