'Sueños de libertad', avance semanal del 21 al 25 de julio: el secreto de María y Gabriel, contra las cuerdas

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras el fallo en la producción del perfume, Luis no dudaba en abroncar a Cristina pues no entiende como ha podido cometer un error tan grave al copiar la fórmula y ella se quedaba muy dolida con la reprimenda de su compañero al sentir que ha metido la pata sin saber que ha sido presa del sabotaje de Gabriel. Paralelamente, Luz y Luis limaban sus asperezas y hacían las paces aparcando sus planes de convertirse en padres.

Tras lo sucedido se producía un debate en la junta y para sorpresa de todos, y sobre todo de Andrés, don Pedro no dudaba en defender a Cristina. Algo que hacía sospechar al De La Reina sobre el motivo por el que ha dado la cara por alguien a quién apenas conoce. Además pensaba que Cristina podría haber fallado en la fórmula a propósito.

Por su parte, Julia sentía remordimientos por ocultar a todos el plan de fuga de Teo a Benavente. Y tras ello, no dudaba en revelárselo a Digna. Pero Gema conseguía dar con el pequeño y descubría que el motivo por el que ha querido huir es por su problema de corazón y ella le dejaba claro que no le va a pasar nada.

Andrés acudía a despedirse de Marta antes de marcharse a Londres y su hermana le confesaba sus dudas de convertirse en madre a pesar de haber iniciado los trámites para ello. Y su hermano no dudaba en darle un consejo muy valioso que podría cambiarlo todo. Tras ello, Marta daba marcha atrás y le comunicaba a Pelayo que sería un error que tuvieran un hijo y que sería muy cruel tanto para el bebé como para Fina.

Irene decidía olvidarse de las presiones de su hermano y se atrevía a dar un paso adelante para tratar de ser feliz. Por un lado, no dudaba en besar a Damián y por otro decidía contarle a Cristina el drama que vivió hace 30 años cuando tuvo que deshacerse de su hija y que ella es su hija biológica y tras escucharla la joven estallaba contra ella y le pedía que no se vuelva a acercar a ella. Por último, Begoña y Gabriel se marchaban a una excursión al campo y tras no regresar, Andrés se mostraba celoso y preocupado por lo que le ha podido pasar.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 21 al viernes 25 de julio:

Capítulo 354 de 'Sueños de libertad' - Lunes 21 de julio

Damián e Irene en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta acude a ver a Fina y le explica que ha decidido no irse a Londres e interrumpir sus planes de formar una familia con Pelayo y le deja claro que no está dispuesta a saber que Fina se quedaría relegada a un segundo plano y que el bebé no crecería en una familia feliz. Después de lo sucedido, Pelayo acude a Damián y no duda en arremeter contra Fina y su suegro opta por tratar de conseguir que su hija vuelva a cambiar de opinión pero ella sigue en sus trece.

Por su lado, Gabriel insiste en seguir ganándose a Begoña y no duda en invitarle a otra cita pero ella le rechaza. Tras ello, María trata de ayudarle y le aconseja que para conseguir ganarse a Begoña lo mejor es que primero se gane el cariño de Julia y él opta por seguir sus consejos.

Irene les cuenta a don Pedro y Digna que le ha contado a Cristina que es su madre y que no quiere saber nada de ella. Lejos de ayudarla, su hermano no duda en reprocharle lo que ha hecho. Tras ello, Irene trata de que Cristina le perdone y opta por entregarle las cartas que le escribió cuando era pequeña con ayuda de Claudia. Por su parte, Cristina trata de saber la verdad y no duda en preguntárselo a sus padres y tras ver que su hija le rehúye, su madre Ana decide presentarse en la colonia.

Paralelamente, Damián confiesa a Andrés que trajo a Cristina para desestabilizar a don Pedro pues era la hija que Irene dio en adopción. Y en la fábrica las cosas se complican después del sabotaje de Gabriel con la fórmula de Lavanda del Rey pues ahora se enfrentan a una nueva amenaza en la producción por la escasez de esencia de lirio, lo que lleva a Andrés a pensar que pueden estar siendo víctimas de un espionaje empresarial.

