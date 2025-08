Tras varias semanas de promoción, Telecinco estrena este martes 5 de agosto a partir de las 23:00 horas, 'Asesina a sueldo', la nueva serie de Freddie Highmore, que vuelve así a la cadena de Mediaset tras el éxito que tuvo en su día 'The good doctor' y ser uno de los protagonistas de la película de Telecinco Cinema, 'Way Down'.

La relación entre Edward y su madre Julie nunca ha sido convencional: son una familia disfuncional, cuyas vidas se han visto marcadas por el secretismo. Una tensa reunión familiar llevará a madre e hijo a sumergirse en una montaña rusa de emociones y a poner a prueba su relación, cuando el peligroso pasado de ella como asesina amenace sus vidas.

Este es el eje argumental de 'Asesina a sueldo', la ficción protagonizada por Freddie Highmore y Keeley Hawes, y que cuenta con seis episodios. De esta manera, si Telecinco mantiene su apuesta por emitir doble episodio semanal, la serie se mantendrá en la parrilla hasta el 19 de julio.

Tras encarnar durante siete temporadas al carismático doctor Shaun Murphy en la exitosa serie médica 'The Good Doctor', el reconocido actor y productor Freddie Highmore ('Way down') vuelve a la televisión para coprotagonizar junto a la aclamada intérprete británica Keeley Hawes (nominada en tres ocasiones a los Premios BAFTA) esta vertiginosa serie de intriga y acción, grabada en espectaculares parajes de Atenas y sus alrededores y que reúne en su elenco a Gina Gershon ('Showgirls'), Gerald Kyd ('Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida'), Shalom Brune-Franklin ('Mi reno de peluche'), Devon Terrell ('Maldita') y Alan Dale ('Dinastía'), entre otros actores.

Creado por Harry y Jack Williams ('El turista'), dirigido por Lisa Mulcahy ('El legado') y Daniel Nettheim ('El turista') y con Highmore y Hawes en la producción ejecutiva, este emocionante thriller con inesperados giros de guion explora la compleja relación entre madre e hijo, mientras ambos tratan de escapar de múltiples amenazas.

La peligrosa búsqueda de la verdad de un joven británico

Recluida en una aislada isla griega, Julie, una asesina retirada, se prepara para el difícil reencuentro con su hijo Edward. Él llega de Inglaterra decidido a plantear a su madre una batería de preguntas sobre la identidad de su padre. Sin embargo, cuando parece que ha encontrado el momento idóneo para hablar con ella sobre la espinosa cuestión, una serie de peligrosos acontecimientos obligan a madre e hijo a huir precipitadamente de la isla.

La búsqueda de la verdad de Edward chocará frontalmente con el secretismo de Julie, mientras ambos se ven obligados a unir fuerzas en una lucha por sobrevivir. Pero, cuando ambos destapan una oscura conspiración internacional, surge entonces un peligro aún mayor que podría destruir su relación. Durante esta adrenalítica carrera contrarreloj, Julie luchará denodadamente por salvar a Edward y recuperar su vínculo con él.

Conoce a los personajes de 'Asesina a sueldo'

Keeley Hawes es Julie

Keeley Hawes

Ocultar su letal pasado a su hijo Edward ha sido la principal prioridad de Julie desde que se convirtió en madre. Su extraordinaria capacidad para aparcar sus experiencias y emociones le ha permitido lograr el éxito en su carrera profesional como asesina. Ahora, obligada a afrontar su pasado, Julie deberá reconocer sus debilidades y confiar en la fortaleza del atípico vínculo que ha forjado con su hijo.

Freddie Highmore es Edward

A sus 30 años, Edward, un periodista de investigación afincado en Londres, apenas conoce la historia de su familia, sobre todo la identidad de su padre. Los frecuentes viajes por trabajo de su progenitora les han alejado. Llega a Grecia para anunciar a su madre que acaba de comprometerse y para preguntarle sobre un fondo fiduciario, del que extrañamente él es el único beneficiario.

Gina Gershon es Marie

Tras haber experimentado un amplio abanico de emociones en las últimas décadas, una profunda ira impulsa la vida de Marie, una mujer misteriosa y obsesiva con un tortuoso pasado. Entrará en acción cuando los secretos que ha guardado celosamente durante décadas amenacen con salir a la luz.

Gerald Kyd es Luka

Respetado y querido por sus vecinos, Luka, el carnicero local, ha vivido en la isla casi toda su vida. Mantiene una compleja relación con Julie, con quien habla solo cuando es necesario y por quien se siente atraído. Cuando su hogar esdestruido y sus amigos y seres queridos son asesinados, buscará venganza.

Shalom Brune-Franklin es Kayla

Miembro de la multimillonaria saga Cross, Kayla está a cargo de las iniciativas solidarias del holding minero familiar. Aunque se beneficia de la enorme riqueza generada por el grupo empresarial de su padre, Aaron Cross, ella siempre ha luchado por abordar las cuestiones éticas en torno a la industria minera. Anhela ser reconocida por sus propios logros, mientras trata de no dejarse llevar por la constante avaricia que la rodea.

Devon Terrell es Ezra

Vicepresiente del grupo Cross Global Mining y hermano de Kayla, Ezra desea que su familia le tome en serio, mientras busca desesperadamente la aprobación de su padre. En los negocios, parece haber heredado la implacabilidad de su progenitor, actitud que no siempre despliega, incluso cuando más la necesita.

Alan Dale es Aaron

A sus 70 años, Aaron Cross, presidente de Cross Global Mining y padre de Kayla y Ezra, es un magnate que dirige con mano de hierro su negocio y a su familia. Es un emprendedor que vuelca su energía en la búsqueda del poder y un padre que trata de separar los negocios de su vida personal.

Richard Donner es Damian

Desde que Julie inició su labor como asesina a sueldo, Damian ha sido quien le asignaba trabajos, le facilitaba información sobre los objetivos y le pagaba por su servicio. Ha logrado forjarse una carrera sin verse involucrado en problemas legales y sabe que en este negocio las lealtades pueden cambiar rápidamente.

Avance del doble capítulo de estreno

En el primer episodio de 'Asesina a sueldo', en un intento por escapar de su oscuro pasado, Julie se ha refugiado en una remota isla mediterránea, donde ha pasado la última década. Sin embargo, su solitaria existencia se ve interrumpida con la llegada de su hijo Edward, quien trata de hablar con ella sobre diversos aspectos de su vida. Julie trata de evitar esta difícil conversación, pero cuando finalmente llega, se desencadena una serie de peligrosos acontecimientos, obligando a ambos a escapar.

Y en la segunda entrega, tras huir de la isla a bordo de un superyate con Luka, Julie y Edward participan en una incómoda reunión familiar en la que ocultan el pasado de Julie a sus anfitriones: los hermanos Kayla y Ezra, directivos de Cross Global Mining. Pero su tapadera se ve en entredicho cuando la inesperada llegada de Sean, un viejo amigo y compañero asesino de Julie, amenaza con exponer su pasado al grupo. En Libia, un peligro se cierne sobre el holding minero de Aaron Cross, cuando Jasper, un exempleado descontento, planea sacar a la luz los oscuros secretos de la compañía. Posteriormente, la apremiante búsqueda de respuestas lleva a Julie y Edward a viajar a un nuevo destino.