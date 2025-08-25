'Sueños de libertad', avance semanal del 25 al 29 de agosto: Un fatal descubrimiento y la caída de don Pedro

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta.

Ha sido esta trama la protagonista de 'Sueños de libertad' en los últimos días y la que ha servido para dar cierre temporal a Fina, que se marcha de Toledo, y huye a Argentina tras el chantaje de Pelayo. Una marcha con la que los guionistas han solucionado la baja por maternidad de su actriz, Alba Brunet, que acaba de dar a luz a su primer hijo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Fina estaba completamente acorralada ante la culpa y el miedo por acabar en la cárcel y decidía aceptar finalmente el chantaje de Pelayo para iniciar una nueva vida en Argentina aunque eso suponga alejarse de Marta.

Por su lado, María sigue avanzando positivamente en su movilidad gracias a la ayuda de Gabriel. Una alianza que parece ir más allá de sus objetivos para acabar con los De La Reina. Pese a su mejoría física, María se negaba a compartirlo con Andrés por miedo a que le deje de nuevo sola al ver que ya está recuperada.

En la fábrica se confirmaban las sospechas pues un informe deja claro que el origen de los problemas respiratorios de los trabajadores tiene que ver con el área de saponificación. Tras ello, todos llegaban a la conclusión de que tienen que cerrar dicha línea. Algo que provocaba un nuevo enfrentamiento entre Luz y Joaquín pues él consideraba que hay que mantener en secreto las causas del cierre para evitar el pánico y el daño que se le puede hacer a la empresa pero la doctora consideraba que silenciarlo no es ético. Aunque rápidamente empezaban a oírse rumores y Tasio trataba de acallarlos.

Por otro lado, Gema compartía con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo. Y Cristina decidía armarse de valor para contarle toda la verdad sobre José a Ana, su madre adoptiva y revelarle que además del portero de la finca Pepe es su padre biológico. Y tras saber que Irene también ha recibido un sobre con la misma letra con las alianzas que José compró para su boda descubrían que Damián tenía razón en que don Pedro amenazó en su momento a José y que ahora habría repetido la misma estrategia.

Fina decidía pasar sus últimas horas en Toledo con Marta antes de poner rumbo a Argentina. Eso sí, ante las amenazas de Pelayo, decidía ocultar el chantaje al que se ha visto sometida por el marido de su amada y que tiene que irse al otro lado del charco.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 25 al viernes 29 de agosto:

Capítulo 378 de 'Sueños de libertad' - Lunes 25 de agosto

Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta despierta en la casa de los Montes y descubre una carta de Fina en la que le anuncia que se ha marchado a Argentina mientras ella dormía. La dependienta le deja claro que ha decidido irse porque quiere evitar que la muerte de Santiago le pueda afectar de alguna manera.

Por su parte, Gabriel le informa a María que va a utilizar el problema de la saponificación en su favor y que su objetivo es conseguir que los trabajadores afectados por los problemas respiratorios pongan una demanda contra Perfumerías De La Reina. Todo esto se produce en un momento de gran crisis para la fábrica pues las reformas y la paralización de la producción y sus pérdidas ponen en jaque su futuro. Mientras, Begoña no duda en culpar a Andrés de haber permitido que se oculte la verdad a los enfermos como hizo con la contratación del falso detective.

Tras lo sucedido, Irene decide retomar su trabajo en la fábrica. Con su vuelta, don Pedro trata de pedirle disculpas por haberle hecho daño al meterse de nuevo en su vida, pero pese a su perdón ella no se apiada. Como tampoco lo hace con Damián y decide romper definitivamente con él. Paralelamente, Irene le informa a Cristina que quiere investigar a fondo la desaparición de José.

En la tienda, Carmen y Claudia echan en falta a Fina tras su sorprendente e inesperada marcha. Y en el dispensario, Gaspar acude a que Luz le atienda tras sentirse enfermo. Parece que es un simple catarro pero teme que su afección sea la misma que la de los trabajadores. Ella le deja claro que no tiene por qué preocuparse. Mientras Luis trata de animar a su esposa pero ambos terminan discutiendo por sus discrepancias ante como se está resolviendo la crisis.

Por último, Marta comparte con Pelayo y Damián la marcha inesperada de Fina. Su marido trata de fingir preocupación y trata de mostrarle todo su apoyo proponiendo contratar a un detective privado para que investigue el paradero de la dependienta. Marta está completamente desesperada y hundida y su padre le pide que se tranquilice.

