Por qué Javier Ruiz desaparece de 'Mañaneros 360', que cambia su estructura de presentadores por sorpresa en TVE

El pasado viernes, TVE decidió mantener su programación matinal con total normalidad pese a ser festivo nacional por celebrarse el día de la Asunción de la Virgen. Así, emitió el 'Telediario matinal', 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360'. Pero este último contó con Miriam Moreno y Alberto Herrera como presentadores en lugar de Adela González y Javier Ruiz.

Así, Javier Ruiz desaparecía por primera vez de su puesto de presentador de 'Mañaneros 360' desde su llegada en el mes de abril. En su lugar, era Alberto Herrera quién se hizo cargo de la tertulia de actualidad política volviendo a retomar así su labor de presentador del programa tras haber quedado desplazado a redacción con el estreno de la nueva etapa del programa de La Cometa TV.

La desaparición de Javier Ruiz el viernes, 15 de agosto podía deberse únicamente al hecho de ser festivo. Sin embargo, tal y como ha verificado El Televisero, el presentador se ha marchado de vacaciones pues era el único gran rostro de TVE que aún no había disfrutado de unos días de descanso.

De esta manera, este lunes, 18 de agosto Javier Ruiz tampoco se ponía al frente de 'Mañaneros 360'. En esta ocasión han sido Adela González y Alberto Herrera los que se han encargado de conducir el magacín. Eso sí lo han hecho con un cambio en la estructura de los presentadores pues si el viernes era Alberto Herrera quién se situaba al frente de la tertulia política este lunes ha sido Adela González quién ha ejercido por sorpresa esa labor.

🔵¡Empieza 'Mañaneros 360'!



🔹España arde

🔹Nueva reunión del Plan Estatal de Emergencias

🔹La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid-Galicia

🔹Destrozos en la Iglesia#Mañaneros18Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/tTI47asmml — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 18, 2025

Asimismo, cabe decir que 'Mañaneros 360' ha estrenado este lunes, 18 de agosto un nuevo decorado con una nueva mesa así como algunos otros cambios en el plató del programa tal y como compartía Mónica González, una de las colaboradoras en sus redes sociales.

El nuevo decorado de 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE

Javier Ruiz se marcha de vacaciones con tranquilidad de ver como 'Mañaneros 360' vive su mejor momento en las mañanas de TVE siendo líder de su franja formando un gran tándem con 'La Hora de La 1'. De hecho, el pasado jueves, el formato anotaba su segundo mejor resultado del año con un gran 15,4% y 460.000 espectadores.