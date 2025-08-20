David Broncano y Pablo Motos, listos para su segundo asalto: fecha y claves del regreso de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

La nueva temporada televisiva arrancará en pocas semanas con el regreso de muchos rostros y formatos que se despidieron para unas merecidas vacaciones. Es el caso de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', que tras protagonizar uno de los duelos más sonados del curso iniciado en 2024, Pablo Motos y David Broncano volverán a verse las caras en septiembre para disputar de nuevo el liderazgo del access prime time.

Tras concluir un curso televisivo de infarto que arrancó con un trimestre marcado por las victorias de 'La Revuelta', el espacio de Antena 3 finalizó el curso conservando su liderazgo por undécimo año consecutivo con un 15,3% de cuota de pantalla de media. Así, Motos y su equipo pusieron fin a la temporada el 1 de julio, mientras que David Broncano extendió sus emisiones en La 1 hasta el día 10.

Y de cara a septiembre, los dos grandes rivales de la televisión aterrizarán en la programación también en fechas distintas. "Hemos hecho muy buenos programas este año. Incluso hemos llegado a ser líderes de audiencia durante un tiempo, aunque luego las cosas han vuelto a su orden natural", reconoció David Broncano durante la última emisión de 'La Revuelta', reconociendo el liderazgo de Pablo Motos frente a la media de 13,6% que firmó en La 1 y el mínimo histórico que consiguió en su última semana de emisiones.

"¿Qué día retoman Pablo Motos y David Broncano la guerra de audiencias en septiembre?"

Mientras que 'El Hormiguero' regresará a su hueco en la parrilla de Antena 3 el lunes 1 de septiembre, 'La Revuelta' esperará a enfrentarse a su competencia hasta una semana, estrenando temporada el lunes 8 de septiembre, con previsibles cambios para frenar la fuga de espectadores que experimentaron tras su primer trimestre en abierto. "Ya estamos trabajando con el equipo de David para introducir algunas novedades de cara a septiembre", anunció el presidente de RTVE José Pablo López.

Una estrategia que Pablo Motos y su equipo no seguirán, pues se espera que tras reafirmar su liderazgo mantengan su fórmula habitual que a menudo congrega una audiencia tan fiel. "La competencia nos ha dado un extra para que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años unido. Bueno, aquellos que han sobrevivido, claro, porque los malos no han sobrevivido a los 19 años", reconoció el rostro de Antena 3 en una entrevista, haciendo balance de la temporada.

Por lo que habrá que esperar hasta el lunes 8 de septiembre, tras una semana de emisiones de 'El Hormiguero' para presenciar el primer asalto entre Motos y Broncano de la temporada. Una cita en la que el espacio de Antena 3 contará con cierta ventaja al poder anunciar a un invitado de alto nivel para ese día, mientras que 'La Revuelta' suele mantener en secreto a los rostros que pasan por su sofá hasta el momento de la emisión.