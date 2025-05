'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 6 de mayo: la despedida de Begoña y un nuevo personaje

Tras dos semanas teniendo que hacer un parón por los festivos, 'Sueños de libertad' retoma la normalidad esta semana en Antena 3 con cinco nuevos episodios que se emitirán a partir de las 15:50 horas frente al estreno de 'La familia de la tele' en La 1.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su regreso al dispensario como sustituta temporal de Fermín, Luz descubría lo mucho que le gusta ser doctora y se planteaba si retomar su profesión. Mientras, Begoña aprovechaba que su amiga está al frente para solicitarla poder salir antes del trabajo para hacer planes con Julia. Sin embargo, María no dudaba en boicotearlo.

Damián se sentía cada vez más solo y no dudaba en hablar con Manuela y se abría en canal confesándole que pese a que sus hijos viven con él cada vez les siente más lejos y ella trataba de apoyarle. Por su parte, Don Agustín informaba a Joaquín y Gema que ha conseguido concertar una entrevista para poder adoptar a un bebé y ante la felicidad de que sus planes se van a cumplir no dudaban en compartir la buena nueva nueva con su familia.

En la cantina, el detective Ángel Ruiz aprovechaba la presencia de Irene para tratar de obtener información comprometedora sobre ella y seguir con sus planes de desenmascarar a Carpena. Paralelamente, Digna hablaba con Fina sobre don Pedro y animada por la joven decidía aceptar la propuesta de matrimonio.

Don Fermín se abría en canal con don Pedro y le confesaba lo mucho que le está ayudando Irene a superar sus problemas pero el De La Reina advertía a su amigo de que don Pedro pueda utilizarle para hacerle daño. Y encima el doctor le revelaba sus intenciones de jubilarse.

Begoña estaba profundamente molesta al ver que María se seguía saliendo con la suya con Julia. Tras verla hundida, Andrés trataba de animarla asegurando que pronto llegará la nulidad matrimonial y todo cambiará. Mientras, María seguía teniendo un acercamiento con Raúl y le pedía que le enseñe a conducir. Finalmente, Andrés descubría que han rechazado su nulidad matrimonial y la noticia hundía definitivamente a Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 300 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 6 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 300 de 'Sueños de libertad'

Después de que le hayan rechazado la nulidad matrimonial a Andrés, Begoña toma la decisión de abandonar la casa de los De La Reina pues cree que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo ahí tras quedarse sin la custodia de Julia. No obstante, precisamente cuando la pequeña descubre los planes de su madre le pide entre lágrimas que no se vaya.

Por su parte, Damián acude al dispensario para hacerle una propuesta inesperada a Luz. El patriarca le ofrece a la doctora que pueda examinarse para conseguir el título oficial de médico y le asegura que entiende que haya tenido que mentir por la vida tan difícil que ha tenido. Pese a todo, Luz duda de las verdaderas intenciones de Damián.

Mientras, Fina sigue muy preocupada por la aparición de Ángel Ruiz en la fábrica y le exige a Marta que le despida por todo el daño que les hizo cuando les hizo las fotografías y tras su ultimátum, Marta habla con Damián para pedirle que se deshaga del detective. Pero Damián se niega a llevar a cabo su petición pues el investigador está haciendo un buen trabajo pues ha descubierto que don Pedro está detrás de que hayan denegado la nulidad matrimonial a Andrés.

Andrés no duda en dejarle claro a María que pese a que sigan casados jamás serán un matrimonio de verdad y que hace tiempo que dejó de ser su esposa. Paralelamente, María se enfrenta a su primera clase de conducir con Raúl pero las cosas entre ellos se van de las manos y terminan besándose aunque María le dice al chófer que no puede volver a suceder.

Luz les cuenta la propuesta de Damián a Digna y Luis. Mientras, Luis parece haber dado con el perfume perfecto para Galerías Miranda. Y Digna decide confrontar a Damián por lo que ha hecho con Luz y cuando el De La Reina descubre el anillo de su cuñada le advierte de las intenciones de don Pedro.

En Toledo, Irene le da la bienvenida al hijo de Fermín. Javier ha vuelto desde Roma para reencontrarse con su padre y saber cómo se encuentra de salud. Finalmente, Gema recibe un mazazo cuando está tan ilusionada junto a Joaquín por la adopción de su hijo al enterarse de que su prima Vega ha muerto de forma inesperada.