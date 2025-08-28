Los estrenos más esperados de Netflix, uno por uno, que llegan este mes de septiembre de 2025

Netflix es, sin duda, la plataforma de streaming más potente de la actualidad. La primera en número de suscriptores, y con varias de las series más comentadas en redes sociales. Así que, cada vez que anuncia nuevos proyectos, todos estamos deseosos de saber qué nos llegará al catálogo. En este caso, os vamos a contar los nueve estrenos más interesantes que la plataforma estrenará este mes de septiembre. Y sí, algunos de ellos son de los más esperados del año, por supuesto. Porque tendremos la llegada de la segunda parte de los nuevos episodios de 'Miércoles', la serie creada por Tim Burton. No solo conoceremos mejor a la familia Addams, sino que además llega Lady Gaga para reventarlo todo.

También vuelve 'Alice in Borderland', la serie de culto japonesa que ya va por su tercera temporada. Sin hacer mucho ruido, su fama la ha ido consiguiendo gracias al boca oreja, y bien merecida, porque es una de las más originales y surrealistas de Netflix. Jude Law también se apunta al mundo televisivo con 'Black Rabbit', y un thriller con un hermano muy peculiar. O Toni Collette, con la serie de misterio 'Incontrolables'. Además, nos llega lo nuevo del creador de 'Peaky Blinders' con 'La casa Guinness'. Y, en cuanto a películas, llegará 'French lover' con el actor Omar Sy ('Lupin') de protagonista, o 'El otro París', una comedia romántica de enredos, de esas que tanto nos gustan.

Estrenos de series

Miércoles (Temporada 2 - Parte 2)

Sinopsis: Miércoles Addams (Jenna Ortega), vuelve a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y problemas. Miércoles tendrá que lidiar con su familia, amigos y viejos adversarios, lo que la arrastrará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico. Armada con su característico ingenio afilado y su encanto imperturbable, Miércoles se ve envuelta en un nuevo escalofriante misterio sobrenatural.

Ya llega la segunda parte de la temporada 2 de 'Miércoles'. Los datos, al estrenarse en agosto, no han sido tan espectaculares como se esperaba. Pero ojo, que solo se han visto superados por la tercera temporada de 'El juego del calamar'. Así que ya les gustaría a muchas otras series estar a ese mismo nivel, ¿verdad? Jenna Ortega sigue mimetizada con el personaje, y ya tenemos un nuevo misterio sobre la mesa para que lo resuelva. Pero no solo eso, sino que en esta segunda tanda de episodios... ¡llega Lady Gaga! Su papel se mantiene en el más absoluto secreto, pero desde luego va a ser el mejor reclamo de los nuevos episodios que llegan este septiembre.

Fecha de estreno: 3 de septiembre

Black Rabbit

Sinopsis: Cuando el dueño del restaurante más popular de Nueva York deja que su problemático hermano vuelva al negocio familiar, se abren viejas heridas y surgen nuevos peligros que amenazan con destruir todo lo que han construido.

Jude Law hace tiempo que dio el salto también al mundo de las series. Y qué bien que lo hizo porque entre los títulos que ha protagonizado esta esa obra de culto que es 'The Young Pope' o la última serie de Star Wars 'Tripulación perdida'. Ahora le toca meterse en la piel de un hombre que tiene que soportar a su problemático hermano. ¡Y tan problemático! No le va a dar más que quebraderos de cabeza continuamente, y brillantemente interpretado por Jason Bateman, que eso hay que tenerlo en cuenta. Un thriller familiar con la ciudad de New York como una protagonista más, creado por Zach Baylin y Kate Susman. "La serie representa un mundo interesante… espero que el público se enganche con la relación complicada, amorosa y volátil entre estos hermanos", comentó Jude Law en la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

El refugio atómico

Sinopsis: En un búnker de lujo diseñado para soportar cualquier tipo de desastre imaginable, un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir ante la amenaza de un conflicto mundial sin precedentes. El complejo subterráneo de Kimera se convierte en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por un trauma del pasado. Aisladas bajo tierra y sin la menor posibilidad de escapar, sus secretos más inconfesables no tardan en salir a la luz, a la vez que nacen alianzas inesperadas. Una radiografía emocional desmedida y asombrosa de multimillonarios encerrados en un refugio de oro.

Este septiembre también llega la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel', Álex Pina y Esther Martínez Lobato. En este caso, una ficción que mezcla drama, ciencia-ficción y thriller, y que está protagonizada por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán. 8 episodios que prometen emociones fuertes, y dejar muy alto el listón de las ficciones españolas este año en Netflix. En una entrevista para El País, el responsable de contenidos, Diego Ábalos, afirmó que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España". Por su parte, Alex Pina desveló detalles de cómo va a ser el resultado final de la serie.

"Hoy la ciencia ficción es casi naturalismo… Queríamos lograr ese lado aspiracional del lujo de multimillonarios, pero también que pudiera atraer a cualquier persona, un lugar donde me gustaría estar… Fuera está ocurriendo la Tercera Guerra Mundial y debajo tienes unas zonas acolchadas, redondeadas, donde parece que no hay posibilidad de hacerte daño".

Fecha de estreno: 19 de septiembre

Incontrolables

Sinopsis: Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan.

La actriz canadiense Mae Martin, que también protagoniza la serie junto a Toni Collette, es la creadora de este thriller donde un pequeño pueblo parecer esconder secretos en cada esquina. "A menudo hablo de la adolescencia o escribo personajes que están viviendo su adolescencia. Fue una época tan intensa para mí, y lo es para todo el mundo, pero siempre he sabido que quería sumergirme más directamente en esa época y en todos los sentimientos viscerales de la adolescencia", contó su creadora en el evento TUDUM de Netflix.

