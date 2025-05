Joaquín Prat apunta y dispara sin piedad contra este concursante de 'Supervivientes 2025': "Detecto misoginia"

Joaquín Prat ha cargado las tintas contra uno de los concursantes más polémicos de 'Supervivientes 2025' y que, precisamente, se encuentra nominado esta semana y con un pie fuera de Honduras.

Su actitud podría costarle la expulsión y eso es algo que no dudaría en celebrar el presentador de Telecinco teniendo en cuenta las palabras que le ha dedicado en el programa 'Vamos a ver'.

No hablamos de otro participante que de Manuel González, que ha enfilado a Nieves en 'Supervivientes 2025' hasta convertirla en su principal diana. Es el blanco de todas sus malas contestaciones, ataques, recriminaciones y desprecios.

Y al ver las imágenes de las últimas embestidas de Manuel contra Nieves, en este caso por abrir cocos cuando él estaba durmiendo, Joaquín Prat ha dicho lo que piensa del gaditano sin paños calientes.

"El problema de Manuel es Nieves. Es una actitud absolutamente lamentable la que tiene con Nieves, que además va a más", ha sentenciado el comunicador de Mediaset, que considera que el superviviente está cruzando líneas rojas con su compañera.

"Se la quiere cargar, pero no lo entiendo porque no la veo como una rival directa", ha apostillado Alessandro Lequio. "Es que detecto hasta una cierta misoginia de este chico eh", ha llegado a señalar Joaquín Prat sobre Manuel González. Unas palabras muy gruesas. "No se atreve con los chicos pero sí con ella", han comentado en el plató del club social los colaboradores de 'Vamos a ver'.

Por otro lado, Joaquín ha confesado su predilección por Pelayo Díaz tras la última gala en la que se enfrentó como nunca a Anita, Montoya y Carmen Alcayde: "Amo a Pelayo. Fue de los pocos que pusieron los puntos sobre las íes, y ya era hora de que algún concursante les dijese a los reyes de 'Supervivientes' que hay un candidato al trono".