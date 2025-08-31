'Fiesta' se ve obligado a "hacer una aclaración" tras ser acusados por Kiko Jiménez de "engañar" a la audiencia

El pasado fin de semana, Kiko Jiménez explotó contra 'Fiesta', programa en el que él mismo colabora. El novio de Sofía Suescun les acusó de mentir y "engañar" a la audiencia después de que el magacín asegurara que tenían unas declaraciones inéditas suyas pronunciándose sobre la supuesta infidelidad de su novia con Juan Faro.

"No se calla. Habla y además ha utilizado unas palabras que deja al descubierto una supuesta deslealtad. Os va a dejar con la boca abierta", cebó Álex Blanquer, sustituta de Emma García durante el verano, junto a Terelu Campos y César Muñoz. Cuando llegó a oídos de Kiko esta "exclusiva" de 'Fiesta', el andaluz no tardó en emitir un comunicado cargando contra el programa de Telecinco.

Muy enfadado, escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: "Me llega que hoy he hablado para 'Fiesta'. Se lo están inventando y os están engañando. Esto empieza ya a darme miedo. 'Fiesta', no todo vale". De esta forma, desmentía lo anunciado por el magacín vespertino, al que ha dejado de acudir como colaborador tras salir a la luz la supuesta infidelidad de Sofía Suescun.

Pese a este comunicado de Kiko Jiménez, el programa continuó con la escaleta que tenía prevista. Así, a lo largo de la tarde del pasado sábado, revelaron lo que, supuestamente, había dicho el colaborador: "Juan, eres un oportunista"; "Estoy dolido y me siento humillado", fueron algunas de las declaraciones que, según 'Fiesta', les había dicho su compañero.

'Fiesta' rectifica lo emitido la semana anterior tras la denuncia de Kiko Jiménez

Este sábado, 30 de agosto, el espacio de Telecinco volvió a debatir, nuevamente, sobre la relación entre Kiko y Sofía, sin dar ninguna explicación al respecto del comunicado del andaluz. Eso sí, al volver de publicidad, Álex Blanquer no tuvo más remedio que hacer una importante "aclaración" en nombre de todo el programa.

"La semana pasada, las declaraciones que se atribuyeron a Kiko Jiménez en nuestro programa eran valoraciones de su abogado, Jaime Caballero. Es verdad que lo teníamos que aclarar para evitar algún conflicto que pueda surgir", explicó la presentadora de 'Fiesta', intentando zanjar así la polémica.