Makoke denuncia lo ocurrido con Joshua Velázquez en 'Supervivientes' y lo que revela le deja mal parado

La recompensa de la última entrega dominical de 'Supervivientes' y su reparto ha sembrado la polémica entre los concursantes. De hecho, éstos han vivido un cruento enfrentamiento en el conocido como 'Oráculo de Poseidón' que ha enfrentado a Joshua Velázquez, ganador de la recompensa, con otros concursantes como Makoke.

Cabe recordar que Joshua Velázquez se ha erigido como ganador del juego de recompensa. Por ello, el citado concursante ha podido disfrutar del trozo que quisiera de una enorme empanada gallega. Debido al tamaño de los trozos de quienes han podido acceder a la empanada en primer lugar, el resto de concursantes se ha quedado casi sin probarla. Una situación que ha desatado la tensión durante la gala.

Precisamente durante una de las intervenciones del ganador de la prueba, Makoke ha levantado la mano para pedir el turno de palabra. Tras hacerse con él, la concursante ha cargado contra el joven: "Me parece lamentable que aquí se tire comida. Fijaos el trocito que ha cogido Joshua que no se lo puede ni acabar. ¡Mirad todo lo que queda! Me parece lamentable el egoísmo... El trocito que se iba a coger para compartir, que no se lo llega ni a terminar. ¡Lamentable!".

Con cierta sorna, el principal aludido ha soltado: "Tiene que saltar siempre Makoke por algún lado". Así pues, otros compañeros como Carmen Alcayde han pedido comer de dicho trozo. Una demanda denegada por parte de la presentadora, quien ha insistido: "Os tengo que decir que no, no os lo puede dar. Aquí habéis tomado vuestras decisiones y si Joshua realmente no se puede terminar el trozo de empanada, se tirará o se lo comerá parte del equipo, pero no vosotros. Ha sido vuestra decisión".

El estallido de Joshua contra Makoke: "La próxima vez la ganas tú"

"Me parece lamentable", ha reiterado Makoke. Ante ello, Joshua Velázquez ha soltado visiblemente fuera de sí: "Lo siento makoke, es la prueba que he ganado. La próxima vez la ganas tú que siempre tienes que saltar. Si comparto porque comparto y si no comparto, porque no comparto. Siempre tienes que estar ahí pinchando. Me gustaría saber qué es lo que hubieras hecho tú. Gané la prueba, corté menos de la mitad y pasé el cuchillo y lo de que Manuel compartiera con Montoya fue cosa mía y no de Manuel. Fue cosa mía. Cuando ganes una prueba, divídelo a tu gusto".