"Yo era una adolescente caprichosa a principios de la década de 2000, y a mi mejor amiga la enviaron a uno de esos institutos para adolescentes problemáticos cuando tenía 16 años. Volvió y contaba historias de lo más disparatadas". Así que tomando eso como base, ha creado una historia que tiene su inspiración en 'Alguien voló sobre el nido del cuco' o 'Inocencia interrumpida'.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Alice in borderland (Temporada 3)

Sinopsis: Un joven obsesionado con los videojuegos y dos amigos suyos se ven atrapados en una extraña versión de Tokio donde deberán competir en peligrosos juegos para sobrevivir.

"Más juegos. Más jugadores. ¿Quién es exactamente el enemigo? ¿Quién sobrevivirá? Un viaje desconocido del que nadie conoce la respuesta". Así ha vendido la tercera temporada en Netflix TUDUM su creador Shinsuke Sato. Basada en el manga de Haro Aso, esta serie japonesa ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un auténtico fenómeno. No llega al nivel de 'El juego del calamar', pero se mantiene como una de las ficciones más interesantes (y con más giros) de Netflix. Estos nuevos episodios llegan en septiembre, a diferencia de las anteriores temporadas, que siempre se estrenaban en diciembre. Por supuesto que regresan Kento Yamazaki como Arisu y Tao Tsuchiya como Usagi, los dos grandes protagonistas. Porque si algo tenemos por seguro en 'Alice in borderland', es que ningún personaje está libre de morir de la forma más horrible y descabellada.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

La casa Guinness

Sinopsis: 'House of Guinness' sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero, Sir Benjamin Guinness, y el gran impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne, Ben, y otros dublineses afectados por la expansión del imperio Guinness.

Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', regresa con esta nueva serie, centrada en la famosa marca de cerveza Guinnes, y cómo se convirtieron en un auténtico imperio. Luchas de poder, tramas familiares y esa Irlanda de finales del siglo XIX que tanto nos gusta. Visualmente será increíble, por supuesto. Y, en el reparto principal, nos encontramos a Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, James Norton y Jack Gleeson (este último, Joffrey en 'Juego de tronos').

"Es la extraordinaria historia de una familia que resulta ser la heredera de la mayor fábrica de cerveza del mundo. Son jóvenes y se les ha encomendado la tarea de hacerse cargo de esta marca de increíble éxito. La primera prioridad es: no la fastidien. Y la segunda prioridad es hacer que Guinness sea aún más grande", contó su creador en el evento de Netflix TUDUM. Estamos quizá ante una de esas series 'tapadas' que generarán culto entre los fans. Netflix sabe qué botones tocar, y Knight por supuesto que también.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos de películas

El otro París

Sinopsis: Una joven se inscribe en un programa de citas convencida de que viajará a París, la capital francesa, cuando en realidad se graba en Paris (Texas). Decidida a volver a casa, urde un plan para que la eliminen, pero todo se tuerce cuando empieza a sentir algo por el soltero protagonista.

Netflix parece haberse abonado al mundo de las comedias románticas este próximo septiembre. En este caso, 'El otro París' es un proyecto dirigido por Janeen Damian y protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé. Miranda Cosgrove, quien además ejerce como productora ejecutiva del filme, comentó a Entertainment Weekly que se sintió atraída por este proyecto debido a su "mezcla de comedia física, drama detrás de cámaras y crecimiento personal". También afirmó que la historia la inspiró por su interés en los reality shows de citas y resaltó que su personaje, Dawn, "no llega en busca del amor… al principio". Vamos, como todas esas películas de enredos románticos que tanto nos gustan, ¿verdad?

Fecha de estreno: 12 de septiembre

French lover

Sinopsis: Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

'French Lover' es una comedia romántica francesa dirigida por Nina Rives, su primer largometraje. La trama sigue a Abel Camara, una estrella de cine interpretada por Omar Sy, quien conoce a Marion (Sara Giraudeau), una mujer común con la que comienza una historia de amor tan inesperada como encantadora. La grabación comenzó en París en mayo de 2024, y por supuesto que la capital francesa funcionará como entorno de lujo para esta comedia romántica que tan bien saben hacer en Francia.

"Estoy encantada de asociarme con los talentos extraordinarios de Omar Sy y Hugo Gélin (guionista) en en mi primer filme. Sencillamente, es una comedia romántica hecha por personas que se quieren y que se hacen reír mutuamente", dijo la directora Nina Rives para el medio Dakar.

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Rut y Booz

Sinopsis: La prometedora artista de hiphop Ruth Moably deja atrás su glamurosa vida en Atlanta para empezar de cero en una zona rural de Tennessee, donde cuida de Naomi, su madre subrogada y encuentra al hombre de sus sueños.

En esta versión contemporánea de la historia bíblica, una talentosa cantante abandona la agitada escena musical de Atlanta para comenzar de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee. Y, en medio de ese entorno tranquilo, encuentra no solo amor sino también un propósito más profundo al conectar con la comunidad y con su propia fe. Sin embargo, su pasado en la música no la deja del todo y trae consigo recuerdos y decisiones que deberá enfrentar para poder avanzar. Así define Netflix una de sus nuevas películas para este mes de septiembre.

Producida por Tyler Perry y DeVon Franklin, la película cuenta con un reparto estelar encabezado por Serayah, Tyler Lepley y Phylicia Rashad, junto a nombres como Kenneth “Babyface” Edmonds, Jermaine Dupri y Lecrae, entre otros.

Fecha de estreno: 26 de septiembre