Finalmente, Andrés vuelve a ver a Gabriel con Begoña después de que el abogado ayudara a Julia con sus deberes y siente celos hacia la cercanía de su cuñada con su primo. Tras ello, Andrés no duda en hacer una serie de comentarios bastante impertinentes hacia su primo provocando que Begoña se muestre muy molesta con la actitud de su amado.

Capítulo 355 de 'Sueños de libertad' - Martes 22 de julio

Luis y Cristina en 'Sueños de libertad'

Andrés trata de disculparse con Begoña tras la discusión que tuvieron por la actitud de él hacia Gabriel pero lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires pues Begoña no entiende la actitud de Andrés hacia Gabriel. Mientras él sigue mostrando sus celos.

Cristina sigue muy perdida tras saber sus verdaderos orígenes y ante la preocupación de Luis, la joven decide abrirse en canal y confesarle que se ha enterado de que su madre biológica es Irene. El perfumista le recomienda que le de una oportunidad a su madre adoptiva para que le explique y también a Irene. Paralelamente, Claudia le entrega a Cristina las cartas de Irene y tras leerlas decide citarse con ella pero la joven es incapaz de perdonarle a su madre biológica que le abandonara.

En la fábrica siguen inmersos con la crisis en la producción y Gabriel se presenta con una solución ante la escasez de lirio volviéndose a situar como el salvador ganándose aún más la admiración de algunos y las sospechas de otros. Por otro lado, tras descubrir por Begoña que don Pedro le negó la ayuda a Diosdado decide encararse con el empresario y Digna termina recriminando su actitud a su sobrino.

Julia visita a Teo para pedirle perdón por haber revelado su plan de fuga pero lejos de guardarle rencor, el niño le agradece el gesto. Pero si hay algo que sigue teniendo intranquilo a Teo es la enfermedad de Gema y por ello Luz no duda en tranquilizarle y le explica todo lo que tiene que saber sobre los problemas del corazón de su tía.

Tras lo sucedido con Irene, Cristina no duda en cuestionarle a Damián sobre el motivo por el que la contrató y cuándo él no duda en confesarle que la usó para su guerra con don Pedro, ella toma la firme decisión de abandonar la fábrica. Y tras ello, Damián le informa de su decisión a Irene pidiéndole perdón por lo que ha pasado. Finalmente, Gabriel descubre a María moviendo un pie y ella termina confesando que está recuperando sensibilidad y le pide ayuda para buscar un neurólogo y que guarde silencio.

Capítulo 356 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 23 de julio

Gabriel y Andrés en 'Sueños de libertad'

Andrés decide disculparse con Begoña primero por su comportamiento con Gabriel y posteriormente por haber sido tan intransigente con el asunto de Diosdado pues aunque tarde ha comprendido el motivo por el que ella quiso retirar la denuncia.

Cristina accede a escuchar a doña Ana y dejarle que le explique su versión de su adopción. Y aunque de primeras el encuentro es muy tenso, la joven termina perdonándole y le anuncia su plan de recuperar su vida y volver a Madrid aunque antes quiere dejar terminado el trabajo del perfume del aniversario pues se siente culpable del retraso por lo que pasó con su fórmula. Por otro lado, Ana no duda en reprocharle a Irene que le contara la verdad a su hija.

Gabriel acompaña a María a una consulta médica en secreto para saber si está recuperando la sensibilidad en las piernas. Aunque ante el resto de la familia fingen haber ido a dar un paseo por el campo. Andrés, que no se lo termina de creer, decide interrogar a María y Damián también se preocupa por la cercanía de ambos pensando que su nuera puede corromper a su sobrino.

Tras ello, Andrés sigue sospechando sobre el lado oscuro de su primo y tras varias investigaciones decide hablar con su hermana y con Luis pues cree que fue él quién alteró la fórmula del perfume. Por su parte, Pelayo, dolido por el giro de Marta al echarse atrás a sus planes para ser padres decide visitar a Fina y reprocharle que ella sea la culpable del cambio de Marta y aunque la dependienta trata de hacerle ver la realidad parece que las cosas entre ellos son irreconciliables.

Raúl está completamente alicaído tras su ruptura con María y el vacío que le hacen en la colonia. Pero Gaspar y Manuela tratan de ayudarle a sentirse mejor. Por último, Andrés y Gabriel tienen un fuerte enfrentamiento después de que el abogado le recrimine a su primo que haya arruinado el acuerdo que tenía con el proveedor del lirio y Andrés no dudaba en acusarle directamente de sabotear a la empresa. Mientras, María continúa maquinando contra los De La Reina.

