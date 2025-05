'Sueños de Libertad', avance semanal del 5 al 9 de mayo: una muerte y el gran golpe a María

Tras dos semanas teniendo que hacer un parón por los festivos, 'Sueños de libertad' retoma la normalidad esta semana en Antena 3 con cinco nuevos episodios que se emitirán a partir de las 15:50 horas frente al estreno de 'La familia de la tele' en La 1.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la charla con las chicas, Gema estaba muy preocupada por lo que ha descubierto de don Agustín y le planteaba a Joaquín buscar otras vías para poder adoptar a un bebé. Tras debatirlo y tener claro que va a ser difícil conseguirlo, accedían a seguir adelante pero con una clara condición: conocer todos los detalles de la madre biológica para controlar todo el proceso.

Por su parte, Irene descubría los planes de Gema y Joaquín de adoptar a un niño y la hermana de don Pedro revivía su pasado y recordaba como tuvo que dar en adopción a su hija. Tras ello, valoraba la posibilidad de buscar a la chica pero su hermano le quitaba la idea de la cabeza. Por su parte, el doctor Herrera le confesaba a Irene el dolor que arrastra por la muerte de su mujer y los motivos de su adicción.

Tras ello, Irene optaba por tratar de buscar al hijo del doctor Herrera para que acceda a visitar a su padre y puedan reconciliarse. Por su lado, Digna encontraba cada vez más razones para aceptar darle el sí quiero a don Pedro. Y en la fábrica, Ángel Ruiz seguía investigando para descubrir secretos de don Pedro.

Marta seguía muy molesta y decepcionada con su padre y su hermano y optaba por desahogarse con Pelayo. Y es que si hay algo que le cabrea es que hayan contratado al detective que les hizo a ella y a Fina las fotografías con las que Jesús le chantajeó. Tras ello, Pelayo optaba por hablar con Damián para evitar que puedan tener problemas.

Mientras, Andrés se arrepentía de haber actuado al margen de su hermana y trataba de compensárselo proponiéndole ayudarla con su trabajo para que pueda disfrutar de un rato libre con Fina. Por otro lado, María descubría gracias a Claudia que Luz actuó para evitar que le denunciaran cuando secuestró a un bebé y optaba por visitarla para agradecérselo.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 5 al viernes 9 de mayo:

Capítulo 299 de 'Sueños de libertad' - Lunes 5 de mayo

Tras su regreso al dispensario como sustituta temporal de Fermín, Luz descubre lo mucho que le gusta ser doctora y se plantea si retomar su profesión. Mientras, Begoña aprovecha que su amiga está al frente para solicitarla poder salir antes del trabajo para hacer planes con Julia. Sin embargo, María no duda en boicotearlo.

Damián se siente cada vez más solo y no duda en hablar con Manuela y se abre en canal confesándole que pese a que sus hijos viven con él cada vez les siente más lejos y ella trata de apoyarle. Por su parte, Don Agustín informa a Joaquín y Gema que ha conseguido concertar una entrevista para poder adoptar a un bebé y ante la felicidad de que sus planes se van a cumplir no dudan en compartir la buena nueva nueva con su familia.

En la cantina, el detective Ángel Ruiz aprovecha la presencia de Irene para tratar de obtener información comprometedora sobre ella y seguir con sus planes de desenmascarar a Carpena. Paralelamente, Digna habla con Fina sobre don Pedro y animada por la joven decide aceptar la propuesta de matrimonio.

Don Fermín se abre en canal con don Pedro y le confiesa lo mucho que le está ayudando Irene a superar sus problemas pero el De La Reina advierte a su amigo de que don Pedro pueda utilizarle para hacerle daño. Y encima el doctor le revela sus intenciones de jubilarse.

Begoña está profundamente molesta al ver que María se sigue saliendo con la suya con Julia. Tras verla hundida, Andrés trata de animarla asegurando que pronto llegará la nulidad matrimonial y todo cambiará. Mientras, María sigue teniendo un acercamiento con Raúl y le pide que le enseñe a conducir. Finalmente, Andrés descubre que han rechazado su nulidad matrimonial y la noticia hunde definitivamente a Begoña.

Capítulo 300 de 'Sueños de libertad' - Martes 6 de mayo

Después de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a Andrés, Begoña toma la decisión de abandonar la casa de los De La Reina pues cree que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo ahí tras quedarse sin la custodia de Julia. No obstante, precisamente cuando la pequeña descubre los planes de su madre le pide entre lágrimas que no se vaya.

Por su parte, Damián acude al dispensario para hacerle una propuesta inesperada a Luz. El patriarca le ofrece a la doctora que pueda examinarse para conseguir el título oficial de médico y le asegura que entiende que haya tenido que mentir por la vida tan difícil que ha tenido. Pese a todo, Luz duda de las verdaderas intenciones de Damián.

Mientras, Fina sigue muy preocupada por la aparición de Ángel Ruiz en la fábrica y le exige a Marta que le despida por todo el daño que les hizo cuando les hizo las fotografías y tras su ultimátum, Marta habla con Damián para pedirle que se deshaga del detective. Pero Damián se niega a llevar a cabo su petición pues el investigador está haciendo un buen trabajo pues ha descubierto que don Pedro está detrás de que hayan denegado la nulidad matrimonial a Andrés.

Andrés no duda en dejarle claro a María que pese a que sigan casados jamás serán un matrimonio de verdad y que hace tiempo que dejó de ser su esposa. Paralelamente, María se enfrenta a su primera clase de conducir con Raúl pero las cosas entre ellos se van de las manos y terminan besándose aunque María le dice al chófer que no puede volver a suceder.

