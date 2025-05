'Sueños de Libertad', avance semanal del 26 al 30 de mayo: un nuevo protagonista, un regreso inesperado y Begoña en peligro

'Sueños de libertad' se prepara para revolucionar sus tramas con la incorporación de Oriol Tarrasón, que dará vida a Gabriel, el desconocido sobrino de Damián a partir de la próxima semana. La serie líder de las tardes refuerza así su reparto tras la muerte de Jesús y la salida de su protagonista.

Pero además, la serie producida por Diagonal TV, también sumará a su reparto otros dos fichajes: Sara Sanz y Daniel Jumillas, que darán vida a Cristina, la hija biológica de Irene (Ana Labordeta) y su novio Beltrán.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir un papel en el que aparecía el nombre de Górriz, Andrés decidía investigar cuál era la relación entre Jesús y el que fue empleado de la fábrica. Mientras que Damián está convencido de que Górriz estuvo implicado de alguna manera en la muerte de su hijo.

María también trataba de saber que se traen entre manos los de La Reina. Tras ver que Andrés está investigando y haciendo más preguntas de la cuenta sobre Górriz, Irene decidía alertar a su hermano pues piensa que todos los secretos pueden salir a la luz.

Pero si hay algo que tiene a don Pedro muy cabreado es el asunto del robo de la furgoneta y no dudaba en pedir responsabilidades a Tasio y a Marta como los responsables de lo sucedido. Las presiones de Carpena y la situación en su casa con la presencia de doña Clara, hacen mella en Marta que optaba por refugiarse en Fina.

Mientras, Raúl seguía insistiendo en conseguir el perdón de María y para ello decidía hacerle un regalo pero como no sabe el qué le pide ayuda a Claudia. Más adelante, Raúl y Tasio descubrían quienes eran los responsables del robo de la furgoneta y lo peor de todo es que se trataba de Francisca y su pareja.

Gema está completamente desbordada y al no encontrar a nadie para quedarse con Teo decidía llevárselo a la tienda. Pero en un descuido, el niño se escabullía y empezaba a deambular por la fábrica. Y finalmente, Andrés descubría algo crucial sobre Górriz y Jesús que podría dar un giro a todo y más cuando Damián pone sobre la mesa que fuera don Pedro quien estaba detrás de todo.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 19 al viernes 23 de mayo:

Capítulo 314 de 'Sueños de libertad' - Lunes 19 de mayo

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés y Begoña siguen dándole vueltas sobre los papeles de Górriz y la enfermera se une a la teoría de Begoña de que Jesús no se suicidó, pero Andrés es incapaz de creer que no fuera así y para cerciorarse hace todo lo posible para encontrar a Górriz.

En la fábrica, Tasio y Carmen confiesan a Marta que el robo de la furgoneta fue perpetrado por Francisca y su marido y que el propio Tasio les dejó marchar. Pero lo peor es que las muestras que tenían que haber llegado a Galerías Miranda siguen desaparecidas.

Por su parte, don Agustín no duda en tratar de chantajear a don Pedro después de descubrir que Carpena intercedió para evitar la nulidad matrimonial de Andrés y María y le ofrece casarle con Digna a cambio de su silencio. Pero don Pedro no entra en su juego.

En casa de los Merino, Digna intenta que Teo se sienta uno más de la familia y le propone que sea quien lleve las arras de su boda. Mientras, Gema no consigue que el pequeño se adapte a su nueva vida y Luz se ofrece a ayudarla pero a su cuñada no le gusta que la doctora le de consejos.

Irene sigue muy pendiente de los movimientos de Andrés mientras que María también les cuenta que su marido está haciendo todo lo posible por encontrar a Górriz y don Pedro decide actuar pidiéndole a su socia que guarde silencio. Paralelamente, María percibe la buena sintonía que existe entre Claudia y Raúl y después no duda en preguntarle al chófer y le pide que no se vaya de la lengua con su affaire.

Damián pasea con Julia por el parque mientras hablan del enlace de Digna y don Pedro. Lo que no sabe el patriarca es que hay un hombre que les sigue muy de cerca. Finalmente, cuando Andrés pretendía viajar a Cádiz se lleva la sorpresa de que Górriz se ha presentado en casa de los De La Reina.

Capítulo 315 de 'Sueños de libertad' - Martes 27 de mayo

Don Agustín decide visitar a don Pedro y Digna antes de su boda y les pide si quieren confesarse algo el uno al otro. Después de que el párroco haya ejercido su presión y ante el temor de que descubra sus tejemanejes con el obispo, Carpena accede a que sea don Agustín quien oficie su enlace.

Tras ello, Digna decide confesarle a don Pedro que el doctor Herrera sufría una adicción al éter y el empresario descubre que su hermana le engañó y después ambos tienen un desencuentro. Por su parte, Joaquín y Luis deciden ir a pescar con Teo para levantarle el ánimo y que se sienta más integrado

Tras su visita, Andrés no duda en interrogar a Ricardo Górriz pero las respuestas del ex trabajador no aclaran nada de las dudas que tiene el de La Reina sobre lo que pasó con su hermano Jesús. Pero Andrés no se da por vencido pues piensa que le oculta algo y decide seguirle sin imaginar que iba a ver como Górriz y don Pedro tenían un encuentro en el que el empresario presionaba al ex trabajador para que se marche a Venezuela.

Mientras, Julia trata de saber más cosas sobre Valentín pues tiene muchas dudas de quien era su verdadero padre y Digna no duda en contárselas. Por su lado, Claudia descubre que la mujer casada con la que Raúl tiene un affaire es María.

