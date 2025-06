Joaquín Prat deja este directo recado a Telecinco por lo que se ha hecho con Montoya en 'Supervivientes'

'Vamos a ver' ha tratado la última hora sobre Montoya y Anita, cuya relación se ha truncado totalmente tras acabar 'Supervivientes 2025'. Algo que a Joaquín Prat no ha sorprendido como así ha declarado durante la tertulia del club social. El presentador tenía claro que ese acercamiento en Honduras iba a ser pasajero, propio de las circunstancias, y que con la vuelta a la normalidad todo iba a saltar por los aires.

Es precisamente lo que ha ocurrido. Montoya, que además ha tomado la drástica determinación de desaparecer y alejarse por completo del foco mediático -lo demostró con su plantón al debate final del reality-, ha decidido poner tierra de por medio con Anita, de la que parece no querer saber nada con un bloqueo en las comunicaciones.

Ella, por su parte, que no entiende nada en este giro de los acontecimientos, está siendo cuestionada por haber volcado su paso por 'Supervivientes 2025' en Montoya para luego pasar lo que ha pasado. Y Joaquín Prat ha salido en defensa de la joven, empatizando con su actitud en los Cayos Cochinos.

"Yo creo que todos en la situación de Anita, habiendo salido de 'La isla de las tentaciones' como salió, al llegar a 'Supervivientes' nos habríamos volcado con nuestra pareja a la que tanto daño le hemos hecho. No le podemos reprochar a Anita que su concurso haya sido en base a Montoya porque ese sentimiento de culpa es muy grande y se acentúa más cuando estás aislado en una playa", ha valorado el comunicador de Telecinco.

"Y luego, ninguno dábamos un duro por esta pareja fuera del reality. Todos sabíamos, aparte de mi hermana que es una idealista, que no dábamos un duro por que siguiese esta historia de amor fuera del programa", ha añadido Joaquín Prat a continuación, dejando claro que de sorpresa nada en esta ruptura entre Anita y Montoya.

Entretanto, 'Vamos a ver' también ha ofrecido las preocupantes imágenes de la reaparición de Montoya, obtenidas este mismo martes por agencias como Europa Press o Gtres frente al domicilio del joven en Utrera (Sevilla) después de su desaparición mediática. Han sido solo unos segundos cuando el joven ha salido de casa y se ha subido en un coche cerrando la puerta con vehemencia, siendo toda una declaración de intenciones.

Además, ha aparecido con gafas de sol y gorra para ocultar su rostro lo máximo posible. También se le ha apreciado cabizbajo y tremendamente serio. Nunca se le había visto de esa guisa. La escena ha sido muy elocuente y demuestra que Montoya se encuentra peor que nunca psicológicamente.

Por eso, tras verlas, Joaquín Prat ha dejado una sentenciadora frase al respecto que encierra un dardo a Telecinco y a 'Supervivientes' por haber querido estirar su fenómeno encadenando dos programas cuando, tal vez, no era pertinente desde el punto de vista médico. "Yo no sé si este chico estaba para ir a Supervivientes, la verdad", ha soltado el periodista. "Yo he visto a Montoya durante 102 días sobrepasado en muchas circunstancias. Yo a este chaval no le he visto bien en el concurso", ha subrayado.