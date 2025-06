Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 16 de junio: El final de Andrés y Begoña y el secreto de Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento de gran tensión después de que María se cayera desde el primer piso. Un terrible accidente que le deja graves secuelas y que supondrá un antes y un después en su vida y en la de los De La Reina. Y por si fuera poco, la llegada de Cristina pondrá patas arriba la vida de Irene y de don Pedro.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Irene decidía ocultarle a don Pedro que ha descubierto quién es en realidad Cristina. Y es que prefiere actuar con cautela para proteger a su hija biológica mientras trata de descubrir que es lo que está ocultando Damián con su decisión de buscarla y contratarla.

Al ver a María completamente hundida, Manuela trataba de levantarle el ánimo pues desde su regreso no ha parado de mostrarse abatida y resignada. Pese a todo, María trata de seguir manipulando a todos y sobre todo a Andrés haciéndole creer que él puede rehacer su vida. Mientras, el De La Reina no para de dedicar su tiempo a su mujer negando la ayuda de Luz y Manuela.

Marta le contaba a Tasio que Damián ha organizado una cena para conocer a Gabriel, su primo. Y él volvía a sentirse desplazado en la familia tras no haberle invitado al encuentro. Tras ello, la De La Reina le recordaba a su padre que le preocupa que María siga siendo la albacea de Julia y dejaba entrever que quizás habría que inhabilitarla pero Damián le pedía dejar todo tranquilo para evitar que pueda denunciar a Andrés.

Luz sigue muy ocupada preparando su próximo examen oral para obtener el título de medicina pues no encuentra ningún tema y Luis le proponía que lo haga sobre la medicina del trabajo.

Damián decidía hablar con Joaquín para confesarle sus sospechas de que don Pedro estuviera detrás de la muerte de Jesús y su sobrino le dejaba claro que no va a entrar en ninguna guerra. Y tras descubrir por Luis que Damián ha contratado a una nueva ayudante para el laboratorio, don Pedro trataba de investigar quién es la joven y que tipo de vinculación tiene con el De La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 329 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 16 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 329 de 'Sueños de Libertad'

Cristina e Irene en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Raúl no duda en acusar a Andrés de haber empujado a María desatando un brutal enfrentamiento entre ellos con el De La Reina amenazándole con despedirle. Manuela trata de intervenir para evitar males mayores y convencer al chófer de que se olvide de seguir con esas acusaciones. Tras ello, María no duda en decirle que le mintió y que Andrés no tuvo nada que ver en el accidente y rompe con él dejándole roto.

Por su parte, Cristina comete un gran error en la elaboración del perfume para Cobeaga al alterar la mezcla. Cuando Luis lo descubre no duda en echarle una bronca y la joven abandona el lugar completamente avergonzada al ver que ha metido la pata. Tras ello, Irene trata de consolar a la joven mientras se acerca a ella para conocerla mejor.

Mientras, don Pedro no duda en encararse con Damián por haber buscado a la hija de su hermana Irene y contratándola para el laboratorio. Pero lejos de amedrentarse, Damián amenaza a su ex amigo con contarle toda la verdad a su hermana de por qué tuvo que ser apartada de su hija y del amor de su vida y le deja claro que está dispuesto a todo para recuperar su empresa. Después, Irene se enfrenta a su hermano tras descubrir que le ocultó que sabía el paradero de su hija y le deja claro que ha perdido su confianza.

En la tienda, Carmen recibe a su hermano Chema, que llega a Toledo dispuesto a vender enciclopedias. Paralelamente, Gabriel acude a la cena en casa de los De La Reina y conoce a toda la familia ganándose su simpatía. Lo que nadie sabe es que en realidad es un infiltrado de Brossard para evitar el contrato con Cobeaga.

María se derrumba al comprobar que su parálisis parece irreversible y jamás podrá volver a andar. Al verla tan rota, Andrés le promete que no piensa abandonarla y estará con ella para ayudarle a poder seguir viviendo con normalidad a pesar de su problema. Tras ello, Andrés decide hablar con Begoña para romper definitivamente su relación con ella pues tiene que centrarse en cuidar de María.