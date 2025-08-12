Avance semanal de 'Renacer', próximos capítulos del lunes 18 y martes 19 de agosto: Bahar, entre la vida y la muerte

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía y está a la espera de saberse si tendrá tercera temporada; en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos doce episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Evren intentaba dar una lección a Aziz para demostrarle que Bahar hizo todo lo necesario para salvar la vida de su mujer e hijos, pero no conseguía que este entrara en razón.

En el hospital abrían una investigación contra Bahar por la queja que Aziz redactó, pero él aseguraba que la acabó tirando. Timur cree que Rengin se hizo con la carta y la entregó.

Entre tanto, Çagla temía que su amiga Bahar se quede sin trabajo porque ser doctora es su pasión. Tolga prometía hacer todo lo posible para ayudarla.

Por último, Timur no podía olvidar a su madre Leyla y leía la carta donde le confesaba lo mucho que le quería a pesar de que renunció a él. Además, le animaba a recuperar a Bahar y a su familia.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emitirá el próximo lunes 18 y martes 19 de agosto:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 18 de agosto

Bahar sufre un grave accidente de coche cuando volvía a casa y es trasladada de urgencia al hospital. Evren y Doruk se sorprenden al verla llegar.

Timur quiere operar a Bahar, ya que es el médico jefe, pero Evren no está de acuerdo y ambos tienen un enfrentamiento frente a la sala de operaciones.

Umay está muy preocupada por su madre y Parla intenta tranquilizarla, pero no sirve de nada.

Finalmente, Timur opera a Bahar, que se debate entre la vida y la muerte. Aziz asiste a su padre durante la operación.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 19 de agosto

La operación de Bahar tras el accidente de coche resulta ser todo un éxito y su familia respira aliviada.

Evren enloquece al escuchar cómo el padre del chico que provocó el accidente habla de Bahar y le comienza a pegar, poniendo en juego su trabajo si le denuncian.

Parla quiere vivir con su padre para conocerle y descubrir cómo es, pero Rengin se niega. Por su parte, Aziz acude a la UCI y se disculpa con su madre, que continúa inconsciente.

Tugra tiene una deuda muy grande y el prestamista le amenaza con lavar dinero en el hospital. Bahar por fin abre los ojos y sus seres queridos están muy emocionados, aunque Aziz no se atreve a visitarla por si siente rechazo al verle. Está muy arrepentido por la queja que escribió.