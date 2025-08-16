'La Promesa', avance semanal del 18 al 22 de agosto: El impactante secreto de Leocadia y Cristóbal

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, 18 de agosto, veremos cómo la llegada de los militares es un absoluto terremoto en la familia Luján. Los agentes irrumpen en el palacio para llevarse arrestado a Lorenzo, que no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia sí o sí.

El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto de que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. ¿De qué se tratará? Marcharse de La Promesa.

Drástica será también la determinación de Manuel con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro y esto dinamitará su relación.

El futuro de Samuel pinta lejos de La Promesa, pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal se replantee su decisión. Toño y Enora toman la decisión de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él no es la esperada y los deja helados.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 19 de agosto

La detención de Lorenzo ha sumido a la familia en una mezcla de preocupación y alivio, y Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios.

Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospone su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar La Promesa por sus desencuentros con Catalina, Manuel se enfrenta a su padre de forma tan vehemente que incluso llega a perderle el respeto.

Candela y Simona intentan un acercamiento con Enora para conocerla mejor, mientras Toño se reencuentra con Samuel y le cuenta la verdad de su situación sentimental. Vera ha recuperado la ilusión por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope. ¿Sus deseos se harán realidad?Teresa le advierte de que algo podría salir mal.

Ricardo consulta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía ha conseguido una información del cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió. Curro y Ángela, felices por el éxito de su plan, se dejan llevar por la pasión.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 20 de agosto

El amor entre Curro y Ángela se dispara, pero eso no impide que él asuma de manera dolorosa que una etapa de su vida llega a su fin. Continúa el enfrentamiento entre Martina y Catalina. Alonso intenta buscar soluciones en aliados inesperados.

Del todo inesperada será la visita que reciba Vera, que sigue aguardando con ilusión alguna noticia de su hermano. Manuel sigue esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Sin un remedio se encuentra Ricardo, que se ve obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tiene para pedir la nulidad matrimonial con Ana.

Avance de 'La Promesa' capítulo del jueves 21 de agosto

Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. Desconfía de Leocadia e insiste en querer tener el control. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Alonso, abatido, se siente fracasado.

Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo. Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio. ¿Cuánto tiempo logrará ocultarlo?

La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla… Aunque Lope sospecha que le ha mentido. Toño reprende a Simona y Candela por entrometerse en su vida privada. En paralelo, María, Teresa y Vera hablan de los secretos que todos ocultan. Pía es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.

Avance de 'La Promesa' capítulo del viernes 22 de agosto

Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libra de dar explicaciones al ama de llaves. Alonso no busca explicaciones de Catalina, pero sí hacerla entrar en razón: no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana.

Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril. El único objetivo de Curro siempre ha sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprende que, a raíz de eso, debe asumir una carga muy pesada.

Cristóbal organiza unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantan las sospechas de varias personas. Lo que nadie se espera es el gran secreto que oculta junto a Leocadia: ¡el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa son amantes!