Antonio Naranjo se planta y avisa con dejar su puesto en Mediaset tras la acusación de Sarah Santaolalla: "Me voy"

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla nos tienen acostumbrados a sus enfrentamientos sin cuartel en el programa 'En boca de todos' de Nacho Abad en Cuatro. Pero en la emisión de este miércoles se ha ido un paso más allá en las descalificaciones, hasta el punto de que el colaborador ha amenazado con abandonar su silla en el espacio de Mediaset.

Todo ha comenzado cuando Naranjo ha dicho que el gobierno de Sánchez es "ilegítimo" por no haber ganado elecciones y "tener una mayoría parlamentaria comprada". Esto ha hecho saltar inmediatamente a Sarah Santaolalla, que ha asegurado que esas palabras eran propias de un "discurso contra la democracia".

"Deja de hacerme escraches cada vez que hablo y escucha", le ha recriminado Antonio Naranjo elevando el tono. "Eres un golpista", le ha arreado sin rodeos la tertuliana. "Es muy peligroso hacer discursos golpistas de que no es un presidente del gobierno cuando es un presidente legítimo al igual que lo son Ayuso en Madrid, Illa en Cataluña o Mañueco en Castilla y León. Ya está bien de discursos golpistas de gente de la derecha más rancia que no acepta que hay un gobierno progresista", ha sentenciado Sarah alto y claro y sin ambages.

Antonio Naranjo: "Que se me llame golpista y en este programa se acepte... yo me levanto y me voy"

Ante estas incontestables declaraciones, Antonio Naranjo se ha plantado, afeando a la dirección el no amonestar que se le llamara "golpista": "La próxima vez que se me llame golpista y que en este programa se acepte como algo natural, yo me levanto y me voy. Soy yo muy mayor para discutir con críos y para aguantar impertinencias de estas características". Y, acto seguido, ha llamado a Sarah Santaolalla "propagandista del gobierno".

"Si tú me llamas tonta e infantil, yo te llamo golpista", ha insistido ella sin remilgos. "Prefiero que hablemos de argumentos y no califiquemos", ha tratado de mediar Nacho Abad, desbordado por el enfrentamiento. "Que yo no naturalizo esto hombre, que yo no naturalizo que se me llame golpista. Que a mi no me llama golpista ni Dios", ha clamado Antonio Naranjo en mitad del berrinche.