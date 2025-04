TVE toma una imprevista decisión con 'La Promesa' y 'Aquí la tierra' tras cancelarse 'La Familia de la Tele'

La 1 TVE ha detallado cómo va a ser su programación este martes por la tarde después de las alteraciones que se están produciendo en la parrilla para ofrecer informativos especiales sobre el apagón histórico que sufría ayer España e informar respecto a la evolución y las consecuencias.

Sin embargo, después de cancelarse toda la oferta de entretenimiento este lunes, suspendiéndose el estreno de 'La Familia de la Tele' por segunda vez y quedando fuera de la parrilla 'Valle Salvaje', 'La Promesa' y 'Aquí la tierra', La 1 volverá poco a poco a la normalidad en la jornada de hoy.

Tras un informativo especial que se prolongará hasta las 16:50 horas, se retomará la emisión de ambos seriales. Además, en el caso de 'La Promesa', habrá doble capítulo este martes, desde las 17:45 hasta las 19:40 horas. En ese momento, cogerá el relevo 'Aquí la tierra' con una edición extendida hasta las 21:00 horas con el 'Telediario 2'.

Es la medida de RTVE para poder rellenar el hueco de 'La Familia de la Tele', que nuevamente ha tenido que posponer su debut en las tardes de La 1. En principio, si no hay más imprevistos, la nueva fecha de estreno será el próximo lunes, 5 de mayo.

Por otro lado, 'La Revuelta' también reanudará sus emisiones con normalidad este martes tras la cancelación de anoche por motivos obvios. No solo fue imposible su grabación sino que además se apostó por la información en todo momento.

En cambio, lo que sí se cancela es el estreno de 'That's my jam: que el ritmo no pare', el nuevo programa de La 1 con Arturo Valls en relevo de 'Late Xou. Tal y como ha adelantado el ente público, se pospone hasta nuevo aviso. En su lugar, la cadena ofrecerá cine, con las cintas 'Mañana es hoy' y 'Viva la vida'.