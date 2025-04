Pedro Ruiz no deja de sorprender con la opinión que manifiesta sobre Nacho Cano y toda su polémica

Pedro Ruiz ha comentado la noticia que conocíamos esta semana respecto a que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la investigación a Nacho Cano por los becarios en su musical 'Malinche' porque no aprecia "indicios racionales" de delitos.

Los magistrados argumentan que el famoso productor musical no trató de introducir irregularmente en el país a jóvenes que trabajaron como becarios en su musical. Un segundo informe emitido por la Inspección de Trabajo también apoya la versión de la defensa de Cano. Así, la sección primera de la audiencia madrileña han estimado parcialmente el recurso que presentó Nacho Cano y el resto de los investigados. En consecuencia, se ha decretado el sobreseimiento provisional de dicha investigación.

Y ante ello, Pedro Ruiz se ha pronunciado abiertamente en sus redes, donde ha dejado un mensaje de apoyo a Nacho Cano. "Celebro el archivo de la causa contra Nacho Cano. Hay que tener más cuidado y respeto con quienes dan trabajo a otros arriesgando su dinero", ha sentenciado en X.

Celebro el archivo de la causa contra Nacho Cano. Hay que tener más cuidado y respeto con quienes dan trabajo a otros arriesgando su dinero. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 26, 2025

Con esta resolución que aplaude Pedro Ruiz, el tribunal revoca la línea seguida por el Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que había impulsado el caso en base a una denuncia que acusaba a Nacho Cano y a otros implicados de introducir jóvenes mexicanos como turistas para hacerlos trabajar en condiciones irregulares.

Como decimos, se desprende una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que "cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado".

Además, los jueces han sido tajantes al matizar que el procedimiento utilizado entrar como turista y solicitar un visado de estudios ya dentro del país no solo no constituye una infracción, sino que es una práctica reconocida por las normas europeas. Y sostienen que no se trató de ocultar una residencia ilegal, ya que el propósito declarado era obtener un permiso que fue denegado por otras razones, pero no por irregularidades en la entrada. "El procedimiento puede ser o no el adecuado, pero no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis", concluye el auto que ahora celebra Pedro Ruiz.