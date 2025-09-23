El equipo de 'La Promesa' anuncia que Carmen Asecas (Catalina) deja la serie sorprendentemente

Se confirma: Carmen Asecas, la actriz que ha interpretado el personaje de Catalina, se despide de 'La Promesa' por sorpresa. Así lo ha anunciado en sus perfiles oficiales el equipo de la serie de TVE en la tarde de este martes. Es la siguiente salida destacada después de la de Joaquín Climent (Rómulo) y, por supuesto, tras la de Ana Garcés (Jana) y Eva Martín (Cruz).

Su marcha se ha justificado con una especie de secuestro ejecutado por el Barón de Valladares y sus hombres y pergeñado por Leocadia. Siempre Leocadia. Catalina, que había intentado defender los intereses de los trabajadores con toda su impenitencia, sufría un revés cuando parecía que estaba ganando la batalla. El barón obligó a la hija del marqués a abandonar el palacio separándose de sus hijos y de toda su familia. De lo contrario, mataría a las criaturas.

Catalina huyó con sus bebés campo a través con uno de los automóviles de La Promesa. Sin embargo, el señor Valladares le sorprendió en mitad del camino y le exigió que tenía que marcharse sola, sin sus pequeños. A la par, descubrimos que la persona que se encontraba detrás de este malvado plan de deshacerse de Catalina y separarla de sus hijos y de su familia era la mismísima Leocadia.

Catalina, completamente destrozada, fue forzada a subir a otro vehículo rumbo a un destino desconocido. Así se ponía fin al personaje de Catalina en La Promesa mientras toda la familia Luján se quedaba sin palabras ante su repentina marcha; al igual que los telespectadores.

Carmen Asecas, sobre 'La Promesa': "Siento que aquí me he curtido como actriz"

Con su adiós a la serie, la actriz ha concedido una entrevista para RTVE Play, en la que hace balance de su pasó por la ficción y declara que "interpretar a Catalina ha supuesto un auténtico desarrollo personal": "Siento que aquí me he curtido como actriz. Ya sé cómo funciona lo técnico, así puedo jugar como actriz. Eso lo he aprendido gracias a todos mis compañeros, a todo el equipo técnico y artístico que me han enseñado a trabajar en la industria".

Carmen Asecas admite que no se esperaba el proyecto de 'La Promesa' cuando se lo ofrecieron hace tres años, y reconoce también que "llegaba en un momento de mi vida que me venía fatal". "Yo estaba del revés porque era el primer proyecto grande que hacía y tenía mucha presión hacia mí misma. Quería hacerlo bien. Ya había hecho algo audiovisual, pero no entendía muy bien cómo funcionaba el mundo marcas, vestuario…", afirma.

Sobre los paralelismos entre ella y el personaje de Catalina, confiesa: "Catalina se parece tanto a mí que eso es lo que más me ha costado trabajar. Me he nutrido gracias a mi personaje. Lo que antes trataba como una dificultad, que se pareciese mucho a mí, he conseguido convertirlo en una oportunidad. Ha sido un auténtico desarrollo personal".