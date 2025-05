Pedro Ruiz deja este fuerte recado a la dirección de RTVE tras el estreno de 'La Familia de la Tele' en La 1

Pedro Ruiz ha lanzado un contundente recado a las altas esferas de RTVE por medio de sus redes sociales durante la emisión del segundo programa de 'La Familia de la Tele', el nuevo 'Sálvame' de La 1.

"No tengo nada personal contra Belén Esteban, María Patiño, Chelo García Cortés...etc. Humanamente les deseo venturas a todos. Pero a la tele pública la entiendo muy de otra manera. Y no tengo en ella ninguna influencia ni eco actual. Mi opinión es insignificante y libre", ha escrito el actor y expresentador en X.

Pedro Ruiz: "A la tele pública la entiendo muy de otra manera"

No tengo nada personal contra Belén Esteban, María Patiño, Chelo García Cortés...etc. Humanamente les deseo venturas a todos. Pero a la tele pública la entiendo muy de otra manera. Y no tengo en ella ninguna influencia ni eco actual. Mi opinión es insignificante y libre. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) May 6, 2025

Lo cierto es que no es la primera vez que Pedro Ruiz se pronuncia con esta crudeza sobre 'La Familia de la Tele'. Lo hizo días antes del estreno del formato en una entrevista para The Objective cuando le preguntaron por el desembarco de Belén Esteban y compañía en la cadena pública.

"La tele es un microondas que recalienta los productos. Yo no tengo nada humano contra Belén Esteban pero creo que la tele pública es para otra", declaró al citado medio, empleando así unas palabras muy parecidas a las que ha utilizado ahora en su post de X.

Respecto a si considera que La 1 se está transformando en la antigua Telecinco, Pedro Ruiz era tajante: "He sido toda la vida muy crítico con la llamada telebasura, precisamente porque no la he compartido ni he ido nunca a un programa de esa naturaleza. Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra". Demoledoras palabras ante la llegada de 'La Familia de la Tele' a TVE.