Rosa Villacastín deja esta sentenciadora frase sobre Mario Vaquerizo por lo que pretende hacer Ayuso

Rosa Villacastín no tiene espacio en televisión tras su retirada pero aun así sigue pronunciándose sobre los temas más candentes de la actualidad a través de sus redes sociales. Su cuenta de X, antes Twitter, se ha convertido en su reducto para opinar de todo y de todos sin pelos en la lengua.

Especialmente crítica es con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de Almeida, al que nuevamente ha vuelto a poner en su diana después de publicarse que el PP de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí piensa homenajear a Mario Vaquerizo, 'el muso' de la presidenta y del alcalde.

Y lo quiere hacer dando nombre a la sala de ensayo de grupos jóvenes del centro cultural Galileo Galilei "en reconocimiento a su larga trayectoria profesional". Algo que ha dejado de piedra a Rosa Villacastín como así ha compartido en su cuenta oficial de X.

El periodista de El País Miguel Ángel Medina recuerda cómo "el PP se negó a poner una calle a la escritora madrileña Almudena Grandes, que tanto escribió de Madrid y tantos lectores tenía, por ser de izquierdas". "En cambio, ahora quieren ponerle a un centro cultural el nombre de Mario Vaquerizo", añade. Y todo por la afinidad ideológica de Ayuso, Almeida y todo el PP en general con el cantante y showman.

Una reflexión de Medina ante la que no ha podido quedarse callada Rosa Villacastín. "No doy crédito. Aprecio a Mario pero no se puede comparar el prestigio de una gran escritora como era Almudena", ha sido la sentenciadora frase que ha dejado al respecto la periodista y colaboradora, mostrándose así en contra del homenaje a Vaquerizo.