Capítulo 379 de 'Sueños de libertad' - Martes 26 de agosto

Marta les informa a las chicas de la marcha de Fina

Las chicas están desbordadas en la tienda ante los problemas de abastecimiento y la inesperada marcha de Fina, que se ha ido sin despedirse de ellas. Marta acude a la tienda para tratar de calmar la inquietud de las dependientas y les confiesa a Claudia, Carmen y Gema que Fina se ha marchado a París con Esther ante la amenaza que puede tener por la fuga de Santiago.

Por su lado, Irene sigue tratando de investigar el paradero de José y el motivo de su desaparición provocando que su hermano don Pedro no dude en encararse con ella por lo que está haciendo. Y finalmente, Carpena le confiesa a su hermana que fue él quién chantajeó al portero para que desapareciera de sus vidas y la de Cristina a cambio de dinero.

El miedo empieza a apoderarse de todos los trabajadores de la fábrica y entre todos los habitantes de la colonia. Son muchos los que han decidido faltar a su trabajo. Y el último en mostrar su incertidumbre por la enfermedad que está asolando a todos los operarios es Raúl. Tras ello, Luz intenta tranquilizar tanto al ex chófer como a Gaspar pero no consigue calmar sus temores. Además, la doctora no duda en enfrentarse a Luis y Joaquín por seguir ocultando la verdad a todos los trabajadores. Paralelamente, Luis se apoya en Cristina por la crisis que vive con su mujer dejando muestras de la gran complicidad entre ellos.

Digna no duda en visitar a Damián para recriminarle su responsabilidad en las negligencias que han cometido en la seguridad de la empresa al contratar a un detective privado más preocupado por su guerra con don Pedro que por la seguridad de todos. Un enfrentamiento que deja al patriarca muy tocado.

Pelayo le informa a Marta de que ya ha contratado a un detective para descubrir el paradero de Fina tras su inesperada marcha y ella no duda en agradecerle el gesto sin saber que es él quién está detrás de esta desaparición. Por último, María le informa a Gabriel de su nuevo plan para conseguir retener a Andrés a su lado y poder seguir en casa de los De La Reina: quiere adoptar a un niño.

Capítulo 380 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 27 de agosto

Luz, Begoña y Joaquín revelan la verdad en 'Sueños de libertad'

Pelayo comparte con Damián su gran preocupación porque el problema sanitario en la fábrica le termine salpicando ahora que está a punto de ser nombrado nuevo gobernador civil de Toledo. Su suegro trata de tranquilizarle y le asegura que la situación está bajo control. Aunque en realidad el miedo y el descontento entre los trabajadores no para de crecer.

Gema le comunica a Digna la marcha de Fina y la mujer se queda muy impactada por su decisión de irse sin despedirse. Tras ello, Digna no duda en acudir a Marta para saber cómo se encuentra y la De La Reina termina derrumbándose con su tía por su tristeza y desesperación al no saber donde está su amada. Al ver que su hija no está en plenas facultades, Damián le deja caer que quizás hay que contratar a alguien para que ejerza su labor.

En casa de los De La Reina, María trata de encontrar el momento ideal para compartir con Andrés su deseo de adoptar a un niño pero parece que el arduo trabajo de su marido lo complica todo. Paralelamente, en la fábrica cada vez hay más bajas ante la opacidad de la directiva y al ver que la situación se les va de las manos, Luis y Joaquín deciden pedirle a Luz que sea ella quién les cuente toda la verdad. Todo mientras el estado de Narciso, uno de los trabajadores, es muy grave.

Ángela, la madre de Tasio, se presenta en la colonia harta de las excusas y evasivas de su hijo para evitar encontrarse con ella. Por otro lado, ante la crisis de la empresa, Andrés propone a Damián y Gabriel contratar a una empresa externa para que se haga cargo de la producción del jabón mientras realizan las reformas en la fábrica. Pero lo peor llega cuando reciben la noticia de que varios trabajadores han decidido interponer una demanda contra Perfumerías De La Reina.

Irene decide confesarle a Cristina que su hermano don Pedro ha conseguido manipular a todos y que fue él quien está detrás de la desaparición de José. Pero por si fuera poco también decide contarle a Digna que fue su marido quién estuvo detrás de que Joaquín dejara de ser director y que fue ella quién le suministró un somnífero por petición de su hermano. Tras ello, Cristina se enfrenta a don Pedro para exigirle que no se entrometa en su vida y que le diga donde está José. Mediante un flashback se descubre que fue don Pedro quién estuvo detrás de la detención de José y el empresario termina desplomándose en el suelo.

