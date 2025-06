'Sueños de Libertad', avance semanal del 16 al 20 de junio: el giro de Andrés con Begoña y el plan oscuro de Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento de gran tensión después de que María se cayera desde el primer piso. Un terrible accidente que le deja graves secuelas y que supondrá un antes y un después en su vida y en la de los De La Reina. Y por si fuera poco, la llegada de Cristina pondrá patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Irene decidía ocultarle a don Pedro que ha descubierto quién es en realidad Cristina. Y es que prefiere actuar con cautela para proteger a su hija biológica mientras trata de descubrir que es lo que está ocultando Damián con su decisión de buscarla y contratarla.

Al ver a María completamente hundida, Manuela trataba de levantarle el ánimo pues desde su regreso no ha parado de mostrarse abatida y resignada. Pese a todo, María trata de seguir manipulando a todos y sobre todo a Andrés haciéndole creer que él puede rehacer su vida. Mientras, el De La Reina no para de dedicar su tiempo a su mujer negando la ayuda de Luz y Manuela.

Marta le contaba a Tasio que Damián ha organizado una cena para conocer a Gabriel, su primo. Y él volvía a sentirse desplazado en la familia tras no haberle invitado al encuentro. Tras ello, la De La Reina le recordaba a su padre que le preocupa que María siga siendo la albacea de Julia y dejaba entrever que quizás habría que inhabilitarla pero Damián le pedía dejar todo tranquilo para evitar que pueda denunciar a Andrés.

Luz sigue muy ocupada preparando su próximo examen oral para obtener el título de medicina pues no encuentra ningún tema y Luis le proponía que lo haga sobre la medicina del trabajo.

Damián decidía hablar con Joaquín para confesarle sus sospechas de que don Pedro estuviera detrás de la muerte de Jesús y su sobrino le dejaba claro que no va a entrar en ninguna guerra. Y tras descubrir por Luis que Damián ha contratado a una nueva ayudante para el laboratorio, don Pedro trataba de investigar quién es la joven y que tipo de vinculación tiene con el De La Reina.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 16 al viernes 20 de junio:

Capítulo 329 de 'Sueños de libertad' - Lunes 16 de junio

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Raúl no duda en acusar a Andrés de haber empujado a María desatando un brutal enfrentamiento entre ellos con el De La Reina amenazándole con despedirle. Manuela trata de intervenir para evitar males mayores y convencer al chófer de que se olvide de seguir con esas acusaciones. Tras ello, María no duda en decirle que le mintió y que Andrés no tuvo nada que ver en el accidente y rompe con él dejándole roto.

Por su parte, Cristina comete un gran error en la elaboración del perfume para Cobeaga al alterar la mezcla. Cuando Luis lo descubre no duda en echarle una bronca y la joven abandona el lugar completamente avergonzada al ver que ha metido la pata. Tras ello, Irene trata de consolar a la joven mientras se acerca a ella para conocerla mejor.

Mientras, don Pedro no duda en encararse con Damián por haber buscado a la hija de su hermana Irene y contratándola para el laboratorio. Pero lejos de amedrentarse, Damián amenaza a su ex amigo con contarle toda la verdad a su hermana de por qué tuvo que ser apartada de su hija y del amor de su vida y le deja claro que está dispuesto a todo para recuperar su empresa. Después, Irene se enfrenta a su hermano tras descubrir que le ocultó que sabía el paradero de su hija y le deja claro que ha perdido su confianza.

En la tienda, Carmen recibe a su hermano Chema, que llega a Toledo dispuesto a vender enciclopedias. Paralelamente, Gabriel acude a la cena en casa de los De La Reina y conoce a toda la familia ganándose su simpatía. Lo que nadie sabe es que en realidad es un infiltrado de Brossard para evitar el contrato con Cobeaga.

