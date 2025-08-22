'La Promesa', avance próximo capítulo del lunes 25 de agosto: Explota un inesperado enigma y un plan de marcha

Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libra de dar explicaciones al ama de llaves de La Promesa. Alonso no busca explicaciones de Catalina, pero sí hacerla entrar en razón: no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana.

Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril. El único objetivo de Curro siempre ha sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprende que, a raíz de eso, debe asumir una carga muy pesada. ¿Se planteará marcharse de La Promesa?

Cristóbal organiza unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantan las sospechas de varias personas. Lo que nadie se esperaba es el gran secreto que ocultaba junto a Leocadia: el nuevo mayordomo de La Promesa y la señora de Figueroa son amantes. Un nuevo bombazo en la serie de TVE.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 660 del lunes 25 de agosto

Leocadia y Cristóbal comparten un momento íntimo en la que fue la habitación de la marquesa. Resulta ser un encuentro largamente esperado por los dos.

Manuel da un paso definitivo y se disculpa con Alonso tras su última discusión. ¡Padre e hijo se reconcilian! Además, el heredero decide reafirmar con Toño su amistad. Y Catalina, tras el aviso de Curro, pide perdón a Martina. ¿Logrará evitar su marcha de La Promesa?

Ángela y Curro sueñan con un futuro juntos en Zúrich y empiezan a planear su marcha a Suiza. ¡Ojalá todos sus deseos se hicieran realidad! Cristóbal descubre la relación entre Pía y Ricardo y, tras reprocharle a parte del servicio que se lo ocultaran y le mintieran, amenaza a Ricardo.

Por su lado, Vera, resignada, renuncia a contactar con su hermano. Mientras, Enora descubre que Simona es la madre de Toño y le exige explicaciones. Por su parte, Leocadia cambia las reglas en la negociación con Manuel haciéndole una propuesta que deja completamente descolocado al joven heredero.