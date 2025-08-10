Qué fue de la actriz Silvia Marty, con 45 años: de ser Ingrid en 'Un Paso Adelante' al giro de 180 grados en su vida

A comienzos de los 2000 en España se vivían las primeras ediciones de 'Operación Triunfo' y estábamos deseando ver concursos musicales. No solo el reality de TVE, sino que también teníamos 'PopStars: Todo por un sueño' y, por supuesto, la serie 'Un paso adelante'. La ficción juvenil y musical lanzó al estrellato las carreras de Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol o Mónica Cruz. Pero no solo ellos, sino que por la escuela desfilaron profesores como Beatriz Rico, Natalia Millán o, sin ir más lejos, Lola Herrera, en uno de sus papeles más recordados.

La serie de Antena 3 fue un gran éxito en sus primeras cinco temporadas, superando habitualmente los 3,7 millones de espectadores y un share en torno al 22 %‑23 %. Y, aunque bajó sus números en la última temporada, la serie se mantuvo a un muy buen nivel. Además, creó el grupo musical UPA DANCE, compuesto por Luengo, Muñoz, Puyol, Cruz, Raúl Peña y Silvia Marty. Entre ellos lanzaron éxitos como 'Sámbame' o 'Morenita'. Aunque las voces que más destacaban eran las de Pablo Puyol, Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz. Y Silvia Marty Ros, que era una de las principales protagonistas de la serie, se alejó de ello.

Su primer papel importante fue precisamente en 'Un paso adelante', donde dio vida a Ingrid Muñoz durante las seis temporadas de la serie original. Fue su primer casting audiovisual. En una entrevista con El País recordó cómo fue. "El de 'Un paso adelante' fue mi primer casting audiovisual. Había hecho teatro en Barcelona. Me habían pillado para un proyecto que no sabía qué era y encima tenía que mudarme a Madrid. No había ido ni de viaje de fin de curso. Los primeros meses no me enteré de nada de la ciudad".

Para ella, fue un aprendizaje increíble, pero también una montaña rusa de emociones. "Mucha gente se sigue acercando para decirme que gracias a mi personaje en 'UPA Dance' se han atrevido a hacer cosas en la vida… Yo jamás habría pensado que tenía ese impacto, pero me parece una maravilla", explicó para Europa FM. "Fue una escuela a nivel técnico" donde aprendió mucho sobre el manejo de cámaras y el ritmo del audiovisual, algo muy distinto al teatro.

Silvia Marty dio vida a Ingrid en 'Un paso adelante'.

Pero no todo era positivo, ya que le costó bastante gestionar la fama tan repentina. "Tener fans me daba miedo y apuro" reconoció para Fórmula TV. "'Un paso adelante' lo llevo en el corazón, ha formado parte de mí y de lo que soy". Aunque estuvo presente en la última temporada, no estuvo en todos los episodios de la serie. “No quería que me pasara nada que implicara cosas del ego, que se me fuera la cabeza. Por aquella época era muy inconsciente", confesó en la misma entrevista.

Tras su salida de 'Un paso adelante', siguió trabajando en televisión con papeles episódicos en series como 'Hospital Central' o 'Los Serrano', y luego entró como personaje recurrente en ficciones como 'LEX', 'Amar en tiempos revueltos', 'Perdóname', 'Señor' y 'Acacias 38'. Pero no se quedó ahí, porque si hay algo en lo que se ha implicado, es en el teatro, con 'Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?'.

Una de sus últimas obras ha sido 'Una vez al año' junto a David Janer, en el teatro Marquina de Madrid. "Yo creo que cada proyecto tiene eso de conocer al ser humano, de relacionarte y poder compartir el trabajo con muchísima gente. Es una de las cosas que más me gustan de mi profesión. De todos me llevo algo a nivel humano, que es lo que más se me queda en el corazón siempre", comentó en una entrevista para la Revista Teatros.

Pero la actuación no ha sido lo único en lo que se ha visto inmersa Silvia Marty. Porque dio un giro de 180 grados profesional explorando otras facetas creativas, como la repostería televisiva con su propio programa en Canal Cocina: 'Los dulces de Silvia'; y la moda, con su propia marca de moda con inspiración mediterránea llamada 'Las Rousses'. "Mi trabajo de actriz busco que sea perfecto, aquí no tanto porque puedo experimentar… Tengo preguntarme ‘¿y qué pasa si esto no sale?’", se sinceró en Cadena 100.

Su última gran aparición televisiva fue en noviembre de 2024 acudiendo como invitada a 'Pasapalabra'. Mientras que en el terreno sentimental la actriz ha mantenido su vida privada con discreción. En los últimos años se ha rumoreado su posible relación con el también actor Bart Santana, conocido por su papel de Roque Maradona en 'Física o Química', aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente sí se han dejado ver juntos en alguna ocasión, e incluso coparon una portada de Interviú en el año 2009 tras ser cazados dándose un chapuzón.