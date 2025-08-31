El conmovedor homenaje de Iván González a José Luis Losa antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars'

El próximo jueves, 4 de mayo, Telecinco estrenará la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Entre los concursantes ya confirmados se encuentra Iván González, participante de 'Supervivientes 2017', edición que ganó el recordado José Luis Losa, quien falleció en el 2022 a los 47 años apenas tres meses después de que lo hiciera su mujer, Inma.

José Luis Losa ha sido uno de los concursantes más carismáticos y queridos de la historia del programa, por lo que su pérdida fue un duro golpe para todos los seguidores del reality y para todos quienes tuvieron la oportunidad de coincidir con él. Aunque saltó a la fama gracias a su paso por 'MasterChef', fue en 'Supervivientes' donde alcanzó su mayor popularidad.

Tres años después de su muerte, Iván González, concursante de aquella edición, ha querido tener un recuerdo muy especial hacia él antes de poner de nuevo rumbo a Honduras. "Qué difícil será está aventura sin ti, amigo, y cómo voy a echar de menos todos nuestros momentos", ha escrito el colaborador de Telecinco en sus redes sociales.

Iván González recuerda a José Luis Losa: "Tu sueño hubiera sido volver"

Acompañando al texto, dos imágenes de su paso por 'Supervivientes' junto a José Luis Losa. Ambos se convirtieron en grandes amigos y confidentes. "Tu sueño hubiera sido volver y el mío vivirla contigo, siempre en mi equipo", concluía Iván González, dejando claro que le va a echar mucho de menos, y que su regreso a Honduras será una especie de homenaje hacia él.

El fallecimiento de José Luis Losa supuso un duro golpe para todos sus compañeros, quienes le dedicaron bonitos mensajes a través de sus redes sociales. Horas después de conocerse la noticia de su muerte, Iván González reconocía que "estaba triste. Le ha podido la pena era una gran persona. A la vez lo veía con ganas, no me esperaba para nada esto. Es que José Luis sin Inma pensaba que no era nadie. No he conocido a nadie tan bueno".

El cuerpo sin vida del cocinero fue encontrado en su domicilio. El equipo médico tan solo pudo certificar su defunción. En tan solo tres meses, el matrimonio dejó a dos hijos huérfanos, aunque con la esperanza de que sus padres ya estuvieran juntos, lo que él más deseaba. Y es que no pudo superar la pena por la muerte de su mujer.