Capítulo 357 de 'Sueños de libertad' - Jueves 24 de julio

Fina y Marta en 'Sueños de libertad'

Tras su enfrentamiento, la tensión entre Andrés y Gabriel continúa después de que al ex militar no le haga ninguna gracia como Gabriel se está ganando la confianza y el cariño de Julia y para tratar de recuperar a su sobrina no duda en proponerle pasar la tarde juntos.

Sin embargo, el problema con el desabastecimiento del lirio hace que Andrés no pueda cumplir con sus planes de pasar la tarde con Julia. Y Gabriel no duda en utilizarlo para llevarse a Julia de paseo y al volver ambos no dudan en entregarle unas flores a Begoña provocando que Andrés se de cuenta de que su primo está ocupando el espacio que antes tenía él tanto en el corazón de Begoña como en el cariño de su sobrina.

Por su parte, Luis trata de convencer a Cristina para que reconsidere su situación de marcharse a Madrid pues está convencido de que tiene talento y podría ser una gran ayuda en el laboratorio. Por otro lado, Gema se muestra encantada con las fotos que le hizo Fina a Teo y Marta que también considera que su amada tiene talento para la fotografía no puede reprimir el sentimiento de lo bonito que habría sido tener un hijo juntas.

Gaspar y Manuela deciden organizar un torneo de dominó en la cantina para animar a Raúl. De primeras, Claudia acepta ser la pareja del ex chófer pero poco a poco se da cuenta de que pasar tiempo con él le provoca más dolor y pensando en su bienestar decide plantar a todos en el torneo. Mientras, Manuela teme que su sobrina esté cometiendo sus mismos errores al cerrarse al amor. Asimismo, Manuela está dispuesta a dar un gran paso con Gaspar.

Don Pedro no duda en mostrar su malestar ante Pelayo por la falta de resultados en su investigación sobre Gabriel y no duda en recordarle que le debe un favor y le pide que se ponga las pilas. Mientras, Irene vuelve a encontrarse con Cristina y decide contarle lo que pasó con la desaparición del hombre de su vida y como sus padres le echaron de casa al saber que estaba embarazada y que lo único que ella quiso era que ese bebé pudiera tener una vida feliz.

Capítulo 358 de 'Sueños de libertad' - Viernes 25 de julio

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad'

Tras pasar una noche llena de pasión, Gaspar y Manuela reaccionan de manera muy distinta. Mientras el dueño de la cantina se muestra entusiasmado y con ganas de hacer planes con su pareja, parece que la tía de Claudia está arrepentida de lo sucedido. Y de hecho, no duda en acudir a don Agustín para tratar de aliviar su conciencia por haberse acostado con Gaspar.

Gabriel le anuncia a Begoña que han adelantado la fecha de su declaración en el juicio contra Diosdado por el ataque en el dispensario. La enfermera se muestra nerviosa por tener que volver a declarar ante la justicia. Mientras, don Pedro sigue en sus trece presionando para que el castigo contra el asaltante sea ejemplar.

Presionado por don Pedro, Pelayo trata de sonsacarle información a Damián sobre Gabriel y para ello trata de averiguar donde podría tener escondida documentación sobre su hermano Bernardo. Y finalmente, Pelayo da con unas cartas de Bernardo que pueden poner a Gabriel contra las cuerdas.

Mientras, Luis descubre una posible solución para solucionar los problemas en la producción del perfume del 25 aniversario por la ausencia del lirio gracias al perfume que Cristina creó para su madre. Claudia se arrepiente de no haber asistido a la partida de dominó dejando plantados a todos y sobre todo a Raúl. Paralelamente, Raúl está cansado de la relación tan complicada que mantiene con Claudia y está decidido a ponerle solución y que al menos puedan ser amigos.

Tras enterarse de lo que le ha pasado a Cristina, Luz decide hablar con ella para contarle cómo vivió ella el ser una hija adoptada y su reciente encuentro con su padre biológico. Con ello, la doctora busca tratar de convencer a la joven de quedarse en la colonia y en el laboratorio junto a Luis. Por último, Irene y Damián comparten su primera comida lejos de la colonia lo que puede suponer un punto de inflexión en su incipiente relación.