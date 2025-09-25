'La Promesa', avance capítulo del viernes 26 de septiembre: Una marcha se fragua y viejos fantasmas resucitan

La marcha de Catalina de 'La Promesa' sigue dando que hablar; Martina sospecha que tiene que ver con el último encuentro que tuvo con el barón de Valladares, pero Jacobo la anima a olvidarse.

Lope y Vera no se olvidan del desastre de desayuno que sirvieron. Sus pesadillas se hacen realidad cuando Cristóbal se entera y les reprende fuertemente. ¿Qué represalias tomará contra ellos?

El marqués trata de convencer a Leocadia de anular el compromiso entre Ángela y Lorenzo, hasta el punto de hastiarla y de abrir una grieta entre ellos. Mientras, Ricardo está extenuado. El ahora mozo siente que la culpa de que Pía esté lejos es solamente suya.

Por último, el malestar que siente el ama de llaves se agrava cada vez más y comienza a causar serios estragos en ella. Petra, sin más remedio, tendrá que claudicar y aceptar que un especialista la examine.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 26 de septiembre

Catalina sigue ausente pero su sombra se cierne sobre La Promesa. Martina revela que el barón de Valladares ha influido directamente en su marcha tras la información recabada; algo que solivianta a Leocadia, inquieta con que se acabe descubriendo que ella está detrás de todo.

Por su parte, Alonso y Adriano se desesperan sin noticias de la muchacha. Manuel se esfuerza por mantener la calma, pero, incluso en el taller, su mente divaga, atrapada entre dudas sobre quién es realmente Enora y el drama familiar que se está viviendo otra vez.

Ángela necesita evitar la boda con Lorenzo a toda cosa y busca apoyo en un aliado inesperado, Samuel. Aunque él le pide fe y diálogo, ella solo encuentra rabia. Entretanto, en un encuentro tenso con Lorenzo, ella le lanza una dura verdad que resucita viejos fantasmas. ¿De qué se tratará?

Leocadia, cada vez más acorralada, intenta hacerla entrar en razón para que contraiga matrimonio con el capitán de La Mata, sin saber que su hija ya ha empezado a trazar su huida de La Promesa. ¿Con Curro?

Cristóbal impone mano dura en la zona de servicio: sistema de faltas y amenazas de despido. Y Ricardo y Candela son las primeras víctimas de esta tiranía sin control.

Mientras tanto, Petra, debilitada por el dolor, es finalmente examinada por el doctor Salazar, quien le sube la medicación y le recomienda descanso. Su salud se está deteriorando a pasos agigantados.