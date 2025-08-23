'Una nueva vida', avance del capítulo del domingo 24 de agosto: el giro más radical de Ferit y un divorcio

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 23 de agosto a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la primera temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Ferit intentaba frenar a Seyran para que vuelva a casa, pero ella había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Necesita construir su propio futuro alejada de él. Además, contaba con la ayuda de dos compañeras de la universidad que la acogían en su casa.

Esme está harta de los malos tratos que ha sufrido por parte de Kazim y le echaba en cara el dolor que han tenido que soportar ella y sus hijas durante tantos años.

Seyran no comprendía cómo su hermana se ha casado con Kaya y que su única aspiración sea vivir en la mansión de los Korhan.

Ferit continuaba obsesionado con recuperar a Seyran. Está convencido de que sigue enamorada, pero ella aseguraba que tanto daño y mentiras han acabado con el amor tan puro que sentía.

¿Pero qué va a pasar leste domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo cuarto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 50 (2x14) de 'Una nueva vida'

Ferit en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Nükhet amenaza con casarse como venganza contra su hijo por casarse con Suna.

Seyran está muy emocionada porque va a dar sus primeras clases para ganar su propio dinero. Ferit quiere trabajar en la empresa de su abuelo y lleva algunos diseños para que los valoren. Mientras, Pelin se muda a la mansión, ya que Halis quiere tener a su futuro nieto cerca.

Gülgün pide el divorcio, pero Halis se niega en rotundo, así que esta hace las maletas y se va. De camino al hotel, Orhan ordena que la dejen tirada en mitad de la carretera. Gülgün está desesperada y no sabe a quién acudir, por lo que llama a Seyran, que la acoge en su casa.

Ferit descubre que su madre está con Seyran y va a recogerla. Cuando llega, la pareja tiene un nuevo encuentro que acaba con ambos muy tristes y afectados.