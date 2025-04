'Valle Salvaje', avance semanal del 21 al 25 de abril: Jarro de agua fría para Adriana tras un gran descubrimiento

Tras hacer un parón en su emisión el jueves y viernes por Semana Santa, 'Valle Salvaje' volverá a la parrilla de La 1 este lunes 21 de abril. Lo hará eso sí con un cambio significativo en su horario pues la serie se adelantará a las 15:50 horas para ofrecer un doble episodio.

Eso sí, este cambio será momentáneo pues el martes 22 de abril comenzará el que será el nuevo horario de la ficción de Bambú Producciones ante la reestructuración de las tardes de TVE con la llegada de 'La familia de la tele'. Así, desde el martes 'Valle Salvaje' comenzará a las 16:50 horas justo después del primer bloque del magacín con el equipo de 'Sálvame'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo aseguraba ante Bárbara que se va acostumbrando poco a poco a su trabajo de capataz. Pero Rafael sigue sin aceptar la elección de su padre y Mercedes le confesaba que espera que Leonardo sea igual de leal que lo fueron Fausto y Felipe mientras Victoria les escuchaba.

Raimunda le pedía a su hijo que no quiere que el hombre que le hizo daño se vaya de rositas y Atanasio le deja claro que ese hombre pagará por todo lo que le hizo. Y además, la criada le dice a su hijo que si coge lo que es suyo no es robar. Por otro lado, Raimunda le recomendaba a Matilde que vista de luto y que debería cambiar su actitud con respecto a su matrimonio con Gaspar tras su muerte.

Rafael le preguntaba a Adriana si es capaz de ser feliz viviendo así a escondidas su relación y ella le dejaba claro que acepta lo que tienen o su relación se acabó. Paralelamente, Adriana conocía a una maleducada muchacha en el camino del pueblo sin saber que guarda una cercana relación con ella.

Justo después, Úrsula Salcedo de la Cruz, la sobrina de Victoria y por ende prima de Adriana llegaba a Valle Salvaje. Mientras, Isaac Pazos volvía a la Casa Grande pese a que Alejo ya ha tomado una decisión sobre su novela.

José Luis le pedía a Leonardo que abandone Valle Salvaje y vuelva a la Corte porque el trabajo de capataz no es lo suyo. Por su lado, Victoria se enfrentaba con el servicio por no seguir sus reglas y Mercedes le desautorizaba. Pero José Luis dejaba claro que es su prometida y la tienen que respetar.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 21 al 25 de abril. No te olvides que la ficción diaria se emite a partir del martes a las 16:50 horas:

Capítulos 141 y 142 de 'Valle Salvaje' – Lunes 21 de abril

Bernardo advierte a Leonardo que es el día de la siembra y que tiene que tener mucho cuidado porque es muy importante que todo salga bien. Mientras Julio le pide a Bernardo que apriete las tuercas al joven capataz.

Después, Leonardo deja claro que no puede separarse de Bárbara y no piensa irse de Valle Salvaje. Por su parte, Alejo se planta y asegura que no piensa hacer los cambios que le ha solicitado Isaac Pazos para editar su novela y el editor no duda en amenazarle con que si no cambia el final tendrá que hablar con su padre para decirle que le debe una fortuna.

Victoria se encara con Matilde y le dice que lo mínimo que debería hacer es ayudar a las labores de la casa. Mientras, Matilde se derrumba con Raimunda, que empieza a entender por lo que ha pasado la amada de su hijo Atanasio. Y es que Atanasio, preocupado por Raimunda, hace a Matilde una terrible confesión sobre sí mismo.

Por otro lado, Victoria y Mercedes vuelven a tener un enfrentamiento y José Luis le pide a su prometida que deje de pelearse con su cuñada. Después, Mercedes no duda en preguntar por Felipe a Victoria.

Adriana descubre que la muchacha con la que tuvo un encontronazo en el Valle es su prima Úrsula y no duda en preguntarle a Isabel por qué problemas tuvieron sus padres para no saber de su existencia. Úrsula va a comenzar a ganarle terreno a su prima Adriana, no solo por su buena relación con Pedrito, sino por su acercamiento a Rafael con el que parece congeniar bien.

Mientras Julio asegura que su padre ha preparado una cena en honor de Úrsula y que le ha parecido una muchacha encantadora. Y José Luis aprovecha para pedirle a Rafael que sea un buen anfitrión y le enseñe las tierras a la recién llegada. Todo después de que Adriana siga desconfiando de su prima y de sus intenciones y más ahora que ve que hay buen feeling entre ella y Rafael.

Capítulo 143 de 'Valle Salvaje' - Martes 22 de abril

Leonardo no ceja en su empeño de trabajar a destajo para obtener el perdón de Bárbara, sin esperar las terribles consecuencias que sufrirá por ello. Tras acercarse más y más a Rafael, Úrsula tendrá una reveladora conversación con su tía que arrojará luz a sus verdaderas intenciones en el Valle.

Capítulo 144 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 23 de abril

José Luis niega reconocer a Raimunda y ésta no se amedranta ante él. ¿Qué consecuencias acarreará para la criada tal afrenta? Alarma general por el estado de salud de Leonardo que sufre un desvanecimiento.

Capítulo 145 de 'Valle Salvaje' - Jueves 24 de abril

La tensión entre Adriana y Úrsula sigue creciendo mientras su tía se asegura de que el plan de su sobrina no haga aguas. Raimunda recibe un toque de atención para que no vuelva a dar motivos de queja en la casa grande, pero Atanasio quiere actuar a su manera y se planta ante el duque.

Capítulo 146 de 'Valle Salvaje' - Viernes 25 de abril

José Luis accede a la propuesta de Atanasio de investigar a Raimunda, sin saber que lo hace para protegerla, pero las buenas intenciones del secretario solo le traerán problemas. El duque y Victoria hacen llamar a Mercedes para pedirle algo que supondrá una humillación ante la Salcedo.