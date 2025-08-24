Qué 26 estrenos ver en Netflix, Movistar, Prime Video, HBO Max o Disney+ esta semana del 25 al 31 de agosto

Ya estamos en la última semana de agosto. No ha sido un verano especialmente repleto de estrenos potentes. Las plataformas saben que lanzar alguno de sus títulos estrella en estas fechas puede salir regular. Algo así ha pasado con 'Miércoles', que no ha tenido los datos esperados, aunque pese a ello, ha sido un éxito. Pero, a parte de la serie creada por Tim Burton, no nos han llegado muchas más ficciones fuertes este mes de agosto. Quizá la serie de 'Alien: Planeta Tierra', que está recibiendo muy buenas críticas. O incluso la segunda temporada de 'El Pacificador', que acaba de estrenar MAX.

Aunque eso va a cambiar esta semana. Primero con los estrenos en Netflix de 'El club del crimen de los jueves', con un reparto encabezado por Pierce Brosnan y Helen Mirren. Misterio a la vieja usanza con un toque de 'Puñales por la espalda' y tv-movie de Antena 3. Una mezcla perfecta. También nos llega 'Dos tumbas', con Kiti Mánver como protagonista de un thriller de desapariciones. 'Better man', el biopic de Robbie Williams, llega gracias a Movistar Plus+, o lo último de Marvel, 'Thunderbolts*', con Florence Pugh en cabeza. ¿Qué más podemos pedir?

Estrenos en Netflix

El club del crimen de los jueves

Sinopsis: Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos.

Por fin llega la esperadísima adaptación de la novela superventas de Richard Osman. Y es un proyecto que lleva mucho tiempo gestándose, hasta que ha llegado a las manos de Chris Columbus, director de 'Solo en casa' o 'Harry Potter y la piedra filosofal'. Lo más interesante está, eso sí, en su reparto. Tenemos a Helen Mirren como Elizabeth, ex-agente de inteligencia con mirada de halcón; Pierce Brosnan como Ron, sindicalista retirado con pasado rebelde. A ellos les acompañará Ben Kingsley encarna al metódico Ibrahim, psiquiatra jubilado con memoria enciclopédica, y Celia Imrie será Joyce, una ex-enfermera encantadora que anota todo en su diario... incluso a quién sospecha. El reparto lo completan Naomi Ackie, Daniel Mays, Jonathan Pryce, David Tennant o Richard E. Grant. Y todo ello aderezado como si fuera una historia propia de Agatha Christie.

Fecha de estreno: 28 de agosto

Dos tumbas

Sinopsis: Dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza.

La miniserie narra una historia de desaparición y venganza ambientada en Frigiliana, entre otros pintorescos pueblos andaluces, que aporta un escenario único y lleno de contraste a esta trama. La serie está protagonizada por Kiti Mánver, quien interpreta a Isabel, una abuela dispuesta a todo para descubrir la verdad. Junto a ella, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian (que se reencuéntranos tras 'La casa de papel') forman el trío protagonista. La dirección de la miniserie corre a cargo de Kike Maíllo, está producida por Sábado Películas, y creada por Agustín Martínez, con guiones de Jorge Díaz y Antonio Mercero, autores del colectivo Carmen Mola.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Estrenos en Movistar Plus+

Better Man

Sinopsis: La historia de Robbie Williams, uno de los mejores artistas del mundo, las experiencias que lo convirtieron en quien es y los demonios con los que luchó tanto dentro como fuera del escenario.

Robbie Williams nunca ha sido tan estrella en Estados Unidos como en Reino Unido o en Europa, y se notó mucho con la taquilla, porque pese al abultado presupuesto, sus resultados internacionales dejaron mucho que desear. Pero claro, ya con la premisa y la propuesta que plantea, normal que no fuera para todos los paladares. Porque en vez de tener a un actor o interpretarse él a sí mismo, su alter ego se convierte en un mono bailarín hecho por CGI. Es decir, una locura que, por alguna extraña razón, funciona, y tiene varios momentos visuales impresionantes, con el número de 'Rock DJ'.

