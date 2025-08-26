'La Promesa', avance capítulo del miércoles 27 de agosto: Se desata el caos ante un regreso que nadie imagina

Enora pide explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero el joven se niega a dárselas. Esto no hace más que aumentar el empeño de Enora en buscar una reconciliación entre madre e hijo.

Catalina y Martina anuncian a sus parejas y al marqués su reconciliación. Ahora tienen que pensar en la estrategia de negociación para acercarse de nuevo al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no ha conseguido animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano es más difícil de lo que ella pensaba.

Ángela comparte con Curro su felicidad por el futuro que les espera sin sospechar que la aparición sorpresa de alguien dará al traste con su alegría. Pía y Ricardo están preocupados por las consecuencias que tendrá la relación que mantienen de cara a los señores.

La relación que hay entre Leocadia y Cristóbal es más larga de lo que pensamos. El mayordomo confiesa que le hubiera gustado llegar a La Promesa cuando Cruz estaba todavía en palacio.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 27 de agosto

El inesperado regreso de Lorenzo desata el caos en La Promesa. Todos tiemblan ante la amenaza que representa su vuelta. Curro y Ángela viven aterrados, sabiendo que su enemigo ha regresado por venganza. Además, el capitán consigue forzar las cosas para provocar la ira de Curro, ¡y está a punto de conseguirlo!

Manuel comunica a Toño y Enora las intenciones de Pedro Farré de comprar sus acciones. Estos discrepan sobre qué camino debe tomar Manuel. ¿Cuál será la decisión final? Pero no es el único frente abierto de Toño: duda sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela conocen la verdad sobre su matrimonio.

Pía y Ricardo enfrentan un ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar La Promesa. Por su parte, Martina y Catalina no tienen buenas noticias tras haber hablado con el barón de Valladares… De forma inesperada, Vera recibe una visita que lo cambia todo: ¡su hermano Federico!