María se derrumba al comprobar que su parálisis parece irreversible y jamás podrá volver a andar. Al verla tan rota, Andrés le promete que no piensa abandonarla y estará con ella para ayudarle a poder seguir viviendo con normalidad a pesar de su problema. Tras ello, Andrés decide hablar con Begoña para romper definitivamente su relación con ella pues tiene que centrarse en cuidar de María.

Capítulo 330 de 'Sueños de libertad' - Martes 17 de junio

Raúl decide disculparse con Andrés por haberle increpado acusándole de haber empujado a María. Además el joven le comunica su decisión de dejar su trabajo como chófer. Tras ello, Andrés se queda descolocado por no entender el motivo de este cambio y Manuela opta por revelarle que el joven está enamorado de María.

En la cantina, Carmen se muestra preocupada ante el nuevo trabajo de su hermano Chema como vendedor y trata de buscar cómo ayudarle para que no pierda su empleo si no cumple con los objetivos de venta. Por su parte, Cristina decide seguir el consejo de Irene y le pide disculpas a Luis por su error en el laboratorio y parece que la situación entre ambos se reconduce.

Digna descubre que Damián está tratando de manipular a Joaquín para convencerle de que don Pedro estuvo detrás de la muerte de Jesús y no duda en mostrarse muy enfadada. Mientras, Joaquín decide entregarle a Irene la misma botella de coñac como el que supuestamente se bebió él en la noche del sabotaje.

Y en la fábrica, Gabriel cumple con la promesa a su tío y visita las instalaciones. Durante su visita se encuentra con Tasio produciéndose un tenso momento cuando Damián trata de evitar presentarle como su otro hijo. Después, Tasio completamente molesto con su padre decide contarle a Gabriel su verdadera identidad y parentesco con Damián.

Tras enterarse de su decisión de abandonar su puesto de chófer, María se queda tocada y le pide a Raúl que reconsidere su situación. Por su lado, Begoña está hundida después de que Andrés pusiera fin a su relación y opta por acudir a Damián con la esperanza de que intervenga y le quite a Andrés de la cabeza su decisión de mantenerse junto a su mujer. Aunque él le dice que lo mejor que le ha podido pasar es esto por su bien.

Capítulo 331 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 18 de junio

Pese a la insistencia de María, Raúl se muestra decidido a marcharse de la casa de los De La Reina y dejar su puesto como chófer. No obstante, Andrés trata de convencerle de que se replantee su decisión y le deja claro que él le va a dar una segunda oportunidad. Tras ello, él accede a quedarse y se compromete a no volver a tener malentendidos.

Irene no para de pensar en el regalo de Joaquín y decide hablar con don Pedro contándole las sospechas de que cree que ha descubierto que le hicieron creer que se había emborrachado. Y tras ello, Carpena, opta por invitar a Joaquín a la cena del Círculo de Empresarios con la esperanza de poder recuperar su confianza.

En la cantina, Chema trata de convencer a Tasio de que utilice su posición y le presente a los De La Reina para conseguir vender enciclopedias en la colonia y en la fábrica. Pero el marido de Carmen se niega a ayudarle al sentirse cada vez más desplazado en su familia. Y en la casa cuna, Claudia se muestra completamente al límite pues no puede con toda la carga de trabajo y le pide ayuda a Fina.

Después de su conversación con Begoña, Damián teme que Andrés vuelva a estar de por vida lamentándose por ayudar a María y le exige que vuelva a retomar sus labores en la empresa pues considera que tiene que recuperar su vida y no perderse a sí mismo. Mientras, Joaquín les comunica a Digna y Luis la existencia de Gabriel dejándoles descolocados, sobre todo Digna que no entiende como Damián pudo ocultar la existencia de su hermano.

Gabriel vuelve a casa de los De La Reina y Damián descubre que ya sabe que Tasio es su hijo. Allí además el sobrino conoce a Julia y accede a quedarse unos días. Asimismo, Gabriel conoce a María, que no duda en advertirle de los peligros de juntarse con los De La Reina. Finalmente, Andrés empieza a pensar en lo que está desperdiciando por ayudar a María y aunque le dice a Begoña que es su razón de vivir, ella deja entrever que está dispuesta a olvidarse de él.