Gabriel pasea por Toledo con Isabel, la que fuera secretaria de su primo Jesús. Lo extraño es que él se hace pasar por un tal Dámaso Úbeda y se descubre que ambos tienen una relación. Gracias a este engaño, Gabriel sigue descubriendo secretos de los De La Reina. Por último, Ángel Ruiz le revela a Damián que ha encontrado a la hija que Irene dejó en adopción.

Capítulo 316 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 28 de mayo

Andrés les cuenta a Begoña y Andrés que descubrió a Górriz hablando con don Pedro y deja claro que sospecha que eran socios. Tras ello, Damián llega a la conclusión de que don Pedro hizo todo lo posible para arrebatarle la dirección a Joaquín y que él está detrás de la muerte de Jesús.

En casa de los Merino, Gema sigue frustrada al ver que no consigue hacerse con Teo mientras Luz no para de hacer planes con el pequeño. Digna trata de animar a su cuñada y le pide que arregle las cosas con su cuñada y que tenga paciencia con el niño.

Paralelamente, Luz plantea a Claudia que se haga cargo de la casa cuna. Pero la dependienta cree que no está preparado para ella. Asimismo, Claudia decide distanciarse de Raúl tras descubrir que él y María están liados y pone sobre aviso a su tía. Tras ello, Manuela le canta las cuarenta al chófer. Mientras, doña Clara insiste a Pelayo que se mude con Marta a Madrid pues cree que allí su hijo tiene más posibilidades de ascender políticamente.

Digna decide hablar con don Pedro para plantearle firmar la separación de bienes para no enturbiar su boda y su relación. Aunque él acepta, no duda en contarle a su hermana Irene que estaba muy dolido con esa petición de su amada pues cree que puede desconfiar de él. Tras ello, Carpena decide deshacerse de la carta que dejó su mujer antes de suicidarse.

Asimismo, Pedro revela a Irene su preocupación por la investigación que Andrés está llevando a cabo con Górriz. Finalmente, Damián se entera de que Begoña estuvo con Jesús poco antes de su muerte y se cabrea al saber que ella lo ocultó a la policía y que eso podría haber supuesto un giro en la investigación.

Capítulo 317 de 'Sueños de libertad' - Jueves 29 de mayo

Tras escuchar la conversación entre Damián y Begoña, María le exige a Andrés saber que es lo que ha ocurrido pero el ex militar se escabulle con una excusa muy peregrina. Mientras, Raúl trata de arreglar la situación con Claudia y de defender su relación con María pero la dependienta le deja claro que no quiere saber nada de él.

Por su parte, Damián trata de saber que es lo que pasó entre Jesús y Begoña en su encuentro antes de la muerte de su hijo y si vio síntomas de que su marido quisiera suicidarse y ella le deja claro que no. Tras ello, el patriarca decide indagar sobre lo que pasó con Górriz y no duda en tantearle a Irene pero ella se mostraba esquiva.

Ángel Ruiz sigue tratando de investigar el paradero de Cristina en Madrid y se topa con su novio Beltrán descubriendo sus planes de boda. No obstante, ella no está por la labor pues lo que está buscando es trabajo.

En casa de los de La Reina, doña Clara propone a su hijo Pelayo, y a Marta y Andrés que inviertan en el negocio inmobiliario de Montesquinza. Y parece que la propuesta no disgusta a ninguno de los tres. Por su parte, Gema se siente desplazada al ver como Teo hace buenas migas tanto con Luz como con Luis. Pero la doctora trata de hacer que su cuñada no se sienta mal.

Begoña recibe una carta anónima que la deja completamente aterrada pues alguien la vincula directamente con la muerte de Jesús. Lo que desconoce es que es María quién está detrás de todo. Finalmente, Damián se presenta en casa de los Merino y tras descubrir a Digna vestida de novia no duda en acusar a su prometido de estar detrás de la muerte de Jesús.

Capítulo 318 de 'Sueños de libertad' - Viernes 30 de mayo

Tras la buena sintonía que tiene con Teo, Luis decide pasar más tiempo con él y Gema accede al ver que gracias a su cuñado el niño empieza a sentirse integrado en su nueva casa.

Marta comparte con Pelayo sus dudas de sumarse al negocio inmobiliario de Montesquinza que les propuso doña Clara a Andrés y a ella. Tras ello, decide visitar los terrenos donde supuestamente se están construyendo las urbanizaciones con Fina y se encuentran con que no hay ninguna obra.

María aborda a Claudia para pedirle que guarde discreción y no le cuente a nadie lo de su relación con Raúl. Y después ambos se dejan llevar por la pasión. Por su parte, Tasio se muestra molesto al ver que le han relegado a su antiguo puesto en la fábrica. Algo que lleva al marido de Carmen a plantearse su lealtad hacia don Pedro y le amenaza con dejarle de apoyar si no cambia su actitud con él.

Por otro lado, Digna sigue muy inquieta tras la última conversación que tuvo con Damián y decide contarle a don Pedro que su cuñado está convencido de que él tuvo algo que ver en la muerte de Jesús. Tras ello, Carpena trata de encararse con Damián para pedirle explicaciones por malmeter con su futura mujer.

Mientras, Begoña no duda en acusar a María de estar detrás de la nota anónima que recibió acusándola de estar tras la muerte de Jesús. Mientras, María decide alertar al sargento Pontón que se presenta en el dispensario para hablar con Begoña sobre la muerte de Jesús.