'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 31 de agosto: El secuestro de Seyran y una decisión sin paliativos

Como cada semana, Antena 3 emitirá un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie turca 'Una nueva vida' este próximo domingo 31 de agosto a partir de las 22:00 horas.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado ya a su final en Turquía después de tres temporadas y 101 episodios, 'Una nueva vida' se mantendrá en la parrilla de Antena 3 más de un año pues la cadena de Atresmedia sigue ofreciendo la segunda temporada. Y es que no será hasta agosto de 2026 cuando Antena 3 emita el último capítulo de la producción otomana.

En el último capítulo de 'Una nueva vida', Nükhet amenazaba con casarse como venganza contra su hijo por casarse con Suna.

Seyran estaba muy emocionada porque iba a dar sus primeras clases para ganar su propio dinero. Por su lado, Ferit quería trabajar en la empresa de su abuelo y llevaba algunos diseños para que los valoren. Mientras, Pelin se mudaba a la mansión, ya que Halis quería tener a su futuro nieto cerca.

Gülgün pedía el divorcio, pero Halis se negaba en rotundo, así que esta hacía las maletas y se marchaba De camino al hotel, Orhan ordenaba que la dejen tirada en mitad de la carretera. Gülgün estaba desesperada y no sabía a quién acudir, por lo que llamaba a Seyran, que la acogía en su casa.

Ferit descubría que su madre estaba con Seyran e iba a recogerla. Cuando llegaba, la pareja tenía un nuevo encuentro que acababa con ambos muy tristes y afectados.

¿Pero qué va a pasar este domingo en 'Una nueva vida'? En El Televisero te contamos la sinopsis del décimo quinto episodio de la segunda temporada de la serie turca de Antena 3:

Avance del capítulo 51 (2x15) de 'Una nueva vida'

Ferit en 'Una nueva vida'

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Kazim rapta a Seyran acompañado de un grupo de hombres y la llevan a una casa en mitad del campo. Al llegar, Kazim intenta convencer a su hija para que ofrezca una entrevista en televisión hablando de la familia Korhan.

Ferit se desespera al saber que Kazim se ha llevado a Seyran y acude a rescatarla junto a Suna. Ambos salen de la mansión a escondidas y consiguen liberarla.

Orhan teme que Halis revise las cuentas de la empresa y se libre de él, así que pide a Ifakat que se hagan tutores de Halis para quitarle todos sus poderes.

Ferit lleva a Seyran a una de sus casas e intenta rebajar la tensión entre ambos, pero Seyran no aguanta más mentiras ni sufrimiento. Los dos acaban discutiendo y reprochándose cosas muy duras, hasta que Ferit se marcha dejándola sola. Esta situación hace que Seyran estalle y tome una decisión que no dejará indiferente a nadie, sobre todo a los Korhan.