"Todo estaba en las manos y en la mente de Michael Gracey, el director, así que todo lo que tuve que hacer fue verla. Les conté mi historia como durante 18 horas, no de una sentada. Así que mi trabajo fue este: contarle la historia y dejársela a él. Es muy liberador cuando ves que la película en sí debe tener un sitio en el mundo, cuando ves que no es una mierda", contó el cantante a Esquire.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Bergen-Belsen: Lo que encontraron

Sinopsis: Documental que cuenta la historia de dos soldados-operadores de cámara británicos que filmaron la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen al final de la Segunda Guerra Mundial.

En abril de 1945, los sargentos Mike Lewis y Bill Lawrie, de la Unidad de Cine y Fotografía del Ejército Británico, se toparon con lo que, según les informaron, era un hospital para enfermos de tifus, a unos 25 km de un pequeño pueblo llamado Celle, en el norte de Alemania, conocido como Bergen-Belsen. Desde entonces, una enorme cantidad de material filmado en 35 milímetros ha permanecido almacenado en el archivo del Museo Imperial de la Guerra en Londres. Y Sam Mendes, director de 'American Beauty', se encarga de darles sentido para mostrarnos un documental duro, intenso y rompedor.

Junto a esas imágenes se encontraban entrevistas a los miembros de la unidad realizadas en los años ochenta por Kay Gladstone, uno de las entonces conservadores del museo. Este documental incluye todo ese material y las entrevistas a las que se prestaron, y también estará disponible en Filmin.

Fecha de estreno: 30 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Thunderbolts*

Sinopsis: Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y John Walker. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Allegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado.

Una de las películas recientes más interesantes de Marvel. El MCU lleva años arrastrando un problema y es que sus últimas historias están siendo bastante flojas, sobre todo por esa imperiosa necesidad de conectar todos los proyectos, tanto series como películas. Al final acabas lastrando el interés que puede tener el público, y acaban viendo todo como si fueran deberes. Por eso sorprendió tanto que una película con héroes de segunda como es 'Thunderbolts*' de repente funcionara tan bien. Todas sus piezas perfectamente engrasadas, con una Florence Pugh magnética y un reparto de secundarios de lujo. Además, Marvel se mete por primera vez en los problemas de ansiedad y de salud mental de sus héroes. No siempre lo hace bien, pero se aprecia el esfuerzo esta vez.

Fecha de estreno: 27 de agosto

Estrenos en SkyShowtime

Suits LA

Sinopsis: Un antiguo fiscal federal de Nueva York se ha reinventado a sí mismo representando a los clientes más poderosos de Los Ángeles. Pero su bufete está en crisis y, para sobrevivir, debe asumir un papel que despreció durante toda su carrera.

'Suits' se convirtió en una de las series más vistas de la historia de Netflix. Y aunque duró 9 temporadas y más de 130 episodios, una de las razones de su fama fue Meghan Markle, que daba vida a Rachel durante 7 de las 9 temporadas. Con Gabriel Macht y Patrick J. Adams, esta serie sobre abogados aguantó hasta 2019, y ahora ha llegado su spin-off, pero en Los Ángeles, y con Stephen Amell ('Arrow') como protagonista. Eso sí, no ha tenido ni de lejos el éxito que tuvo su serie original. De hecho, ha sido cancelada tras una sola temporada. La ausencia de veteranos en los primeros capítulos como Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Meghan Markle, Sarah Rafferty o Rick Hoffman la condenó al fracaso.

Fecha de estreno: 28 de agosto

The brutalist

Sinopsis: Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. Pero amasar poder y forjarse un legado tiene su precio...

Brady Corbet se encargó de escribir (junto a Mona Fastvold) y dirigir este drama sobre la II Guerra Mundial, que se convirtió en una de las favoritas para los Oscar de 2025. Con un Adrien Brody que se llevó el gran premio, seguimos casi durante tres horas la historia de Laszlo, y cómo huye de la Europa asolada por la guerra al Estados Unidos de las oportunidades. Visualmente es increíble (aunque haya usado IA para ciertos fondos, lo que provocó gran polémica), y las actuaciones son de diez. La historia tiene un intermedio que no le hace ningún favor, pero pese a ello, se ha convertido en una película que hace grande el cine. De esas que ya no se hacen.

Fecha de estreno: 30 de agosto