Luz les cuenta la propuesta de Damián a Digna y Luis. Mientras, Luis parece haber dado con el perfume perfecto para Galerías Miranda. Y Digna decide confrontar a Damián por lo que ha hecho con Luz y cuando el De La Reina descubre el anillo de su cuñada le advierte de las intenciones de don Pedro.

En Toledo, Irene le da la bienvenida al hijo de Fermín. Javier ha vuelto desde Roma para reencontrarse con su padre y saber cómo se encuentra de salud. Finalmente, Gema recibe un mazazo cuando está tan ilusionada junto a Joaquín por la adopción de su hijo al enterarse de que su prima Vega ha muerto de forma inesperada.

Capítulo 301 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 7 de mayo

Digna reúne a sus hijos para anunciarles que se ha comprometido con don Pedro. Pero la buena noticia se ve paralizada por el anuncio de Gema de la muerte de su prima Vega. La dependienta y Joaquín viajan hasta Benavente para acudir al entierro.

Damián se reúne con Andrés para advertirle de que Ángel Ruiz ha descubierto que fue don Pedro quien está detrás de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a él y a María y que ambos se han aliado para seguirles haciendo daño. Lleno de rabia, Andrés no duda en enfrentarse a María y le acusa de que ha sacrificado el bienestar de Julia por su propio interés.

En la fábrica, Marta le anuncia a Luis que a la esposa del señor Miranda no le ha convencido el perfume que ha fabricado. La De La Reina le sugiere a su primo que modifique la fórmula pero a él le parece una locura. Mientras, Fina se encuentra con Ángel haciendo que el detective trate de hablar con Marta para asegurar que su secreto está bien guardado. Y cuando Marta trata de hablar con Fina, la dependienta le frena y le deja claro que quiere acabar con su relación.

Irene sorprende a Fermín Herrera al acudir junto a su hijo Javier. Pero el reencuentro de ambos acaba como el rosario de la aurora cuando el hijo descubre que su padre es un adicto y decide marcharse a Roma. Por su lado, Raúl le confiesa a Tasio en la cantina que se ha fijado en una mujer casada. Y mientras Gaspar trata de llegar aún más lejos con Manuela tras una cena íntima, la tía de Claudia huye despavorida.

Finalmente, Begoña empieza a recuperar la ilusión al ver que Julia vuelve a estar de su lado y no quiere que se vaya de la casa. Todo mientras María se hunde al ver que nada está saliendo como ella quería pese a no haber obtenido la nulidad matrimonial.

Capítulo 302 de 'Sueños de libertad' - Jueves 8 de mayo

Tras descubrir que María y Don Pedro se han aliado para hacerles la vida imposible, la tensión estalla en la casa de los De La Reina pues todos le hacen el vacío a María, que vuelve a estar completamente sola. Después, Andrés no duda en enfrentarse con don Pedro por su falta de escrúpulos al meterse donde no le llaman con su nulidad matrimonial pero él lo niega.

En Benavente, el primo de Gema le confiesa que cree que ella y Joaquín son las personas más adecuadas para hacerse cargo de Teo, el hijo de Vega. Y aunque la pareja no tenía entre sus planes adoptar a un niño de 12 años terminan aceptando la decisión.

Tras su enfrentamiento con Andrés, don Pedro llega a la conclusión de que hay alguien que le está espiando y piensa que puede ser Ángel Ruiz. Por ello, no duda en citarse con el responsable de seguridad pero tras su encuentro descarta que sea él. Paralelamente, Andrés no duda en advertir a su tía Digna de los movimientos de don Pedro pero ella no duda en defender a su futuro esposo.

En casa de los De La Reina, Begoña tiene una conversación con Javier, el hijo de Fermín mientras el propio doctor está escuchándoles a escondidas. Tras ello, padre e hijo tienen una conversación en la que dejan a un lado las rencillas y dejan la puerta abierta para una reconciliación.

Por su lado, Marta habla con Pelayo y le confiesa sus problemas con Fina y que la dependienta quiere dejar la relación. Además, en la conversación, ella le deja caer que ha decidido incluirla en su testamento y el político le es muy sincero con su opinión.

Finalmente, Damián ejecuta una maniobra para conseguir tener a María de su lado. El patriarca le amenaza con revelar toda la verdad sobre la muerte de Víctor Zárate a su familia y a la guardia civil, pero su nuera no se achanta.

Capítulo 303 de 'Sueños de libertad' - Viernes 9 de mayo

Begoña trata de hacerle ver a Andrés que su tía Digna no tiene la culpa de haberse enamorado de don Pedro y que tiene que aceptar su decisión y la boda si no quiere perder a su tía para siempre. Después. Digna les pide a Marta y a Andrés que quiere que acudan a su boda.

Luis sigue dándole vueltas al rechazo de las Galerías Miranda a su perfume y no duda en confesarle a Luz que quizás la operación le ha podido afectar a su trabajo. Asimismo, el perfumista decide ocultarle lo sucedido con el nuevo perfume a su madre para no darle un disgusto ahora que está ilusionada con su boda.

Ángel Ruiz se reúne con Damián para decirle que da por finalizado su trabajo ahora que don Pedro e Irene sospechan de él. Asimismo, el detective le deja caer que quizás habría que investigar a Irene para poder descubrir todos los secretos de su hermano.

En Benavente, Teo no se toma con buen gusto la decisión de tener que abandonar su pueblo para marcharse con gema y Joaquín a Toledo ahora que se ha quedado sin madre.

Tras sentirse sola y apartada en la casa de los De La Reina, María acude a don Pedro y este insiste en que le están espiando. Y no duda en utilizar esto para conseguir que Digna se ponga en contra de los De La Reina asegurando que Damián le está investigando. Por último, Fina sufre un ataque de ansiedad tras la presencia de Ángel Ruiz y Marta le apoya mientras Begoña acude a hacerle una prueba descubriendo su gran secreto.