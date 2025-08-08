Arranca el parón en las emisiones de 'El análisis: Diario de la Noche', el programa conducido por Antonio Naranjo en Telemadrid desde el pasado mes de marzo. Este jueves, 7 de agosto, se producía la despedida del presentador y de todo el equipo tras los 88 programas que han conformado su primera temporada.

El descanso de este formato, creado al servicio de Ayuso para ser un azote del Gobierno de Pedro Sánchez, se prolongará hasta el próximo lunes 25; siendo sustituido por una versión nocturna de 'Madrid Directo'. Un determinación realmente sorpresiva por parte del canal autonómico madrileño.

Y es que, después de haberse convertido en uno de los programas más vistos de Telemadrid y de ser una de las revelaciones del curso en la FORTA, se ha optado por hacer desaparecer el programa por completo en las dos próximas semanas en lugar de mantener 'El Diario de la Noche' con Mónica Martínez en sustitución de Antonio Naranjo durante sus vacaciones.

Ese escenario era el esperable. Sin embargo, la cadena ha decidido una retirada total de la programación. Un paréntesis coincidiendo con una actualidad política paralizada debido a la inactividad en el Congreso y a las vacaciones de nuestros representantes.

"El @analisisDN de @telemadrid se despide esta noche y regresa el 25 de agosto", escribió Antonio Naranjo en su cuenta de X, avisando a los telespectadores de cuándo tendrá lugar su regreso.

"Detrás quedan 88 programas con un gran equipo y una maravillosa audiencia que nos ha llevado muy arriba. Aquí algunos momentos de estos meses trepidantes. ¡Muchas gracias a todos ustedes!", añadió el periodista para dar paso a un vídeo elaborado por el equipo de 'El Diario de la Noche'.

En él se recogen imágenes mayoritariamente referidas a los escándalos que han salpicado al Gobierno, pues, como apuntábamos, este espacio encabezado por Antonio Naranjo es una atalaya desde la que atacar al ejecutivo central de forma constante y exclusiva.

Ese hueco que dejará 'El Diario de la Noche' en las semanas del 11 al 15 y del 18 al 22 de agosto será ocupado por una nueva versión de 'Madrid directo' con Emilio Pineda como presentador. Con ello, el mítico formato de actualidad y reportajes de Telemadrid se desdoblará en agosto con una primera emisión en su horario habitual (entre las 19:00 y las 20:30 horas) de la mano de Francine Gálvez y Yolanda Maniega y una segunda de 21:30 a 22:30 horas con Pineda.

La nueva edición de 'MD' se abrirá más a los reportajes de entretenimiento y cubrirá en directo las fiestas, planes de ocio nocturno y los acontecimientos más destacados que se produzcan en la Comunidad de Madrid durante su tiempo de emisión.