Capítulo 381 de 'Sueños de libertad' - Jueves 28 de agosto

Gabriel, Damián y Andrés en 'Sueños de libertad'

Después de desplomarse en el despacho, Cristina acude a Luz para que atienda a don Pedro y tal y como acordó con el empresario, la doctora oculta el verdadero problema de don Pedro y finge que solo ha sido una bajada de tensión. Pero la hija de Irene sospecha que hay algo más grave detrás y por su lado, Luz insiste a Carpena con que cuente toda la verdad de su enfermedad.

Mientras, Irene trata de pedirle disculpas a Digna por haberle ocultado lo que hizo con Joaquín. Y aunque trata de entender el motivo por el que dejó manipularse por su hermano, la mujer no está dispuesta a perdonar a su cuñada pues no confía en ella tras todo el daño que les ha hecho a ella y a su hijo. Y cuando Cristina le cuenta a Irene lo del desvanecimiento de su hermano ella deja caer que lo habrá fingido para ganársela.

En casa de los De La Reina, María llega a la conclusión de que convencer a Andrés para adoptar a un bebé en este momento de grave situación de la empresa va a ser imposible y decide dar marcha atrás a sus planes por ahora. Por su parte, Gabriel hace el paripé de hablar con el abogado de los trabajadores que han denunciado a la empresa y tras ello le informa a Damián de que la situación es grave y que podrían perder hasta su casa por las millonarias indemnizaciones a las que se enfrentan.

Marta está cada vez más desesperada e intranquila por la desaparición de Fina. Y Carmen termina descubriendo que su amiga no está en París y obliga a la De La Reina a confesarle la verdad de que no sabe de su paradero. Mientras, Pelayo empieza a sentirse inquieto por la desesperación de su mujer si termina descubriendo toda la verdad de su chantaje.

Por otro lado, Ángela se entera de que su hijo Tasio está volviendo a ser despreciado por su familia paterna. Y finalmente, Digna da el paso y decide encararse con don Pedro por todo lo que ha hecho con Joaquín y aunque él trata de manipularla, ella deja claro que no piensa caer en sus redes ni perdonarle todas sus mentiras.

Capítulo 382 de 'Sueños de libertad' - Viernes 29 de agosto

Gaspar, Gema y Claudia en 'Sueños de libertad'

Tras su tenso cara a cara, Digna le anuncia a don Pedro que ha decidido marcharse de casa y volver con su familia. Él, completamente desesperado, trata de retenerla a su lado a toda costa diciéndole que la necesita más que nunca. Pero ella le deja claro que no le va a perdonar jamás y que ha llegado el momento de separarse. Y finalmente, Luz le cuenta toda la verdad a Digna.

Luz recibe la notificación del abogado de los trabajadores para que declare en el juicio y la doctora anuncia a la directiva de Perfumerías De La Reina que ha decidido contar toda la verdad aunque eso vaya contra los intereses de la fábrica. Una decisión que sin duda puede poner en jaque su matrimonio con Luis. Paralelamente, Luis y Cristina siguen acercándose cada vez más.

Por su lado, Gema comparte con las chicas su deseo de cambiar de aires al sentirse completamente agotada por el trabajo en la tienda. Paralelamente, Gaspar también decide poner punto y final a su trabajo en la cantina traspasándola y tratar de iniciar una nueva vida. Mientras, Carmen comparte con Claudia que Fina no está en París y ambas comparten su temor por el paradero de su amiga temiéndose lo peor.

En la junta directiva de la empresa y ante la grave situación que atraviesan todo salta por los aires con los directivos divididos entre los que piensan que hay que negociar con ellos como considera Gabriel y los que se niegan a ello. En medio de todo esto, Andrés propone implicarse personalmente en las negociaciones para tratar de llegar al mejor acuerdo que acabe con la debacle que se les avecina.

Marta sigue completamente hundida ante la desaparición de Fina y termina dejando plantados a Pelayo y a Miguel Ángel Vaca mientras que el gobernador civil le deja claro a su sucesor que no puede permitirse ningún escándalo ahora que su nombramiento ya está prácticamente hecho. Por último, Pelayo recibe una noticia que podría cambiarlo todo.