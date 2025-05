El grito desesperado de Carmen Alcayde en 'Supervivientes' tras la traición de Montoya a días de la expulsión

A pesar de ser uno de los equipos más fuertes de la actual edición de 'Supervivientes', el grupo formado por Anita Williams, Carmen Alcayde y Montoya comienza a resquebrajarse. Todo ha comenzado a raíz de una conversación cómplice entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde. Un acercamiento que se ha materializado con el 'Puente de la concordia' en el que ambos han participado.

"Antes en los atriles ha dicho gracias porque la estamos intentado dejar mal. Yo soy fiel a mi palabra y en el oráculo dijo que Pelayo se estaba acercando a mí por la nominación, que yo estaba vulnerable, que no entendía, que me había llamado ladrona. Ahora he escuchado el vídeo que nos has puesto, he flipado y ya está. La gente hace lo que quiere y ha venido del puente, se ha sentado y ha dicho que si su trozo es igual que el de Montoya y el de Escassi son iguales. No sé qué está pasando, se piensa que la intento dejar mal y no", ha denunciado Anita Williams.

Ante este ataque, Carmen Alcayde ha tomado la palabra para decir: "Sigo pensando lo mismo del otro día, que se acercó Pelayo por estrategia. Del trozo, no he dicho nada y me parece fenomenal. Yo ni siquiera sé si me lo puedo comer. Me parece muy bien que ellos hayan cogido un trozo más grande. Cada uno lo que puede comer".

"Lo hubiera cogido más grande para que no os tacara", le ha respondido de malas maneras la concursante, lo que ha provocado el estallido de Alcayde: "A mí no me hables así". "Sandra me hubiera comido el flan entero", ha vuelto a aseverar Anita Williams y es que la joven ha querido penalizar a otros compañeros como a Pelayo Díaz quedándose con un trozo superior al de sus compañeros.

Carmen Alcayde clama que Montoya le ha dado la espalda en 'Supervivientes'

Montoya no se ha quedado al margen del conflicto. Por si fuese poco, el convencimiento de Alcayde de erigir a Anita y Montoya como protagonistas de la edición ha terminado por caldear a este último concursante. Así se lo ha hecho saber a su compañera durante la gala dominical. Una queja que ha tenido su réplica en pleno oráculo de Poseidón: "Creo que lo que he tenido con Carmen ahí ha sido una muestra que ese vídeo me ha sentado un poquito que me pensaba que no me iba a hablar a mí con esas".

Así pues, Anita ha vuelto a traer a colación su acercamiento con Pelayo: "Ahora mismo hemos dicho que nos alegramos por la convivencia de la playa". Visiblemente superada por la situación, Carmen Alcayde ha estallado diciendo: "Creo que la gente no me entiende pero soy una persona que mi enemigo me clava un cuchillo por la espalda, me lo quito y le doy un abrazo. Lo siento soy así, seré una falsa, una arrastrada y lo que quiera la gente. Me quiero ir de aquí en paz que no quiere decir que de Pelayo haya cosas que no me gustan, se las he dicho en el puente...".

En la misma línea, Carmen Alcayde ha insistido: "Yo soy una persona que a mi enemigo le doy un abrazo porque no soporto estar enfadada eternamente. Me quiero ir en paz". Además, ha defendido su relación con Montoya: "Mi mejor amigo es Montoya, es mi hermano y es mi vida y estoy dolida porque mi hermano, que es mi vida, me está dando la espalda en mis últimos días". "La espalda, por ahí no", le ha advertido el principal aludido.

Lejos de quedarse ahí, Carmen Alcayde ha vuelto a insistir: "Escúchame, en ese vídeo, para mi os he dicho que sois la pareja del reality. Teníais que estar contentos, que sois ganadores. Lo siento por pensarlo". Ante las lágrimas de joven y la inacción de Montoya, Sandra Barneda no ha dudado en soltarle: "Montoya no has dejado de comer y tienes a tu mejor amiga hecha una mierda. No entiendo que está pasando". "Lo que le he tenido que demostrar, se lo he demostrado antes en el juego. A mí me sienta muy mal que me diga lo del protagonismo", ha terminado justificándose el concursante.