Capítulo 332 de 'Sueños de libertad' - Jueves 19 de junio

Gabriel parece haberse ganado en poco tiempo a los De La Reina. Sin embargo, Pelayo no termina de fiarse de él y le deja caer a Marta que sospecha de sus verdaderas intenciones. Tras ello, el marido de Marta no duda en investigar al sobrino de Damián y ella opta por reunirse con él para pedirle explicaciones.

Mientras, Digna le comunica a don Pedro quién es Gabriel y cuál es su relación con Damián. Por su parte, Joaquín empieza a sospechar sobre Irene pues piensa que le mintió acerca de la noche que se quedó dormido en el despacho. Y Gema se compromete a ayudar a su marido para dar con la verdad de todo. Por su parte, Irene decide hablar con Digna y confesarle que Cristina es su hija y le muestra su enfado hacia su hermano don Pedro por haberle ocultado el paradero de la joven. Y tras ello, Digna no duda en hablar con su recién marido para tratar de conocer su versión de los hechos.

En casa de los De La Reina, María sigue empeñada en convencer a Andrés de que no vuelva a su trabajo en la fábrica y se dedique íntegramente a ayudarla a ella. Algo que Damián no está dispuesto a permitir y decide amenazar a su nuera con internarla en una residencia si trata de seguir interfiriendo en la vida de su hijo. Pero María se niega y no duda en hablar con Andrés, que molesto se muestra en contra de su padre.

Paralelamente, Begoña se muestra completamente desolada con Luz al sentirse completamente rota y sola tras su ruptura con Andrés. La doctora le deja claro que ella le va a apoyar siempre. También Gema le pide ayuda a su cuñada para que le acompañe a una visita a un cardiólogo en Madrid muy preocupada por su estado de salud.

Marta le comunica a su primo Luis una gran noticia para todos en la fábrica: Cobeaga ha elegido finalmente a Perfumerías de La Reina para sacar la fragancia de su próxima colección. Tras ello, el propio Cobeaga llega a las Perfumerías de La Reina para empezar el proceso de creación del perfume y conoce a Pelayo.

Capítulo 333 de 'Sueños de libertad' - Viernes 20 de junio

Gabriel no tarda en darse cuenta de la tensión que existe entre Damián y Tasio y no duda en pensar que este conflicto tan evidente entre padre e hijo podría ser beneficioso para él y que puede utilizarlo en un futuro.

Mientras, Begoña trata de convencer a Andrés de que lo mejor para María es internarla en una residencia de lujo pero él no duda en seguir defendiendo a su mujer. La relación entre ambos continúa demostrando síntomas de debilidad, lo que provoca satisfacción en María.

Asimismo, Gabriel también conoce a Irene y no duda en aprovechar la ocasión para tratar de obtener información valiosa para sus planes. Mientras, Gema también decide actuar y habla con Irene para confirmar si oculta algo sobre la noche en la que supuestamente Joaquín se emborrachó pero la secretaria no está dispuesta a que puedan acusarla de algo.

Pelayo le pide a Marta que le acompañe a una cacería pues al evento acudirá la gente más poderosa del país y es la ocasión perfecta para tratar de ascender políticamente y aunque no le apetece ella accede. Por otro lado, Gema se muestra decepcionada con Luz por no haber aparecido para su cita con el cardiólogo y pide explicaciones a la doctora y ella les confiesa a Joaquín y a ella su gran problema.

Tras pillarla junto a Cristina, Digna no duda en tratar de convencer a Irene de que su hermano don Pedro lo único que hizo cuando la separó de la niña lo hizo pensando en el bien de ambas tratando de protegerla. Paralelamente, Digna no duda en encararse con Damián por haber buscado a Cristina. Finalmente, Gabriel se pone en contacto con Salcedo para advertirle de una recogida de materiales por parte de los De La Reina para sabotearlo.